Estado de California tiene más de $15 mil millones en dinero no reclamado: Puedes consultar y recuperarlo
Publicado el16/07/2026 a las 06:15
California comenzó a enviar cartas a 130,000 residentes que podrían tener dinero no reclamado a su nombre.
- Quienes reciban la notificación podrán verificar si son los propietarios de esos fondos y completar un proceso simplificado para recuperarlos, informó la Oficina del Contralor del Estado.
Por qué importa: California mantiene bajo custodia más de $15,000 millones en bienes no reclamados.
- Ese dinero corresponde a cuentas bancarias olvidadas, cheques sin cobrar, reembolsos, depósitos de servicios públicos y otros activos que sus propietarios aún pueden reclamar sin pagar ninguna tarifa.
¿Qué tipo de dinero puede estar esperando por ti si vives en California?
Los bienes no reclamados provienen de empresas, bancos, aseguradoras y otras entidades que no lograron localizar a sus propietarios después de varios intentos.
Cuando eso ocurre, el dinero pasa temporalmente a la custodia de la Oficina del Contralor del Estado, que lo conserva hasta que el dueño legítimo lo reclame.
Entre los activos más comunes se encuentran:
- Cuentas bancarias olvidadas
- Cheques que nunca fueron cobrados
- Beneficios de seguros
- Depósitos de compañías de servicios públicos
La secretaria de prensa adjunta de la Oficina del Contralor Estatal, Mariana Carine, recordó que el estado únicamente resguarda esos bienes y que los propietarios pueden recuperarlos en cualquier momento, ya que el dinero no reclamado nunca caduca.
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Quiénes recibirán la carta y cómo funciona el proceso
La Oficina del Contralor informó que enviará cartas a aproximadamente 130,000 californianos identificados como posibles propietarios de dinero no reclamado.
La selección fue posible gracias a un trabajo conjunto con la Junta de Impuestos de Franquicias de California para verificar la identidad de los beneficiarios.
- Quienes reciban la notificación no tendrán que presentar la reclamación tradicional.
- La carta incluirá un código único que permitirá confirmar la información y realizar un trámite simplificado a través de internet.
Así puedes reclamar el dinero si recibes la notificación
- Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la carta para confirmar que proviene de la Oficina del Contralor del Estado de California.
- Después, el beneficiario deberá ingresar al sitio oficial ClaimIt.ca.gov, introducir el código de reclamación incluido en la notificación y seguir las instrucciones para validar su identidad.
- Si toda la información coincide, el estado estima que el cheque podría enviarse en aproximadamente dos semanas.
La Oficina del Contralor también recordó que nunca cobra comisiones por este trámite y pidió desconfiar de personas o empresas que soliciten dinero para recuperar estos fondos.
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¿Y si nunca recibes una carta del estado de California?
No todas las personas con bienes no reclamados serán notificadas mediante esta campaña.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar periódicamente la base de datos oficial para verificar si existe dinero pendiente a su nombre.
El director de comunicaciones del Pacific Research Institute, Matt Fleming, explicó que muchas personas olvidan reembolsos o depósitos después de mudarse de ciudad o cambiar de domicilio, especialmente cuando se trata de compañías de servicios públicos.
Lo que viene: La campaña de notificaciones continuará durante las próximas semanas mientras California intenta reunir a miles de propietarios con sus bienes no reclamados.
Las autoridades recomiendan verificar cualquier comunicación únicamente a través de ClaimIt.ca.gov y recuerdan que reclamar el dinero directamente ante el estado siempre es un trámite gratuito.