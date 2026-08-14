Seguro Social podría subir 3.6% en 2027 tras nuevo dato de inflación

La inflación en Estados Unidos bajó al 3.4% interanual en julio, pero los beneficiarios del Seguro Social todavía podrían recibir un COLA mayor en 2027 que el aumento de 2.8% aplicado en 2026.

El nuevo informe de inflación ofrece la primera pista importante para calcular cuánto podrían subir los pagos el próximo año.

Por qué importa: Julio es el primero de los tres meses que cuentan para calcular el ajuste por costo de vida del Seguro Social.

Aunque todavía faltan los datos de agosto y septiembre, las cifras conocidas permiten comenzar a proyectar el posible aumento de los beneficios.

Julio inicia la cuenta para calcular el aumento del Seguro Social en 2027

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0.1% durante julio, después del incremento de 0.2% registrado en junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 3.4%, una décima por debajo del 3.5% registrado en junio. Parte de esa desaceleración estuvo relacionada con la caída de los precios de la energía.

Pero para millones de beneficiarios del Seguro Social, julio tiene otra importancia: comienza el trimestre utilizado para establecer el próximo COLA.