La gasolina baja por cuarta semana, pero el diésel sube casi 10 centavos
Publicado el 21/10/2026 a las 08:32
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El precio de la gasolina regular bajó por cuarta semana seguida en Estados Unidos: el promedio nacional fue de $4.284 por galón el lunes 19 de octubre, 4.7 centavos menos que la semana anterior. El diésel, en cambio, subió casi 10 centavos y llegó a $6.276. Los datos son de la actualización semanal de la Administración de Información Energética (EIA), publicada el 20 de octubre de 2026.
Por qué importa: el diésel mueve camiones de carga y de reparto, por lo que su precio es un dato que sigue de cerca el sector del transporte. Los precios de la EIA incluyen todos los impuestos.
Gasolina: cuarta semana a la baja
El promedio bajó desde los $4.331 del 12 de octubre. Las últimas cinco lecturas semanales fueron $4.478 (21 sep), $4.465 (28 sep), $4.354 (5 oct), $4.331 (12 oct) y $4.284 (19 oct), es decir, 19.4 centavos menos en total desde el 21 de septiembre. Es el precio más bajo desde el 7 de septiembre ($4.157). Aun así, el galón cuesta $1.265 más que hace un año.
El diésel vuelve a subir
El diésel promedió $6.276 por galón, 9.7 centavos más que los $6.179 de la semana previa. Es la primera subida tras tres semanas de bajas y la mayor alza semanal desde el 21 de septiembre. Cuesta $2.656 más que hace un año. Por regiones:
- Costa Oeste: $7.394 (+15.4 centavos)
- California: $8.242 (+15.1)
- Medio Oeste: $6.352 (+9.3)
- Costa del Golfo: $5.903 (+9.4)
- Costa Este: $5.984 (+7.6)
Cómo están los precios donde vives
Gasolina regular el 19 de octubre, con el cambio semanal en centavos:
- California: $6.031 (-7.3)
- Texas: $3.704 (-7.5)
- Florida: $3.981 (-0.1)
- Nueva York (estado): $4.313 (-4.0)
- Ohio: $4.049 (+17.9)
- Colorado: $4.274 (+9.9)
- Los Ángeles: $6.021 (-6.1)
- Houston: $3.710 (-5.2)
- Miami: $4.079 (+0.8)
- Nueva York (ciudad): $4.249 (-6.5)
- Chicago: $4.705 (+1.0)
- San Francisco: $6.001 (-15.3)
Por regiones, la Costa del Golfo tiene la gasolina más barata ($3.784) y la Costa Oeste la más cara ($5.557).
Qué puedes hacer
Estas son ideas generales para gastar menos en combustible:
- Compara precios de estaciones cercanas antes de cargar.
- Revisa la presión de las llantas con regularidad.
- Combina mandados en un solo viaje.
- Evita cargar con prisa en la primera estación que encuentres.
La EIA publica los precios cada semana; la próxima actualización será el 27 de octubre de 2026.
Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).