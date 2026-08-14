Seguro Social podría subir 3.6% en 2027 tras nuevo dato de inflación
Publicado el14/08/2026 a las 06:01
La inflación en Estados Unidos bajó al 3.4% interanual en julio, pero los beneficiarios del Seguro Social todavía podrían recibir un COLA mayor en 2027 que el aumento de 2.8% aplicado en 2026.
- El nuevo informe de inflación ofrece la primera pista importante para calcular cuánto podrían subir los pagos el próximo año.
Por qué importa: Julio es el primero de los tres meses que cuentan para calcular el ajuste por costo de vida del Seguro Social.
Aunque todavía faltan los datos de agosto y septiembre, las cifras conocidas permiten comenzar a proyectar el posible aumento de los beneficios.
Julio inicia la cuenta para calcular el aumento del Seguro Social en 2027
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0.1% durante julio, después del incremento de 0.2% registrado en junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
En términos interanuales, la inflación se ubicó en 3.4%, una décima por debajo del 3.5% registrado en junio. Parte de esa desaceleración estuvo relacionada con la caída de los precios de la energía.
Pero para millones de beneficiarios del Seguro Social, julio tiene otra importancia: comienza el trimestre utilizado para establecer el próximo COLA.
- La Administración del Seguro Social (SSA) calcula el ajuste utilizando el CPI-W, un índice de inflación específico para trabajadores asalariados urbanos y administrativos.
- Para determinar el COLA, compara el promedio correspondiente a julio, agosto y septiembre con el promedio del mismo periodo del año anterior.
Inflación de 3.4% no significa un COLA de 3.4%
Una diferencia importante es que el dato de inflación general conocido esta semana no se convierte automáticamente en el aumento del Seguro Social.
- Por eso, una inflación interanual de 3.4% en julio no significa que los beneficiarios recibirán exactamente un COLA de 3.4% en enero.
- Después de conocerse las nuevas cifras, The Senior Citizens League redujo su proyección para el COLA de 2027 de 3.8% a aproximadamente 3.6%.
De mantenerse cerca de ese nivel, el incremento sería superior al COLA de 2.8% aplicado para 2026.
Sin embargo, todavía es demasiado pronto para conocer el porcentaje definitivo. Los datos de inflación de agosto y septiembre pueden hacer que la estimación suba o baje.
Un COLA de 3.6% podría aumentar un poco los cheques del Seguro Social
La diferencia entre un COLA de 2.8% y uno cercano al 3.6% puede traducirse en más dinero mensual para los beneficiarios.
Tras el ajuste de 2026, el beneficio promedio estimado para un trabajador jubilado quedó alrededor de $2,071 mensuales, según cifras de la SSA.
- Si utilizamos ese monto únicamente como referencia, un incremento de 3.6% representaría alrededor de $75 adicionales al mes, llevando un cheque de $2,071 a aproximadamente $2,146.
El aumento real no sería igual para todos. El COLA se aplica sobre el beneficio individual, por lo que una persona que actualmente recibe un cheque mayor también tendría un incremento mayor en dólares.
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Menor inflación no significa que los precios estén bajando
El nuevo informe también deja una advertencia importante para los hogares: que la inflación esté bajando no significa necesariamente que las cosas sean más baratas.
Los precios todavía aumentaron 0.1% durante julio. Lo que está ocurriendo es que, en términos generales, están creciendo a un ritmo más lento.
Esto es especialmente importante para jubilados y otros beneficiarios que dependen del Seguro Social para cubrir gastos cotidianos. El COLA busca precisamente compensar parte de esa pérdida de poder adquisitivo causada por el aumento de los precios.
Lo que viene: agosto y septiembre decidirán el aumento
Los informes correspondientes a agosto y septiembre completarán el trimestre utilizado por la SSA y permitirán conocer finalmente el COLA de 2027.
Hasta entonces, el posible aumento cercano al 3.6% continúa siendo una proyección y no una cifra oficial.