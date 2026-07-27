Cheque del Seguro Social adelantado en agosto: Estos son los otros cambios que vienen para jubilados

Millones de beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán su próximo cheque el viernes 31 de julio, aunque corresponde al pago de agosto.

El adelanto responde a un ajuste habitual del calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), ya que el 1 de agosto de 2026 cae en sábado.

Por qué importa: Además del pago adelantado, los próximos meses serán clave para los jubilados y beneficiarios del Seguro Social, ya que en octubre se definirán decisiones que podrían influir en el monto de los beneficios y en los límites de ingresos e impuestos para 2027.

El cheque del viernes 31 de julio corresponde al beneficio de agosto

El depósito programado para el 31 de julio de 2026 no representa un pago adicional ni un aumento de las prestaciones.

Se trata simplemente del beneficio correspondiente a agosto, que la SSA adelanta al último día hábil del mes anterior cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana o un feriado federal.

Esto significa que quienes reciben SSI verán dos depósitos durante julio, pero no recibirán un nuevo pago el 1 de agosto.

La medida aplica exclusivamente a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la SSA dirigido a personas mayores, adultos y menores con discapacidad, así como a quienes tienen ingresos y recursos limitados.

Octubre será decisivo para conocer el aumento del Seguro Social en 2027

Aunque el porcentaje definitivo del Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027 aún no ha sido anunciado, varias organizaciones especializadas ya publicaron sus primeras estimaciones y coinciden en que el incremento podría superar al registrado en varios años recientes.