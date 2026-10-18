Salario mínimo de California sube a $17.40 por hora en 2027
Publicado el 18/10/2026 a las 10:55
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El salario mínimo de California subirá a $17.40 por hora a partir del viernes 1 de enero de 2027, según la Oficina de la Comisionada Laboral de California (LCO), del Departamento de Relaciones Industriales (DIR). Son $0.50 más que los $16.90 vigentes en 2026. Aquí te explicamos qué cambia para ti y qué hacer si tu empleador no cumple.
- El mínimo estatal pasa de $16.90 a $17.40 por hora y aplica a la mayoría de los trabajadores, incluso a quienes cobran por pieza.
- Algunas ciudades y condados tienen un mínimo local más alto, y tu empleador debe pagarte ese monto.
- Las leyes laborales protegen a todos los trabajadores sin importar su estatus migratorio.
Por qué importa: para quien trabaja tiempo completo, el aumento significa más ingresos cada año, y conocer la tarifa que te corresponde es la mejor defensa contra el robo de salarios.
Cuánto más ganarás con el nuevo mínimo
La ley de California ajusta el mínimo cada año según la inflación. El 31 de julio de 2026, el Departamento de Finanzas certificó el aumento, que luego anunció el gobernador Gavin Newsom. La LCO publicó el comunicado el 13 de agosto de 2026.
La cuenta es sencilla: $0.50 x 2,080 horas = $1,040 más al año antes de impuestos para alguien que trabaja tiempo completo.
Newsom dijo: "Creemos que si trabajas duro, mereces un sueldo digno". Como referencia, el mínimo federal es de $7.25 por hora desde 2009, de modo que el de California será 2.4 veces mayor.
Mínimos locales en 2027: pueden ser más altos
Si tu ciudad o condado fija un mínimo superior al estatal, tu empleador debe pagar el local. Según la tabla del despacho Nixon Peabody, publicada el 12 de octubre de 2026, estos son algunos de los montos para 2027:
- Palo Alto: $19.25
- Ciudad de San Mateo: $19.25
- San Diego: $18.35
- Condado de San Mateo (zonas no incorporadas): $18.58
- Burlingame: $18.47
- Half Moon Bay: $18.51
- West Hollywood: $20.94 (no aplica a hoteleros)
Otras ciudades pueden anunciar sus tasas en los próximos meses. Además, algunas industrias tienen mínimos estatales propios, así que conviene revisar la orden de salarios de tu sector.
Qué cambia para empleados exentos de horas extra
Si tu empleador te clasifica como "exento" de horas extra, el piso salarial también sube. Debes ganar al menos $72,384 al año ($17.40 x 2 x 40 horas x 52 semanas), o $6,032 al mes. Además, tus funciones deben cumplir los requisitos de la exención. Ganar esa cantidad no basta por sí solo.
Lo que tu empleador debe hacer
Según la LCO, los empleadores deben:
- Colocar en un lugar visible la orden estatal de salario mínimo y la orden de salarios de su industria.
- Anotar la tarifa por hora en el talón de pago.
- Pagar el mínimo local si es más alto que el estatal.
Desde 2026 rige también la Ley Conozca Sus Derechos en el Lugar de Trabajo, que obliga a los empleadores a dar un aviso anual sobre derechos laborales.
Qué puedes hacer si no te pagan lo correcto
Las leyes laborales protegen a los trabajadores sin importar su estatus migratorio. La LCO no pregunta por el estatus, y quien reclame salarios no tiene que revelarlo. Estos son los pasos:
- Documenta: guarda talones de pago y anota tus horas, tu tarifa y tus fechas de trabajo.
- Habla con tu empleador: pide que corrija la diferencia.
- Presenta un reclamo salarial en la oficina local de la LCO si no se corrige.
Puedes llamar al 833-526-4636 (833-LCO-INFO), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., con atención en inglés y español. También puedes visitar RoboDeSueldoEsUnCrimen.com. Según la LCO, el incumplimiento puede implicar pago de salarios atrasados, multas y daños.
Fuentes: Departamento de Relaciones Industriales de California (LCO); Nixon Peabody, mínimos locales 2027. Datos consultados el 17 de octubre de 2026.