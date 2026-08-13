Ganó $1.040 millones en Powerball ayer, pero cobrar en efectivo reduce dramáticamente su premio

Un solo boleto vendido en Illinois ganó ayer el premio mayor de $1.040 millones de Powerball.

Pero su propietario enfrenta ahora una decisión que cambia drásticamente cuánto dinero puede recibir: aceptar el premio completo durante décadas o quedarse con $450.5 millones en efectivo antes de impuestos.

Por qué importa: El premio mayor supera los $1,000 millones, pero esa cifra no significa que el ganador pueda retirar todo ese dinero inmediatamente. La forma elegida para cobrar determina el valor del premio.

El premio de $1.040 millones tiene dos formas de pago

El boleto acertó los seis números del sorteo del miércoles: 4, 26, 66, 67 y 69, además del Powerball rojo 9, según informó Fox Business con datos de Powerball.

El premio se convirtió así en el octavo jackpot de Powerball más grande de la historia de Estados Unidos y puso fin a una racha de 44 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

Ahora el afortunado deberá escoger entre dos opciones:

Puede recibir una anualidad de $1.040 millones, con un pago inicial y otros 29 pagos anuales que aumentan 5% cada año.

La alternativa es aceptar inmediatamente un pago único de $450.5 millones.

Cobrar de una vez le reduce el premio a $450.5 millones