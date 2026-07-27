Regreso a clases costará casi US$900 por hijo: así puedes ahorrar hasta US$300

Enviar a los niños de regreso a clases será uno de los mayores gastos del año para millones de familias en Estados Unidos. El desembolso promedio alcanzará los US$863.86 por estudiante.

Sin embargo, planificar las compras y aprovechar las promociones adecuadas puede reducir la factura entre US$150 y US$300 por hijo, según estimaciones basadas en campañas comerciales y hábitos de consumo de este año.

Por qué importa: Para una familia con dos o tres hijos, el regreso a clases puede representar un gasto de miles de dólares. En un contexto en el que la inflación sigue presionando los presupuestos, encontrar formas de ahorrar puede marcar una diferencia significativa.

¿Cuánto costará realmente enviar a un hijo a la escuela este año?

El regreso a clases de 2026 llega con un nuevo récord de gasto para los hogares estadounidenses.

La National Retail Federation (NRF) calcula que las familias invertirán en promedio US$863.86 por estudiante, impulsadas por el costo de útiles, ropa, zapatos y dispositivos electrónicos.

A esto se suma la preocupación por el aumento de precios: La propia NRF señala que 78% de los consumidores espera pagar más que en años anteriores, mientras que casi la mitad planea comprar únicamente lo indispensable y esperar nuevas promociones antes de completar la lista escolar.

Ese cambio de comportamiento ya se refleja en las compras. Cada vez más familias adelantan adquisiciones durante las grandes campañas de descuentos del verano para evitar pagar precios más altos cuando las clases estén por comenzar.

Walmart y Target concentran las mejores ofertas para el regreso a clases