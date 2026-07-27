Cheque del Seguro Social adelantado en agosto: Estos son los otros cambios que vienen para jubilados
Publicado el27/07/2026 a las 05:26
Millones de beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán su próximo cheque el viernes 31 de julio, aunque corresponde al pago de agosto.
- El adelanto responde a un ajuste habitual del calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), ya que el 1 de agosto de 2026 cae en sábado.
Por qué importa: Además del pago adelantado, los próximos meses serán clave para los jubilados y beneficiarios del Seguro Social, ya que en octubre se definirán decisiones que podrían influir en el monto de los beneficios y en los límites de ingresos e impuestos para 2027.
El cheque del viernes 31 de julio corresponde al beneficio de agosto
El depósito programado para el 31 de julio de 2026 no representa un pago adicional ni un aumento de las prestaciones.
- Se trata simplemente del beneficio correspondiente a agosto, que la SSA adelanta al último día hábil del mes anterior cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana o un feriado federal.
- Esto significa que quienes reciben SSI verán dos depósitos durante julio, pero no recibirán un nuevo pago el 1 de agosto.
La medida aplica exclusivamente a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la SSA dirigido a personas mayores, adultos y menores con discapacidad, así como a quienes tienen ingresos y recursos limitados.
Octubre será decisivo para conocer el aumento del Seguro Social en 2027
Aunque el porcentaje definitivo del Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027 aún no ha sido anunciado, varias organizaciones especializadas ya publicaron sus primeras estimaciones y coinciden en que el incremento podría superar al registrado en varios años recientes.
Entre las proyecciones destacan:
- Mary Johnson, analista independiente especializada en Seguro Social y Medicare, estima un COLA de hasta 4.7%.
- The Senior Citizens League (TSCL) proyecta un aumento cercano al 3.8%, ligeramente inferior a su previsión anterior.
- AARP calcula un incremento aproximado del 3.6%, equivalente a unos 75 dólares adicionales al mes para el beneficio promedio de un trabajador jubilado.
La SSA anunciará el porcentaje oficial del COLA en octubre, una vez que se complete el cálculo basado en la inflación registrada durante el tercer trimestre del año.
También subirían los límites de ingresos para quienes trabajan y reciben beneficios
Otro cambio previsto para 2027 involucra a los jubilados que continúan trabajando mientras cobran beneficios del Seguro Social.
- Como ocurre cada año, los límites de ingresos suelen ajustarse para reflejar las variaciones del índice salarial promedio nacional.
- De acuerdo con las proyecciones de la Junta Directiva del Seguro Social, el límite inferior podría aumentar hasta 25.200 dólares, mientras que el límite superior alcanzaría los 67.200 dólares en 2027.
Sin embargo, estas cifras aún son preliminares y la confirmación oficial está prevista para el 14 de octubre, junto con otros anuncios relacionados con el próximo año fiscal del programa.
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El tope de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social también cambiaría
Las modificaciones previstas no solo afectarían a los beneficiarios, sino también a algunos trabajadores con salarios más altos.
La Junta Directiva del Seguro Social proyecta que el límite máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social aumente hasta 190.200 dólares en 2027.
- De concretarse esa proyección, se sumarían 5.700 dólares al monto de ingresos gravados por el impuesto sobre la nómina del 6,2%, lo que implicaría que algunos trabajadores paguen alrededor de 353,40 dólares adicionales en contribuciones al sistema.
Al igual que ocurre con el COLA y los límites de ingresos, la cifra definitiva será anunciada oficialmente por la SSA el 14 de octubre.
Mientras tanto, el pago adelantado del 31 de julio será el cambio más inmediato para millones de beneficiarios del SSI, pero también marca el inicio de un periodo en el que se definirán decisiones importantes que podrían influir en las finanzas de jubilados y trabajadores durante 2027.