Precio del dólar hoy miércoles 29/07: México estable y Colombia rebota

México amaneció con un dólar estable, pero en Colombia y República Dominicana la moneda estadounidense recuperó parte del terreno perdido en los últimos días. Así quedaron los precios oficiales y de las casas de cambio este miércoles.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de productos importados, viajes, compras internacionales y envíos de dinero, por lo que millones de personas siguen de cerca su comportamiento.

Precio del dólar en México: sin cambios importantes este miércoles

El Banco de México fijó el tipo de cambio en 17.4312 pesos por dólar, una cifra muy similar a la de la jornada anterior y que mantiene la estabilidad observada durante la semana.

En las casas de cambio, los precios también permanecieron prácticamente sin variaciones:

Compra: 17.11 pesos.

Venta: 17.67 pesos.

En Banco Azteca, las referencias tampoco cambiaron:

Compra: 16.85 pesos.

Venta: 17.99 pesos.

La estabilidad del dólar beneficia a quienes necesitan planificar pagos en moneda extranjera o realizar compras internacionales, ya que reduce las variaciones de un día para otro.