El precio de la gasolina regular bajó por cuarta semana seguida en Estados Unidos: el promedio nacional fue de $4.284 por galón el lunes 19 de octubre, 4.7 centavos menos que la semana anterior. El diésel, en cambio, subió casi 10 centavos y llegó a $6.276. Los datos son de la actualización semanal de la Administración de Información Energética (EIA), publicada el 20 de octubre de 2026.

Por qué importa: el diésel mueve camiones de carga y de reparto, por lo que su precio es un dato que sigue de cerca el sector del transporte. Los precios de la EIA incluyen todos los impuestos.

Gasolina: cuarta semana a la baja

El promedio bajó desde los $4.331 del 12 de octubre. Las últimas cinco lecturas semanales fueron $4.478 (21 sep), $4.465 (28 sep), $4.354 (5 oct), $4.331 (12 oct) y $4.284 (19 oct), es decir, 19.4 centavos menos en total desde el 21 de septiembre. Es el precio más bajo desde el 7 de septiembre ($4.157). Aun así, el galón cuesta $1.265 más que hace un año.

El diésel vuelve a subir

El diésel promedió $6.276 por galón, 9.7 centavos más que los $6.179 de la semana previa. Es la primera subida tras tres semanas de bajas y la mayor alza semanal desde el 21 de septiembre. Cuesta $2.656 más que hace un año. Por regiones:

Costa Oeste: $7.394 (+15.4 centavos)

California: $8.242 (+15.1)

Medio Oeste: $6.352 (+9.3)

Costa del Golfo: $5.903 (+9.4)

Costa Este: $5.984 (+7.6)

Cómo están los precios donde vives

Gasolina regular el 19 de octubre, con el cambio semanal en centavos: