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Dólar hoy 14 de agosto: sigue en mínimos en México y estable en Colombia y RD
El dólar registra nuevos precios este viernes. Revisa cuánto cuesta comprarlo y venderlo y qué está pasando en otros países.
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Dólar hoy 14 de agosto: sigue en mínimos en México y estable en Colombia y RD

Publicado el14/08/2026 a las 00:26

El precio del dólar vuelve a dar un respiro este viernes: en México permanece en niveles bajos, mientras Colombia y República Dominicana arrancan el día sin grandes cambios.

Por qué importa: Aunque el precio de referencia cambia poco, lo que finalmente recibes o pagas por cada dólar puede ser diferente dependiendo del banco, casa de cambio o ciudad donde hagas la operación.

Así se cotiza el dólar en México, Colombia y RD hoy 14 de agosto

Dólar en México

Banxico: $17.053

Mercado cambiario: Compra: $16.83; Venta: $17.29

Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Tipo de cambio en Colombia

  • Banco de la República: $3.127,776
  • Mercado cambiario en Bogotá: Compra $3.200; Venta $3.340

Cotización del dólar en República Dominicana

  • Compra: RD$58.45
  • Venta: RD$58.74
Así se cotiza el dólar en México, Colombia y RD hoy 14 de agosto
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: Consulta nuestra nota ampliada para conocer cómo estos precios pueden impactar tu bolsillo y qué debes tener en cuenta antes de cambiar dólares.

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