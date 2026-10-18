El salario mínimo de California subirá a $17.40 por hora a partir del viernes 1 de enero de 2027, según la Oficina de la Comisionada Laboral de California (LCO), del Departamento de Relaciones Industriales (DIR). Son $0.50 más que los $16.90 vigentes en 2026. Aquí te explicamos qué cambia para ti y qué hacer si tu empleador no cumple.

El mínimo estatal pasa de $16.90 a $17.40 por hora y aplica a la mayoría de los trabajadores, incluso a quienes cobran por pieza.

Algunas ciudades y condados tienen un mínimo local más alto, y tu empleador debe pagarte ese monto.

Las leyes laborales protegen a todos los trabajadores sin importar su estatus migratorio.

Por qué importa: para quien trabaja tiempo completo, el aumento significa más ingresos cada año, y conocer la tarifa que te corresponde es la mejor defensa contra el robo de salarios.

Cuánto más ganarás con el nuevo mínimo

La ley de California ajusta el mínimo cada año según la inflación. El 31 de julio de 2026, el Departamento de Finanzas certificó el aumento, que luego anunció el gobernador Gavin Newsom. La LCO publicó el comunicado el 13 de agosto de 2026.

La cuenta es sencilla: $0.50 x 2,080 horas = $1,040 más al año antes de impuestos para alguien que trabaja tiempo completo.

Newsom dijo: "Creemos que si trabajas duro, mereces un sueldo digno". Como referencia, el mínimo federal es de $7.25 por hora desde 2009, de modo que el de California será 2.4 veces mayor.

Mínimos locales en 2027: pueden ser más altos

Si tu ciudad o condado fija un mínimo superior al estatal, tu empleador debe pagar el local. Según la tabla del despacho Nixon Peabody, publicada el 12 de octubre de 2026, estos son algunos de los montos para 2027: