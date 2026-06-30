Reembolsos de Georgia 2026: el estado sigue enviando cheques de hasta $500, ¿Quiénes califican?

Georgia continúa enviando reembolsos estatales de hasta $500 a los contribuyentes elegibles.

Si presentaste tus declaraciones de impuestos y todavía no recibes el dinero, puedes verificar si calificas y consultar el estado de tu pago a través del Georgia Department of Revenue.

Por qué importa: Este reembolso representa un alivio económico para miles de familias en Georgia y todavía hay contribuyentes que pueden recibir el pago.

Conocer los requisitos y consultar el estado del depósito puede evitar retrasos, confusiones o caer en información falsa sobre supuestos nuevos estímulos federales.

¿Hasta $500? Así funciona el reembolso que sigue llegando en Georgia

El programa Surplus Tax Refund fue aprobado este año mediante la ley HB 1000, que autoriza devolver parte del superávit presupuestario del estado a los contribuyentes elegibles.

El gobernador Brian Kemp anunció el inicio de los pagos el pasado 4 de mayo y el Georgia Department of Revenue (DOR) confirmó que los reembolsos continúan emitiéndose conforme se procesan las declaraciones de impuestos.

El monto que recibe cada persona depende de su situación fiscal y de la obligación tributaria correspondiente al año fiscal 2024.

Los montos máximos establecidos por el estado son: