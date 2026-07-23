Hasta $30 menos en internet para beneficiarios de SNAP, Medicaid y Seguro Social

Si recibes SNAP, Medicaid o el Seguro Social (SSI), podrías pagar hasta $30 menos al mes por internet, además de obtener ayuda para instalar el servicio si cumples con los requisitos de programas federales y estatales.

Por qué importa: El acceso a internet es indispensable para hacer trámites, estudiar, trabajar, acceder a consultas médicas y administrar tus beneficios. Estos programas pueden ayudarte a reducir ese gasto mensual.

Lifeline: el programa que te ayuda a pagar menos por internet

Lifeline es un programa federal administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que ofrece descuentos mensuales en internet y telefonía para personas de bajos ingresos o que reciben determinados beneficios públicos.

Puedes solicitar este beneficio si recibes alguno de estos programas:

SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)

Medicaid

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

Otros programas federales de asistencia reconocidos por la FCC

También puedes calificar si los ingresos de tu hogar no superan el 135% de las Guías Federales de Pobreza, aunque no recibas alguno de esos beneficios.

Si eres elegible, puedes obtener un descuento mensual de hasta $9.25 para pagar internet, telefonía o ambos servicios. Si vives en una comunidad tribal reconocida por el Gobierno federal, el beneficio aumenta hasta $34.25 al mes.

La Administración del Seguro Social (SSA) recomienda este programa a los beneficiarios del SSI como una forma de reducir el costo de servicios esenciales de comunicación.