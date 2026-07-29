Precio del dólar hoy miércoles 29/07: México estable y Colombia rebota
México amaneció con un dólar estable, pero en Colombia y República Dominicana la moneda estadounidense recuperó parte del terreno perdido en los últimos días. Así quedaron los precios oficiales y de las casas de cambio este miércoles. Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales y […]
Publicado el29/07/2026 a las 04:30
México amaneció con un dólar estable, pero en Colombia y República Dominicana la moneda estadounidense recuperó parte del terreno perdido en los últimos días. Así quedaron los precios oficiales y de las casas de cambio este miércoles.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales y envíos de dinero, por lo que millones de personas siguen de cerca su comportamiento.
Precio del dólar en México: sin cambios importantes este miércoles
El Banco de México fijó el tipo de cambio en 17.4312 pesos por dólar, una cifra muy similar a la de la jornada anterior y que mantiene la estabilidad observada durante la semana.
En las casas de cambio, los precios también permanecieron prácticamente sin variaciones:
- Compra: 17.11 pesos.
- Venta: 17.67 pesos.
En Banco Azteca, las referencias tampoco cambiaron:
- Compra: 16.85 pesos.
- Venta: 17.99 pesos.
La estabilidad del dólar beneficia a quienes necesitan planificar pagos en moneda extranjera o realizar compras internacionales, ya que reduce las variaciones de un día para otro.
Colombia: el dólar vuelve a subir tras varios días de caídas
Después de retroceder durante las últimas jornadas, el dólar registró una leve recuperación este miércoles en Colombia.
El Banco de la República estableció la tasa oficial en 3.205,826 pesos colombianos por dólar, un incremento moderado frente al valor del día anterior.
En el mercado cambiario de Bogotá, las referencias fueron:
- Compra: 3.250 pesos.
- Venta: 3.330 pesos.
Aunque el movimiento es pequeño, marca una pausa en la tendencia bajista reciente. Para empresas importadoras, viajeros y personas que reciben dólares, cualquier cambio en la tasa puede influir en sus costos o ingresos.
En RD el dólar también registra un ligero aumento
En República Dominicana, el Banco Central informó un nuevo incremento en las tasas oficiales del dólar para este miércoles.
Las referencias publicadas fueron:
- Compra: 58.0071 pesos dominicanos.
- Venta: 58.5456 pesos dominicanos.
El ajuste fue leve, pero refleja que el dólar mantiene una tendencia de recuperación en comparación con los días anteriores.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o realizan operaciones en dólares, estas variaciones pueden modificar el monto final que reciben o pagan en pesos dominicanos.
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Qué tener en cuenta durante el resto de la semana
El comportamiento del dólar sigue siendo diferente en cada país.
- En los próximos días, los mercados seguirán atentos a las decisiones económicas en Estados Unidos y a cualquier dato que pueda influir en el valor del dólar a nivel internacional, ya que esos factores suelen reflejarse rápidamente en las tasas de cambio de la región.