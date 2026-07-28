Supermercados de Mamdani en NY reabren el debate sobre el modelo de Chávez

El plan del alcalde Zohran Mamdani para abrir supermercados municipales con descuentos del 30 % ya enfrenta una comparación incómoda: los Mercal que impulsó Hugo Chávez en Venezuela.

Aunque ambos modelos tienen diferencias importantes, la propuesta abrió un intenso debate sobre el papel del Estado en la venta de alimentos.

Por qué importa: La iniciativa busca aliviar el costo de vida, pero pequeños comerciantes temen competir contra establecimientos respaldados con recursos públicos, mientras miles de latinos recuerdan experiencias similares en América Latina.

El proyecto del alcalde Mamdani promete ahorrar hasta $1,000 al año por familia

Mamdani anunció que la ciudad abrirá cinco supermercados municipales entre finales de 2027 y 2029, donde cualquier persona podrá comprar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros productos básicos con precios hasta un 30 % más bajos, sin importar sus ingresos, según informó EFE.

El alcalde estima que cada hogar podría ahorrar alrededor de 90 dólares al mes , equivalente a unos 1.000 dólares al año, gracias a un programa que tendrá una inversión inicial de 70 millones de dólares.

, equivalente a unos 1.000 dólares al año, gracias a un programa que tendrá una inversión inicial de 70 millones de dólares. Los dos primeros establecimientos estarán ubicados en Hunts Point, en El Bronx, y La Marqueta, en Harlem, dos zonas donde el acceso a alimentos frescos y asequibles sigue siendo limitado para miles de residentes.

«Sabemos que para muchos neoyorquinos, el 30 % en la tienda de comestibles significa algo muy diferente», afirmó Mamdani al presentar la iniciativa, que forma parte de su plan «NYC Groceries: A Recipe for Affordability».

¿Por qué el proyecto recuerda a los Mercal de Hugo Chávez?

Las comparaciones comenzaron casi de inmediato porque ambos programas comparten un objetivo central: utilizar la intervención del Estado para ofrecer alimentos básicos a precios inferiores a los del mercado.