Trump elimina un subsidio de Medicare: esto debes revisar antes de renovar tu plan
Publicado el30/07/2026 a las 06:35
La administración de Donald Trump eliminará en 2027 el programa temporal que ayudó a contener el aumento de las primas de Medicare Parte D, la cobertura para medicamentos recetados.
- La decisión llega después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyera que los cambios aprobados en la Ley de Reducción de la Inflación costarán mucho más de lo previsto inicialmente.
Por qué importa: El Gobierno asegura que la mayoría de los beneficiarios seguirá teniendo acceso a planes de bajo costo y que muchas primas aumentarán menos de 10 dólares al mes.
- Sin embargo, el cambio implica comparar planes para evitar pagar de más por los medicamentos.
¿Qué cambia realmente con Medicare Parte D?
El programa que desaparecerá fue creado para estabilizar las primas mientras entraban en vigor las reformas aprobadas en 2022.
Según Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), mantener ese subsidio ya no es necesario porque el mercado puede sostenerse sin esa ayuda.
The Biden administration created a bailout for insurance companies. We ended it.
The Trump Administration is focused on delivering real results:
✅Affordable plans: 90% + seniors will be able to access drug plans under $10/mo.
✅Lower drug prices: approximately 250,000 Medicare… pic.twitter.com/TZvB7QcbWT
— Dr. Oz CMS (@DrOzCMS) July 30, 2026
El anuncio coincide con un nuevo informe de la CBO, que ahora calcula que los cambios en Medicare Parte D aumentarán el déficit federal en unos 700.000 millones de dólares, muy por encima de las proyecciones originales.
Lo importante para los beneficiarios es que Medicare Parte D no desaparece. Lo que cambia es el apoyo temporal destinado a contener el aumento de las primas.
Lo que debes revisar antes de renovar tu plan para evitar pagar más
Si tienes Medicare Parte D, los expertos recomiendan revisar tu cobertura durante la inscripción abierta y no renovar automáticamente el mismo plan.
Antes de elegir una opción, verifica:
- Si la prima mensual aumentará.
- Si tus medicamentos siguen incluidos en la cobertura.
- Cuánto pagarás de deducible y copagos.
- Si tu farmacia continúa dentro de la red.
- Si existe otro plan con mejores costos para tus necesidades.
Comparar estas condiciones cada año puede ayudarte a reducir gastos, especialmente si utilizas medicamentos de forma permanente.
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No todos sentirán el mismo impacto
El efecto del fin del subsidio dependerá de cada beneficiario.
Podrían notar mayores cambios quienes:
- Toman medicamentos de alto costo.
- Utilizan varios tratamientos al mismo tiempo.
- Viven en estados con menos opciones de planes.
- No comparan alternativas durante la inscripción abierta.
En cambio, otras personas podrían experimentar cambios mínimos o incluso mantener costos similares, dependiendo del plan que elijan.
¿Cómo ahorrar aunque aumentan las primas de Medicare?
Además de comparar planes, existen otras medidas que pueden ayudarte a controlar el gasto en medicamentos.
Entre ellas destacan:
- Consultar con el médico si existen versiones genéricas.
- Revisar si otra farmacia de la red ofrece mejores precios.
- Utilizar el comparador oficial de Medicare antes de renovar la cobertura.
- Evaluar cada año si otro plan se adapta mejor a tus medicamentos.
Estas acciones pueden representar un ahorro importante a largo plazo.
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Qué beneficios siguen vigentes de Medicare
La decisión anunciada por la administración Trump no elimina la cobertura de medicamentos de Medicare Parte D ni otras protecciones que permanecen vigentes bajo la legislación actual.
El verdadero impacto se conocerá cuando las aseguradoras publiquen las primas y condiciones de los planes para 2027.
Por eso, revisar las opciones disponibles antes de renovar la cobertura será la mejor herramienta para evitar aumentos inesperados y mantener bajo control el costo de los medicamentos.