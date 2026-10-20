La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó aproximadamente $270 millones en actividad financiera sospechosa potencialmente ligada a fraude de ayuda estudiantil, según un comunicado del 19 de octubre de 2026. FinCEN remitió los hallazgos a investigadores federales.

Por qué importa: las víctimas, incluidos menores, a menudo no saben que alguien recibió ayuda estudiantil a su nombre. Si son víctimas de robo de identidad, pueden quedar como responsables de deudas que nunca contrajeron. El fraude también agota fondos de becas para estudiantes legítimos y puede quitarles lugar en clases ocupadas por inscritos falsos.

Qué encontró el Tesoro

En una alerta de julio de 2026, FinCEN pidió a los bancos reportar actividad sospechosa. Las escuelas o sus contratistas de pago suelen enviar los reembolsos de ayuda por transferencia bancaria, y la descripción del pago suele incluir la palabra «refund» (reembolso) con el nombre o las iniciales de la escuela. Los estafadores mueven el dinero robado mediante «mulas de dinero», empresas fantasma y cuentas falsas.

Desde la alerta, los bancos presentaron casi 100 reportes de actividad sospechosa. La revisión de FinCEN identificó más de 20,000 transacciones potencialmente sospechosas desde febrero de 2026. El Tesoro aclara que estos reportes no representan el alcance completo del problema. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que este año se introdujo en la FAFSA una nueva herramienta de detección de fraude que lo frena al inicio del proceso.

Cómo funcionan los esquemas

Estudiantes fantasma: los delincuentes roban datos personales, como nombres y números de Seguro Social, y los usan para inscribir estudiantes falsos en clases a nombre de la víctima.

los delincuentes roban datos personales, como nombres y números de Seguro Social, y los usan para inscribir estudiantes falsos en clases a nombre de la víctima. Identidades sintéticas: mezclan datos robados con datos inventados para pasar verificaciones.

mezclan datos robados con datos inventados para pasar verificaciones. Estudiantes de paja: redes de fraude pagan a personas reales por sus datos, las inscriben en una escuela y se quedan con los reembolsos de ayuda. A veces ayudan empleados corruptos de escuelas.

Qué puedes hacer

Llena la FAFSA solo en StudentAid.gov/fafsa ; la dirección tiene .gov. El trámite es gratis: si te piden tarjeta de crédito, no estás en el sitio oficial.

; la dirección tiene .gov. El trámite es gratis: si te piden tarjeta de crédito, no estás en el sitio oficial. No compartas tu usuario ni contraseña de FSA ID con nadie, ni siquiera con quien te ayude a llenar la FAFSA.

Revisa tus ofertas de ayuda y lleva control de los montos que pediste y recibiste.

Nunca des datos personales por teléfono o internet si tú no iniciaste el contacto.

Dónde reportar