Trump busca más poder para imponer aranceles: ¿volverán a subir los precios?

El Senado dio un paso para avanzar un proyecto de ley que permitiría a Donald Trump imponer nuevos aranceles a países que sigan comprando petróleo y gas de Rusia. La pregunta ahora es si esa herramienta podría volver a traducirse en precios más altos para las familias estadounidenses.

Por qué importa: Los aranceles se han convertido en uno de los temas económicos más sensibles en Estados Unidos. Estudios de la Reserva Federal indican que parte de esos costos puede terminar reflejándose en los precios que pagan consumidores y empresas.

Así busca Trump «ampliar su poder» para aplicar nuevos aranceles

La iniciativa superó una votación procesal en el Senado como parte de un acuerdo bipartidista para aumentar la presión económica sobre Rusia por la guerra en Ucrania.

El Senado de Estados Unidos dio un paso decisivo para endurecer la presión económica sobre Rusia al aprobar, por 86 votos contra 12, el avance de un proyecto de ley impulsado por el senador Lindsey Graham.

La iniciativa contempla un nuevo paquete de sanciones contra Moscú y… pic.twitter.com/fb41NYPiKa — Maibort Petit (@maibortpetit) July 29, 2026

Sin embargo, el proyecto aún debe ser aprobado de forma definitiva por el Senado, pasar por la Cámara de Representantes y recibir la firma del presidente antes de convertirse en ley.

A tener en cuenta: Si completa ese proceso, otorgaría a Trump una nueva herramienta para imponer aranceles a países que continúen financiando a Rusia mediante la compra de petróleo y gas.

Los promotores de la medida sostienen que busca reducir los ingresos energéticos del Kremlin y fortalecer la capacidad de negociación de Estados Unidos frente a Moscú.