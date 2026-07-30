Trump elimina un subsidio de Medicare: esto debes revisar antes de renovar tu plan

La administración de Donald Trump eliminará en 2027 el programa temporal que ayudó a contener el aumento de las primas de Medicare Parte D, la cobertura para medicamentos recetados.

La decisión llega después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyera que los cambios aprobados en la Ley de Reducción de la Inflación costarán mucho más de lo previsto inicialmente.

Por qué importa: El Gobierno asegura que la mayoría de los beneficiarios seguirá teniendo acceso a planes de bajo costo y que muchas primas aumentarán menos de 10 dólares al mes.

Sin embargo, el cambio implica comparar planes para evitar pagar de más por los medicamentos.

¿Qué cambia realmente con Medicare Parte D?

El programa que desaparecerá fue creado para estabilizar las primas mientras entraban en vigor las reformas aprobadas en 2022.

Según Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), mantener ese subsidio ya no es necesario porque el mercado puede sostenerse sin esa ayuda.

The Biden administration created a bailout for insurance companies. We ended it. The Trump Administration is focused on delivering real results: ✅Affordable plans: 90% + seniors will be able to access drug plans under $10/mo.

✅Lower drug prices: approximately 250,000 Medicare… pic.twitter.com/TZvB7QcbWT — Dr. Oz CMS (@DrOzCMS) July 30, 2026

El anuncio coincide con un nuevo informe de la CBO, que ahora calcula que los cambios en Medicare Parte D aumentarán el déficit federal en unos 700.000 millones de dólares, muy por encima de las proyecciones originales.