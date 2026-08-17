FTC pagará reembolso de $23.8 millones a conductores y clientes de Grubhu: revisa si recibes un pago

La Comisión Federal de Comercio (FTC) comenzó a enviar más de $23,8 millones a 640.038 conductores y clientes de Grubhub que fueron perjudicados por prácticas que las autoridades calificaron de engañosas e ilegales.

Los pagos llegarán principalmente mediante cheques enviados por correo, aunque algunas personas recibirán el dinero a través de PayPal.

Quienes resulten elegibles deberán prestar atención al plazo para aceptar o cobrar el reembolso.

Por qué importa: Más de 640.000 personas recibirán dinero por el caso Grubhub y no tendrán que pagar ni proporcionar información de sus cuentas para obtenerlo. Además, dejar pasar el plazo indicado podría impedir que cobren el pago.

Reembolso de FTC a más de 640.000 pagos por el caso Grubhub

Los reembolsos están relacionados con las acusaciones que la FTC y la Fiscalía General de Illinois presentaron contra Grubhub en diciembre de 2024.

Las autoridades alegaron que la plataforma de entrega de comida incurrió en diferentes prácticas ilegales. Entre ellas, señalaron que engañó a conductores sobre cuánto dinero podían esperar ganar realizando entregas.

La FTC también acusó a Grubhub de bloquear a algunos clientes de sus cuentas, lo que les impedía acceder a sus fondos y canjear tarjetas de regalo.

Otra de las acusaciones señalaba que restaurantes fueron incluidos en la plataforma de manera injusta y engañosa sin contar con su autorización.

Conductores y clientes de Grubhub están entre los beneficiados