El dólar avanza en México, también cambia de rumbo en Colombia y RD

Conoce cómo el dólar sube en México este lunes, mientras la moneda estadounidense también cambia en Colombia y baja en República Dominicana.

El precio del dólar arrancó la semana con movimientos distintos en América Latina. En México la moneda estadounidense subió ligeramente, en Colombia registró un pequeño avance tras varios días de estabilidad y en República Dominicana volvió a bajar, manteniendo la tendencia de las últimas jornadas. Por qué importa: El comportamiento del dólar influye directamente en el costo de viajes, compras internacionales, envío de remesas, importaciones y otros gastos cotidianos para millones de personas en la región. El dólar sube ligeramente en México tras cerrar estable la semana pasada El Banco de México (Banxico) fijó para este lunes un tipo de cambio de 17.4635 pesos por dólar, un incremento frente al cierre previo. Aunque el ajuste es pequeño, confirma que el dólar recuperó parte del terreno perdido durante la semana pasada, sin generar cambios importantes en el mercado. Las principales referencias cambiarias son: Mercado cambiario: Compra: 17.14 pesos.

Venta: 17.69 pesos.

Banco Azteca: Compra: 16.90 pesos.

Venta: 17.99 pesos. Colombia mantiene un dólar estable, aunque con un ligero aumento oficial En Colombia, el Banco de la República estableció una tasa oficial de 3.210,833 pesos colombianos por dólar, un valor ligeramente superior al de la jornada anterior. Pese a ese incremento, las casas de cambio mantuvieron prácticamente los mismos precios, reflejando un mercado con pocas variaciones al inicio de la semana. Mercado cambiario: Compra: 3.310 pesos colombianos.

Venta: 3.440 pesos colombianos. Esta estabilidad suele beneficiar a quienes necesitan planificar pagos en dólares, ya que reduce la incertidumbre sobre el valor de la moneda en operaciones diarias. En República Dominicana se mantiene la caída del dólar