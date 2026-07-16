Estado de California tiene más de $15 mil millones en dinero no reclamado: Puedes consultar y recuperarlo

California comenzó a enviar cartas a 130,000 residentes que podrían tener dinero no reclamado a su nombre.

Quienes reciban la notificación podrán verificar si son los propietarios de esos fondos y completar un proceso simplificado para recuperarlos, informó la Oficina del Contralor del Estado.

Por qué importa: California mantiene bajo custodia más de $15,000 millones en bienes no reclamados.

Ese dinero corresponde a cuentas bancarias olvidadas, cheques sin cobrar, reembolsos, depósitos de servicios públicos y otros activos que sus propietarios aún pueden reclamar sin pagar ninguna tarifa.

¿Qué tipo de dinero puede estar esperando por ti si vives en California?

Los bienes no reclamados provienen de empresas, bancos, aseguradoras y otras entidades que no lograron localizar a sus propietarios después de varios intentos.

Cuando eso ocurre, el dinero pasa temporalmente a la custodia de la Oficina del Contralor del Estado, que lo conserva hasta que el dueño legítimo lo reclame.

Entre los activos más comunes se encuentran: