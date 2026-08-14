Dólar hoy 14 de agosto: sigue en mínimos en México y estable en Colombia y RD
El dólar registra nuevos precios este viernes. Revisa cuánto cuesta comprarlo y venderlo y qué está pasando en otros países.
Por Daniel Navas
Publicado el14/08/2026 a las 00:26
El precio del dólar vuelve a dar un respiro este viernes: en México permanece en niveles bajos, mientras Colombia y República Dominicana arrancan el día sin grandes cambios.
Por qué importa: Aunque el precio de referencia cambia poco, lo que finalmente recibes o pagas por cada dólar puede ser diferente dependiendo del banco, casa de cambio o ciudad donde hagas la operación.
Así se cotiza el dólar en México, Colombia y RD hoy 14 de agosto
Dólar en México
Banxico: $17.053
Mercado cambiario: Compra: $16.83; Venta: $17.29
Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84
Tipo de cambio en Colombia
- Banco de la República: $3.127,776
- Mercado cambiario en Bogotá: Compra $3.200; Venta $3.340
Cotización del dólar en República Dominicana
- Compra: RD$58.45
- Venta: RD$58.74