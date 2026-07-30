El dólar gana fuerza en México y sube este 30 de julio: revisa el precio actual
Publicado el30/07/2026 a las 04:12
El dólar volvió a moverse este jueves 30 de julio con aumentos en los tres países.
- En México recuperó terreno tras varios días de estabilidad, en Colombia continuó su rebote luego de tocar mínimos recientes y en República Dominicana también registró un aumento en la tasa oficial de venta.
Por qué importa: Si envías dinero, cambias dólares para un viaje o haces compras internacionales, estas variaciones pueden influir en cuánto recibes o cuánto terminas pagando.
El dólar recupera terreno en México, pero sigue dentro de un rango estable
El Banco de México (Banxico) fijó este jueves el tipo de cambio en 17.5133 pesos por dólar, un nivel ligeramente superior al de la jornada anterior y que confirma una recuperación gradual de la moneda estadounidense.
El mercado cambiario mantiene el dólar alrededor de 17.14 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta, sin cambios importantes respecto a los últimos días.
En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por quienes compran o venden efectivo, el precio también permanece estable:
- Compra: 16.85 pesos
- Venta: 17.99 pesos
Para quienes necesitan cambiar dólares, el escenario continúa siendo favorable frente a semanas anteriores, cuando la divisa estadounidense llegó a cotizar por debajo de los niveles actuales.
En Colombia se ve un repunte del dólar tras varias semanas de caídas
El Banco de la República informó que la tasa oficial para este jueves es de 3.207,447 pesos colombianos por dólar, mostrando un avance frente a las cotizaciones registradas durante los últimos días.
En las casas de cambio de Bogotá, los valores de referencia son:
- Compra: 3.250 pesos
- Venta: 3.330 pesos
Aunque el aumento es moderado, el movimiento marca un cambio respecto a las fuertes caídas observadas durante las últimas semanas. Para quienes reciben remesas o planean comprar dólares, conviene seguir la tendencia diaria antes de realizar una operación.
TE PODRÍA INTERESAR: Calendario de pagos Seguro Social y SSI agosto 2026: fechas, montos y cambios
República Dominicana también registra un aumento en la cotización
En República Dominicana, el Banco Central reportó un incremento en las tasas oficiales del dólar para este jueves.
La entidad fijó el tipo de cambio en:
- Compra: 57.9479 pesos dominicanos
- Venta: 58.6604 pesos dominicanos
El ajuste mantiene una tendencia de leves incrementos observada durante los últimos días, aunque el mercado continúa lejos de registrar movimientos bruscos.
Quienes tienen pagos en dólares, reciben remesas o preparan viajes al exterior pueden beneficiarse al revisar la tasa vigente antes de realizar cualquier cambio, ya que pequeñas diferencias entre bancos y casas de cambio pueden representar un ahorro importante cuando se manejan montos elevados.