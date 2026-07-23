Hasta $30 menos en internet para beneficiarios de SNAP, Medicaid y Seguro Social
Publicado el23/07/2026 a las 08:40
Si recibes SNAP, Medicaid o el Seguro Social (SSI), podrías pagar hasta $30 menos al mes por internet, además de obtener ayuda para instalar el servicio si cumples con los requisitos de programas federales y estatales.
Por qué importa: El acceso a internet es indispensable para hacer trámites, estudiar, trabajar, acceder a consultas médicas y administrar tus beneficios. Estos programas pueden ayudarte a reducir ese gasto mensual.
Lifeline: el programa que te ayuda a pagar menos por internet
Lifeline es un programa federal administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que ofrece descuentos mensuales en internet y telefonía para personas de bajos ingresos o que reciben determinados beneficios públicos.
Puedes solicitar este beneficio si recibes alguno de estos programas:
- SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)
- Medicaid
- Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
- Otros programas federales de asistencia reconocidos por la FCC
También puedes calificar si los ingresos de tu hogar no superan el 135% de las Guías Federales de Pobreza, aunque no recibas alguno de esos beneficios.
- Si eres elegible, puedes obtener un descuento mensual de hasta $9.25 para pagar internet, telefonía o ambos servicios. Si vives en una comunidad tribal reconocida por el Gobierno federal, el beneficio aumenta hasta $34.25 al mes.
La Administración del Seguro Social (SSA) recomienda este programa a los beneficiarios del SSI como una forma de reducir el costo de servicios esenciales de comunicación.
California ofrece hasta $30 al mes para internet
Además del programa federal, California lanzó un programa piloto llamado California LifeLine para ampliar el acceso a internet de banda ancha entre los hogares de bajos ingresos.
Si reúnes los requisitos del programa, puedes acceder a estos beneficios:
- $20 al mes de descuento para internet de banda ancha.
- Hasta $30 al mes si contratas internet y telefonía con el mismo proveedor.
- Hasta $39 de reembolso por la instalación de una nueva conexión, una vez al año por hogar.
De acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), el programa busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso al trabajo, la educación, la atención médica y otros servicios esenciales en línea.
La presidenta de la CPUC, Alice Reynolds, afirmó que el acceso a internet de alta velocidad es fundamental para que más californianos puedan conectarse con oportunidades y servicios públicos.
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Así puedes solicitar el descuento
Puedes verificar si cumples los requisitos e iniciar tu solicitud en el portal oficial de Lifeline o consultar directamente con un proveedor participante en tu estado.
- Si vives en California, también puedes revisar si calificas para California LifeLine y conocer las compañías participantes que ofrecen este beneficio.
- Una vez que aprueben tu solicitud, solo tendrás que elegir un proveedor participante para comenzar a recibir el descuento en tu servicio de internet o telefonía.
Según un informe de la CPUC, casi uno de cada cinco hogares californianos con ingresos inferiores a $20,000 al año aún no tiene acceso a internet. Para el organismo, ampliar estos programas permitirá que más familias accedan a oportunidades educativas, laborales, médicas y a los servicios gubernamentales disponibles en línea.