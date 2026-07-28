Supermercados de Mamdani en NY reabren el debate sobre el modelo de Chávez
Publicado el28/07/2026 a las 05:54
El plan del alcalde Zohran Mamdani para abrir supermercados municipales con descuentos del 30 % ya enfrenta una comparación incómoda: los Mercal que impulsó Hugo Chávez en Venezuela.
- Aunque ambos modelos tienen diferencias importantes, la propuesta abrió un intenso debate sobre el papel del Estado en la venta de alimentos.
Por qué importa: La iniciativa busca aliviar el costo de vida, pero pequeños comerciantes temen competir contra establecimientos respaldados con recursos públicos, mientras miles de latinos recuerdan experiencias similares en América Latina.
El proyecto del alcalde Mamdani promete ahorrar hasta $1,000 al año por familia
Mamdani anunció que la ciudad abrirá cinco supermercados municipales entre finales de 2027 y 2029, donde cualquier persona podrá comprar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros productos básicos con precios hasta un 30 % más bajos, sin importar sus ingresos, según informó EFE.
- El alcalde estima que cada hogar podría ahorrar alrededor de 90 dólares al mes, equivalente a unos 1.000 dólares al año, gracias a un programa que tendrá una inversión inicial de 70 millones de dólares.
- Los dos primeros establecimientos estarán ubicados en Hunts Point, en El Bronx, y La Marqueta, en Harlem, dos zonas donde el acceso a alimentos frescos y asequibles sigue siendo limitado para miles de residentes.
«Sabemos que para muchos neoyorquinos, el 30 % en la tienda de comestibles significa algo muy diferente», afirmó Mamdani al presentar la iniciativa, que forma parte de su plan «NYC Groceries: A Recipe for Affordability».
¿Por qué el proyecto recuerda a los Mercal de Hugo Chávez?
Las comparaciones comenzaron casi de inmediato porque ambos programas comparten un objetivo central: utilizar la intervención del Estado para ofrecer alimentos básicos a precios inferiores a los del mercado.
- Los Mercal fueron creados en Venezuela en 2003 durante el gobierno de Hugo Chávez como una red de supermercados subsidiados para ampliar el acceso a la canasta básica en sectores de bajos ingresos.
- De acuerdo con documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el programa nació como parte de una estrategia de seguridad alimentaria tras la crisis de abastecimiento registrada ese año.
Durante sus primeros años, Mercal logró ampliar el acceso a alimentos para millones de venezolanos mediante productos subsidiados.
- Sin embargo, investigaciones posteriores y reportes de organismos internacionales documentaron problemas de abastecimiento, denuncias de corrupción y un creciente deterioro del sistema, en medio de la crisis económica que atravesó el país.
Ese antecedente explica por qué la propuesta de Mamdani genera reacciones encontradas entre muchos latinos que vivieron o conocen esa experiencia.
Las similitudes existen, aunque por ahora, las diferencias también son relevantes
Aunque la comparación ha ganado espacio en el debate político, ambos modelos presentan diferencias importantes.
En Nueva York, los supermercados no serán administrados directamente por el gobierno municipal. La ciudad establecerá los estándares del programa, mientras que la operación estará a cargo de empresas privadas seleccionadas mediante convocatoria pública.
Además:
- Solo se abrirán cinco supermercados en toda la ciudad.
- No reemplazarán al comercio privado.
- No existe un sistema nacional de control de precios.
- Tampoco forman parte de una red estatal de distribución de alimentos.
Estas diferencias hacen que especialistas adviertan que equiparar ambos modelos sería una simplificación, aunque reconocen que ambos parten de una mayor participación del Estado para reducir el costo de la canasta básica.
VIDEO | El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anuncia la creación de cinco supermercados municipales que estarán operativos para 2029 y ofrecerán un 30 % de descuento en productos de la canasta básica, ante el aumento de los precios de los alimentos en EE.UU.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 27, 2026
Pequeños comerciantes advierten que podrían perder clientes
La oposición más fuerte al proyecto no proviene de economistas, sino de los dueños de bodegas y supermercados independientes de Nueva York.
- Los comerciantes de NY sostienen que será muy difícil competir contra establecimientos respaldados con recursos públicos y financiados por la ciudad, especialmente si ofrecen descuentos permanentes sobre productos esenciales.
También cuestionan que sus impuestos puedan utilizarse para crear negocios que competirán directamente con ellos.
Mamdani rechaza esas críticas y sostiene que la prioridad es responder a una realidad que afecta a la mayoría de los neoyorquinos.
- Según recordó, los precios de los alimentos en Estados Unidos han aumentado aproximadamente un 30 % desde 2019, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo.
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El debate apenas comienza
Más allá del ahorro prometido, el anuncio abrió una discusión mucho más amplia sobre el papel que debe asumir el gobierno para enfrentar el aumento del costo de vida.
Para sus defensores, los supermercados municipales representan una alternativa para aliviar el gasto de las familias en una de las ciudades más caras del país.
Para sus críticos, el proyecto marca un precedente sobre la intervención del Estado en un sector dominado históricamente por empresas privadas y revive comparaciones con modelos implementados en América Latina.
- La pregunta que queda abierta es si esta iniciativa logrará reducir el precio de los alimentos sin afectar a los pequeños negocios o si terminará alimentando un debate político que va mucho más allá de una compra en el supermercado.