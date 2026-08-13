Alquiler récord de $6.655 al mes en NY: la crisis que enfrenta el plan de Mamdani

Manhattan alcanzó un alquiler promedio récord de $6.655 mensuales en julio, una cifra que pone presión sobre la promesa del alcalde Zohran Mamdani de hacer de Nueva York una ciudad más asequible.

El nuevo máximo llega mientras su administración impulsa medidas relacionadas con la vivienda, incluida su propuesta de congelar los alquileres regulados, y enfrenta críticas de líderes demócratas de otros distritos que reclaman mayor atención e inversión.

Por qué importa: Para una familia que pagara el promedio actual de Manhattan durante un año, el gasto llegaría a más de $79.000 solo en alquiler.

El récord también muestra los límites de las medidas dirigidas exclusivamente a viviendas reguladas frente a los precios del mercado libre.

Manhattan alcanza un alquiler promedio de $6.655 a pesar de las medidas de Mamdani

De acuerdo con el New York Post, citando datos del mercado inmobiliario de julio, el alquiler promedio en Manhattan alcanzó $6,655 mensuales, un nuevo máximo histórico.

El alquiler mediano también estableció un récord al situarse en $5,100 al mes.

Las cifras reflejan el enorme desafío que representa encontrar vivienda asequible en una de las zonas más costosas de Nueva York, precisamente cuando el costo de vida ocupa un lugar central en la agenda de Mamdani.