Ganó $1.040 millones en Powerball ayer, pero cobrar en efectivo reduce dramáticamente su premio
Publicado el13/08/2026 a las 06:01
Un solo boleto vendido en Illinois ganó ayer el premio mayor de $1.040 millones de Powerball.
- Pero su propietario enfrenta ahora una decisión que cambia drásticamente cuánto dinero puede recibir: aceptar el premio completo durante décadas o quedarse con $450.5 millones en efectivo antes de impuestos.
Por qué importa: El premio mayor supera los $1,000 millones, pero esa cifra no significa que el ganador pueda retirar todo ese dinero inmediatamente. La forma elegida para cobrar determina el valor del premio.
El premio de $1.040 millones tiene dos formas de pago
El boleto acertó los seis números del sorteo del miércoles: 4, 26, 66, 67 y 69, además del Powerball rojo 9, según informó Fox Business con datos de Powerball.
El premio se convirtió así en el octavo jackpot de Powerball más grande de la historia de Estados Unidos y puso fin a una racha de 44 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.
Ahora el afortunado deberá escoger entre dos opciones:
- Puede recibir una anualidad de $1.040 millones, con un pago inicial y otros 29 pagos anuales que aumentan 5% cada año.
- La alternativa es aceptar inmediatamente un pago único de $450.5 millones.
Cobrar de una vez le reduce el premio a $450.5 millones
La diferencia supera los $589 millones.
Esto ocurre porque los $1.040 millones corresponden al valor estimado de la anualidad durante todo el periodo de pago, mientras que los $450.5 millones representan el valor disponible para quien decide recibir el dinero inmediatamente.
Además, ambas cantidades son antes de impuestos, según Powerball.
- Por lo tanto, incluso si el ganador selecciona los $450.5 millones en efectivo, esa no será necesariamente la cantidad final que tendrá disponible después de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Un premio que terminó con 44 sorteos sin ganador
El jackpot anterior de Powerball había sido ganado el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones.
La posibilidad de alcanzar un premio como el de Illinois sigue siendo extremadamente pequeña: las probabilidades de ganar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.
Lo que viene: Tras aparecer el boleto ganador, Powerball reiniciará su premio mayor en $20 millones para el próximo sorteo.