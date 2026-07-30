El dólar gana fuerza en México y sube este 30 de julio: revisa el precio actual

El dólar volvió a moverse este jueves 30 de julio con aumentos en los tres países.

En México recuperó terreno tras varios días de estabilidad, en Colombia continuó su rebote luego de tocar mínimos recientes y en República Dominicana también registró un aumento en la tasa oficial de venta.

Por qué importa: Si envías dinero, cambias dólares para un viaje o haces compras internacionales, estas variaciones pueden influir en cuánto recibes o cuánto terminas pagando.

El dólar recupera terreno en México, pero sigue dentro de un rango estable

El Banco de México (Banxico) fijó este jueves el tipo de cambio en 17.5133 pesos por dólar, un nivel ligeramente superior al de la jornada anterior y que confirma una recuperación gradual de la moneda estadounidense.

El mercado cambiario mantiene el dólar alrededor de 17.14 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta, sin cambios importantes respecto a los últimos días.

En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por quienes compran o venden efectivo, el precio también permanece estable:

Compra: 16.85 pesos

Venta: 17.99 pesos

Para quienes necesitan cambiar dólares, el escenario continúa siendo favorable frente a semanas anteriores, cuando la divisa estadounidense llegó a cotizar por debajo de los niveles actuales.