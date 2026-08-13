Seguro Social envía nuevo pago el 19 de agosto: ¿estás en la lista?

Un nuevo pago del Seguro Social llegará el miércoles 19 de agosto para beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes que siguen el calendario regular de la SSA.

El monto será diferente para cada persona y, en 2026, el beneficio máximo de jubilación puede alcanzar los $5,181 mensuales en determinados casos.

Por qué importa: Si recibes beneficios del Seguro Social, tu fecha de nacimiento puede determinar si el depósito del 19 de agosto es el que te corresponde.

Así será el pago del Seguro Social del 19 de agosto

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los beneficios durante diferentes días del mes. El tercer miércoles corresponde, dentro del calendario regular basado en cumpleaños, a quienes nacieron entre el 11 y el 20.

Para este próximo cheque del SSA: