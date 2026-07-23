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Hasta $30 menos en internet para beneficiarios de SNAP, Medicaid y Seguro Social
Conoce cómo acceder a un apoyo para reducir el costo de internet si participas en programas de asistencia o calificas por ingresos.
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Hasta $30 menos en internet para beneficiarios de SNAP, Medicaid y Seguro Social

Publicado el23/07/2026 a las 08:40

Si recibes SNAP, Medicaid o el Seguro Social (SSI), podrías pagar hasta $30 menos al mes por internet, además de obtener ayuda para instalar el servicio si cumples con los requisitos de programas federales y estatales.

Por qué importa: El acceso a internet es indispensable para hacer trámites, estudiar, trabajar, acceder a consultas médicas y administrar tus beneficios. Estos programas pueden ayudarte a reducir ese gasto mensual.

Lifeline: el programa que te ayuda a pagar menos por internet

Lifeline es un programa federal administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que ofrece descuentos mensuales en internet y telefonía para personas de bajos ingresos o que reciben determinados beneficios públicos.

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FOTO: ChatGPT

Puedes solicitar este beneficio si recibes alguno de estos programas:

  • SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)
  • Medicaid
  • Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
  • Otros programas federales de asistencia reconocidos por la FCC

También puedes calificar si los ingresos de tu hogar no superan el 135% de las Guías Federales de Pobreza, aunque no recibas alguno de esos beneficios.

  • Si eres elegible, puedes obtener un descuento mensual de hasta $9.25 para pagar internet, telefonía o ambos servicios. Si vives en una comunidad tribal reconocida por el Gobierno federal, el beneficio aumenta hasta $34.25 al mes.

La Administración del Seguro Social (SSA) recomienda este programa a los beneficiarios del SSI como una forma de reducir el costo de servicios esenciales de comunicación.

California ofrece hasta $30 al mes para internet

Además del programa federal, California lanzó un programa piloto llamado California LifeLine para ampliar el acceso a internet de banda ancha entre los hogares de bajos ingresos.

Si reúnes los requisitos del programa, puedes acceder a estos beneficios:

  • $20 al mes de descuento para internet de banda ancha.
  • Hasta $30 al mes si contratas internet y telefonía con el mismo proveedor.
  • Hasta $39 de reembolso por la instalación de una nueva conexión, una vez al año por hogar.
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FOTO: Shutterstock

De acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), el programa busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso al trabajo, la educación, la atención médica y otros servicios esenciales en línea.

La presidenta de la CPUC, Alice Reynolds, afirmó que el acceso a internet de alta velocidad es fundamental para que más californianos puedan conectarse con oportunidades y servicios públicos.

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Así puedes solicitar el descuento

Puedes verificar si cumples los requisitos e iniciar tu solicitud en el portal oficial de Lifeline o consultar directamente con un proveedor participante en tu estado.

  • Si vives en California, también puedes revisar si calificas para California LifeLine y conocer las compañías participantes que ofrecen este beneficio.
  • Una vez que aprueben tu solicitud, solo tendrás que elegir un proveedor participante para comenzar a recibir el descuento en tu servicio de internet o telefonía.

Según un informe de la CPUC, casi uno de cada cinco hogares californianos con ingresos inferiores a $20,000 al año aún no tiene acceso a internet. Para el organismo, ampliar estos programas permitirá que más familias accedan a oportunidades educativas, laborales, médicas y a los servicios gubernamentales disponibles en línea.

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