Neoyorquinos recibirán entre $300 y $500 del programa STAR este verano, según gobernadora Hochul
Publicado el16/07/2026 a las 05:14
Miles de propietarios de vivienda en Nueva York comenzarán a recibir cheques este verano como parte del programa STAR, un beneficio estatal que busca reducir el costo de los impuestos sobre la propiedad.
- La gobernadora Kathy Hochul confirmó que los primeros pagos ya comenzaron a enviarse y continuarán durante el verano y el otoño.
Por qué importa: El estado de Nueva York distribuirá este año más de $2,000 millones en beneficios del programa STAR entre cerca de 3 millones de propietarios.
- En un momento en que muchas familias siguen enfrentando altos costos de vivienda, alimentos, gasolina y servicios básicos, este dinero puede representar un alivio para el presupuesto del hogar.
Neoyorquinos recibirán entre $300 y $500 ¿Quiénes califican para recibir el cheque STAR?
El programa STAR (School Tax Relief) está dirigido a propietarios cuya vivienda constituye su residencia principal y que cumplen con los límites de ingresos establecidos por el estado.
- En la mayoría de los casos, los propietarios deben registrar ingresos anuales inferiores a $500,000 para acceder al beneficio básico.
- Por su parte, el programa Enhanced STAR, orientado principalmente a adultos mayores, exige un límite de ingresos menor y ofrece pagos significativamente más altos, que pueden oscilar entre $700 y $1,500.
El monto que recibe cada beneficiario depende de factores como el valor de la vivienda, la localidad donde se encuentra y el calendario de impuestos escolares correspondiente.
¿Cuándo llegará el dinero y cómo se entregará a la gente?
La administración de Kathy Hochul informó que los primeros cheques ya comenzaron a enviarse y que la distribución continuará durante el verano y parte del otoño.
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- La fecha exacta de entrega varía según el distrito escolar donde se ubique la propiedad, ya que el programa está vinculado al calendario de los impuestos escolares.
En ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse, algunos propietarios podrían recibir el beneficio antes debido a que sus impuestos escolares vencen con mayor anticipación.
Quienes ya forman parte del programa STAR no necesitan realizar un nuevo trámite para recibir el pago correspondiente este año.
Así puedes revisar el estado de tu cheque STAR
Los beneficiarios pueden consultar el estado de su pago en el portal oficial ny.gov/STAR, donde también encontrarán información sobre los requisitos y el calendario de entrega.
- El sitio permite registrarse para recibir futuros pagos mediante depósito directo, una opción que suele agilizar la entrega frente al envío por correo.
Las autoridades recomiendan completar ese registro al menos 15 días hábiles antes del vencimiento de los impuestos escolares de cada localidad.
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STAR forma parte del plan de Hochul para aliviar el costo de vida
La gobernadora Kathy Hochul afirmó que el programa STAR integra una estrategia más amplia para devolver recursos a los contribuyentes y ayudar a las familias a enfrentar el aumento del costo de vida.
- La administración estatal recordó que recientemente también impulsó créditos fiscales para familias con hijos y reducciones de impuestos destinadas a determinados hogares de ingresos medios.
- Estas iniciativas buscan ofrecer un respiro económico mientras persisten las presiones sobre el presupuesto familiar por el incremento de los precios de la vivienda, los alimentos, la energía y otros gastos cotidianos.
Lo que viene: Los cheques del programa STAR seguirán enviándose durante el verano y el otoño. Los propietarios que aún no se hayan inscrito pueden verificar si cumplen con los requisitos en ny.gov/STAR y registrarse para recibir futuros pagos mediante cheque o depósito directo.