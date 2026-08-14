Dólar hoy 14 de agosto: sigue en mínimos en México y estable en Colombia y RD

El precio del dólar vuelve a dar un respiro este viernes: en México permanece en niveles bajos, mientras Colombia y República Dominicana arrancan el día sin grandes cambios.

Por qué importa: Aunque el precio de referencia cambia poco, lo que finalmente recibes o pagas por cada dólar puede ser diferente dependiendo del banco, casa de cambio o ciudad donde hagas la operación.

Así se cotiza el dólar en México, Colombia y RD hoy 14 de agosto

Dólar en México

Banxico: $17.053

Mercado cambiario: Compra: $16.83; Venta: $17.29

Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Tipo de cambio en Colombia

Banco de la República: $3.127,776

Mercado cambiario en Bogotá: Compra $3.200; Venta $3.340

Cotización del dólar en República Dominicana