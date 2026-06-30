Reembolsos de Georgia 2026: el estado sigue enviando cheques de hasta $500, ¿Quiénes califican?
Publicado el30/06/2026 a las 04:49
Georgia continúa enviando reembolsos estatales de hasta $500 a los contribuyentes elegibles.
- Si presentaste tus declaraciones de impuestos y todavía no recibes el dinero, puedes verificar si calificas y consultar el estado de tu pago a través del Georgia Department of Revenue.
Por qué importa: Este reembolso representa un alivio económico para miles de familias en Georgia y todavía hay contribuyentes que pueden recibir el pago.
- Conocer los requisitos y consultar el estado del depósito puede evitar retrasos, confusiones o caer en información falsa sobre supuestos nuevos estímulos federales.
¿Hasta $500? Así funciona el reembolso que sigue llegando en Georgia
El programa Surplus Tax Refund fue aprobado este año mediante la ley HB 1000, que autoriza devolver parte del superávit presupuestario del estado a los contribuyentes elegibles.
El gobernador Brian Kemp anunció el inicio de los pagos el pasado 4 de mayo y el Georgia Department of Revenue (DOR) confirmó que los reembolsos continúan emitiéndose conforme se procesan las declaraciones de impuestos.
El monto que recibe cada persona depende de su situación fiscal y de la obligación tributaria correspondiente al año fiscal 2024.
Los montos máximos establecidos por el estado son:
- Hasta $250 para contribuyentes solteros o casados que presentan declaraciones por separado.
- Hasta $375 para quienes presentan como jefe de familia.
- Hasta $500 para matrimonios que presentan una declaración conjunta.
El Department of Revenue aclara que el reembolso nunca puede ser mayor a la obligación tributaria del contribuyente.
Quiénes califican para recibir el cheque de reembolso en Georgia
No todos los residentes reciben este beneficio automáticamente. El estado estableció una serie de requisitos que deben cumplirse para ser elegible.
Entre ellos se encuentran:
- Haber presentado la declaración estatal del año fiscal 2024.
- Haber presentado la declaración estatal correspondiente a 2025.
- Haber tenido una obligación tributaria en Georgia durante el año fiscal 2024.
- Ser residente, residente parcial o no residente con ingresos sujetos a impuestos estatales.
Además, quienes tengan deudas pendientes con el estado podrían recibir un monto menor o ver reducido el reembolso para cubrir esas obligaciones.
¿Cómo consultar si tu pago ya fue enviado?
Los contribuyentes pueden revisar el estado de su reembolso directamente en el portal oficial del estado, utilizando la herramienta oficial disponible para este programa.
El dinero se entrega mediante el mismo método elegido al presentar la declaración estatal:
- Depósito directo en la cuenta bancaria registrada.
- Cheque enviado por correo, si no se proporcionó información bancaria.
Las autoridades recomiendan utilizar únicamente el sitio oficial del Department of Revenue para consultar el estado del pago y evitar fraudes relacionados con supuestos reembolsos.
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Lo que debes tener en cuenta si aún no recibes el dinero
Si presentaste tus declaraciones de impuestos y cumples con los requisitos, pero todavía no has recibido el reembolso, el Department of Revenue recomienda verificar primero que tu declaración haya sido procesada correctamente y consultar el estado del pago en su portal oficial.
- También es importante recordar que este beneficio corresponde al programa Surplus Tax Refund, financiado con el superávit presupuestario de Georgia, y no se trata de un nuevo cheque de estímulo del gobierno federal.