Neoyorquinos recibirán entre $300 y $500 del programa STAR este verano, según gobernadora Hochul

Miles de propietarios de vivienda en Nueva York comenzarán a recibir cheques este verano como parte del programa STAR, un beneficio estatal que busca reducir el costo de los impuestos sobre la propiedad.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que los primeros pagos ya comenzaron a enviarse y continuarán durante el verano y el otoño.

Por qué importa: El estado de Nueva York distribuirá este año más de $2,000 millones en beneficios del programa STAR entre cerca de 3 millones de propietarios.

En un momento en que muchas familias siguen enfrentando altos costos de vivienda, alimentos, gasolina y servicios básicos, este dinero puede representar un alivio para el presupuesto del hogar.

Neoyorquinos recibirán entre $300 y $500 ¿Quiénes califican para recibir el cheque STAR?

El programa STAR (School Tax Relief) está dirigido a propietarios cuya vivienda constituye su residencia principal y que cumplen con los límites de ingresos establecidos por el estado.

En la mayoría de los casos, los propietarios deben registrar ingresos anuales inferiores a $500,000 para acceder al beneficio básico.

para acceder al beneficio básico. Por su parte, el programa Enhanced STAR, orientado principalmente a adultos mayores, exige un límite de ingresos menor y ofrece pagos significativamente más altos, que pueden oscilar entre $700 y $1,500.

El monto que recibe cada beneficiario depende de factores como el valor de la vivienda, la localidad donde se encuentra y el calendario de impuestos escolares correspondiente.

¿Cuándo llegará el dinero y cómo se entregará a la gente?