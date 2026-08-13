Alquiler récord de $6.655 al mes en NY: la crisis que enfrenta el plan de Mamdani
Publicado el13/08/2026 a las 06:30
Manhattan alcanzó un alquiler promedio récord de $6.655 mensuales en julio, una cifra que pone presión sobre la promesa del alcalde Zohran Mamdani de hacer de Nueva York una ciudad más asequible.
- El nuevo máximo llega mientras su administración impulsa medidas relacionadas con la vivienda, incluida su propuesta de congelar los alquileres regulados, y enfrenta críticas de líderes demócratas de otros distritos que reclaman mayor atención e inversión.
Por qué importa: Para una familia que pagara el promedio actual de Manhattan durante un año, el gasto llegaría a más de $79.000 solo en alquiler.
El récord también muestra los límites de las medidas dirigidas exclusivamente a viviendas reguladas frente a los precios del mercado libre.
Manhattan alcanza un alquiler promedio de $6.655 a pesar de las medidas de Mamdani
De acuerdo con el New York Post, citando datos del mercado inmobiliario de julio, el alquiler promedio en Manhattan alcanzó $6,655 mensuales, un nuevo máximo histórico.
- El alquiler mediano también estableció un récord al situarse en $5,100 al mes.
Las cifras reflejan el enorme desafío que representa encontrar vivienda asequible en una de las zonas más costosas de Nueva York, precisamente cuando el costo de vida ocupa un lugar central en la agenda de Mamdani.
Los arriendos en Manhattan llegan a su máximo histórico de precios, después de la genialidad socialista de Mamdani de congelar los precios de los arriendos. Pero son de izquierda, no les pidan que entiendan. En todos lados, lo único que hacen es fabricar miseria. pic.twitter.com/l0BDZMXhKE
— AXEL KAISER (@AXELKAISER) August 12, 2026
Congelar alquileres no cubriría todo el mercado de vivienda
Una de las principales propuestas del alcalde ha sido congelar los alquileres de apartamentos regulados.
Sin embargo, esa medida no equivale a congelar todos los alquileres de Nueva York. Los precios del mercado libre pueden continuar cambiando, una diferencia importante para entender por qué pueden coexistir una política de congelación y nuevos récords en Manhattan.
Por ello, el máximo de $6,655 no puede atribuirse directamente a la propuesta de Mamdani con la información disponible.
Mamdani también apunta a las segundas residencias
Otro elemento de su agenda es la posibilidad de aplicar un impuesto a los llamados pieds-à-terre, propiedades que funcionan como residencias secundarias y que pueden permanecer desocupadas durante parte del año.
La propuesta busca obtener más recursos de propietarios de inmuebles de alto valor, aunque también genera preocupación dentro del sector inmobiliario sobre sus posibles efectos en el mercado.
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Crece la presión política sobre Mamdani fuera de Manhattan
El problema de vivienda coincide con otro desafío para Mamdani.
- El Diario NY reportó que dirigentes demócratas de Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island han expresado malestar porque consideran que Manhattan recibe una atención desproporcionada.
Las críticas incluyen reclamos sobre transporte, infraestructura e inversión en los distritos periféricos.
Lo que viene: Mamdani enfrenta así una doble presión: intentar contener una crisis de vivienda que mantiene los alquileres en niveles récord y, al mismo tiempo, convencer a otros distritos de que su agenda económica también puede responder a sus necesidades.