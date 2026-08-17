FTC pagará reembolso de $23.8 millones a conductores y clientes de Grubhu: revisa si recibes un pago
Publicado el17/08/2026 a las 05:11
La Comisión Federal de Comercio (FTC) comenzó a enviar más de $23,8 millones a 640.038 conductores y clientes de Grubhub que fueron perjudicados por prácticas que las autoridades calificaron de engañosas e ilegales.
- Los pagos llegarán principalmente mediante cheques enviados por correo, aunque algunas personas recibirán el dinero a través de PayPal.
- Quienes resulten elegibles deberán prestar atención al plazo para aceptar o cobrar el reembolso.
Por qué importa: Más de 640.000 personas recibirán dinero por el caso Grubhub y no tendrán que pagar ni proporcionar información de sus cuentas para obtenerlo. Además, dejar pasar el plazo indicado podría impedir que cobren el pago.
Reembolso de FTC a más de 640.000 pagos por el caso Grubhub
Los reembolsos están relacionados con las acusaciones que la FTC y la Fiscalía General de Illinois presentaron contra Grubhub en diciembre de 2024.
Las autoridades alegaron que la plataforma de entrega de comida incurrió en diferentes prácticas ilegales. Entre ellas, señalaron que engañó a conductores sobre cuánto dinero podían esperar ganar realizando entregas.
La FTC también acusó a Grubhub de bloquear a algunos clientes de sus cuentas, lo que les impedía acceder a sus fondos y canjear tarjetas de regalo.
Otra de las acusaciones señalaba que restaurantes fueron incluidos en la plataforma de manera injusta y engañosa sin contar con su autorización.
Conductores y clientes de Grubhub están entre los beneficiados
La distribución anunciada ahora contempla 640.038 pagos por un total superior a $23,8 millones.
La FTC indicó que enviará dinero tanto a conductores perjudicados por las afirmaciones sobre sus posibles ganancias como a clientes afectados por la conducta de la empresa.
El comunicado no establece un monto único que recibirá cada beneficiario, por lo que la cantidad individual puede variar.
Como parte del acuerdo alcanzado anteriormente, Grubhub también fue obligado a realizar cambios en sus operaciones, incluyendo:
- Presentar de manera honesta el pago de los conductores
- Ofrecer un mecanismo para disputar el bloqueo de cuentas
- Publicar restaurantes únicamente cuando cuente con su consentimiento
Tienes 30 o 90 días para aceptar el reembolso
La mayoría de las personas elegibles recibirá un cheque por correo. En estos casos, la FTC advierte que deberá cobrarse dentro de los 90 días indicados en el propio cheque.
Quienes reciban su reembolso mediante PayPal tendrán 30 días para aceptar el pago.
- Las personas que tengan dudas pueden comunicarse con Analytics Consulting LLC, administrador de los reembolsos, al 1-888-446-4992, o consultar las preguntas frecuentes disponibles en el sitio de la FTC.
La FTC advierte que no debes pagar para recibir el dinero
La agencia también lanzó una advertencia importante para quienes esperan su reembolso: la FTC nunca exige pagar dinero ni proporcionar información de una cuenta para recibir estos pagos.
Esto significa que cualquier solicitud de dinero o datos financieros presentada como requisito para liberar el reembolso debe generar precaución.
Lo que viene: Los cheques y pagos de PayPal continuarán llegando a las personas elegibles. Si recibes uno, revisa inmediatamente el método de pago y la fecha límite para no perder el plazo establecido por la FTC.