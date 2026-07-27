Regreso a clases costará casi US$900 por hijo: así puedes ahorrar hasta US$300
Publicado el27/07/2026 a las 06:45
Enviar a los niños de regreso a clases será uno de los mayores gastos del año para millones de familias en Estados Unidos. El desembolso promedio alcanzará los US$863.86 por estudiante.
- Sin embargo, planificar las compras y aprovechar las promociones adecuadas puede reducir la factura entre US$150 y US$300 por hijo, según estimaciones basadas en campañas comerciales y hábitos de consumo de este año.
Por qué importa: Para una familia con dos o tres hijos, el regreso a clases puede representar un gasto de miles de dólares. En un contexto en el que la inflación sigue presionando los presupuestos, encontrar formas de ahorrar puede marcar una diferencia significativa.
¿Cuánto costará realmente enviar a un hijo a la escuela este año?
El regreso a clases de 2026 llega con un nuevo récord de gasto para los hogares estadounidenses.
- La National Retail Federation (NRF) calcula que las familias invertirán en promedio US$863.86 por estudiante, impulsadas por el costo de útiles, ropa, zapatos y dispositivos electrónicos.
A esto se suma la preocupación por el aumento de precios: La propia NRF señala que 78% de los consumidores espera pagar más que en años anteriores, mientras que casi la mitad planea comprar únicamente lo indispensable y esperar nuevas promociones antes de completar la lista escolar.
Ese cambio de comportamiento ya se refleja en las compras. Cada vez más familias adelantan adquisiciones durante las grandes campañas de descuentos del verano para evitar pagar precios más altos cuando las clases estén por comenzar.
Walmart y Target concentran las mejores ofertas para el regreso a clases
Las dos cadenas con mayor presencia entre las familias hispanas vuelven a liderar las promociones de la temporada.
Walmart apuesta por precios bajos desde 2019
- Walmart anunció que mantiene sus precios escolares más bajos desde 2019 y ofrece una selección de útiles básicos desde US$0.25, además de descuentos en mochilas, loncheras y otros artículos esenciales.
Una comparación publicada por Business Insider concluyó que Walmart resultó más económico en buena parte de los productos básicos, como cuadernos, carpetas, lápices y pegamento.
Dependiendo de la lista escolar, comprar durante estas promociones puede representar un ahorro aproximado de US$40 a US$80 por estudiante.
Target responde con descuentos en ropa y útiles
- Target también reforzó su campaña de regreso a clases manteniendo el 95% de sus ofertas escolares al mismo precio o incluso más baratas que el año pasado.
La cadena ofrece útiles desde US$0.25, además de descuentos de hasta:
- 30% en uniformes escolares.
- 25% en zapatos para niños.
- 20% en mochilas y loncheras.
Los miembros de Target Circle pueden acceder a promociones adicionales, elevando el ahorro estimado a US$30 o US$70 por estudiante, dependiendo de los artículos adquiridos.
5 estrategias que pueden ayudarte a ahorrar cientos de dólares
Además de aprovechar las promociones, especialistas en consumo recomiendan adoptar algunas medidas sencillas para reducir el gasto total.
Entre las más efectivas destacan:
- Comprar únicamente los artículos indispensables al inicio del ciclo escolar.
- Reutilizar mochilas, loncheras, calculadoras y útiles que aún estén en buen estado.
- Aprovechar los Tax Free Weekends, disponibles este año en alrededor de 20 estados, para evitar el pago de impuestos sobre útiles y ropa escolar.
- Comparar precios entre distintas tiendas antes de realizar la compra.
- Adelantar las compras durante eventos especiales de descuentos, como Walmart Deals o Target Circle Week.
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Una familia con tres hijos podría ahorrar cerca de US$900
Si una familia logra reducir entre US$150 y US$300 por estudiante, el beneficio económico aumenta rápidamente conforme crece el número de hijos.
Por ejemplo:
- Un hijo: ahorro potencial de US$150 a US$300.
- Dos hijos: entre US$300 y US$600.
- Tres hijos: entre US$450 y US$900.
En un año marcado por la presión sobre el costo de vida, planificar las compras, comparar precios y aprovechar las ofertas disponibles puede convertirse en la mejor estrategia para enfrentar el regreso a clases sin afectar tanto las finanzas del hogar.