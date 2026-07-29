Trump busca más poder para imponer aranceles: ¿volverán a subir los precios?
Publicado el29/07/2026 a las 07:27
El Senado dio un paso para avanzar un proyecto de ley que permitiría a Donald Trump imponer nuevos aranceles a países que sigan comprando petróleo y gas de Rusia. La pregunta ahora es si esa herramienta podría volver a traducirse en precios más altos para las familias estadounidenses.
Por qué importa: Los aranceles se han convertido en uno de los temas económicos más sensibles en Estados Unidos. Estudios de la Reserva Federal indican que parte de esos costos puede terminar reflejándose en los precios que pagan consumidores y empresas.
Así busca Trump «ampliar su poder» para aplicar nuevos aranceles
La iniciativa superó una votación procesal en el Senado como parte de un acuerdo bipartidista para aumentar la presión económica sobre Rusia por la guerra en Ucrania.
El Senado de Estados Unidos dio un paso decisivo para endurecer la presión económica sobre Rusia al aprobar, por 86 votos contra 12, el avance de un proyecto de ley impulsado por el senador Lindsey Graham.
La iniciativa contempla un nuevo paquete de sanciones contra Moscú y… pic.twitter.com/fb41NYPiKa
— Maibort Petit (@maibortpetit) July 29, 2026
Sin embargo, el proyecto aún debe ser aprobado de forma definitiva por el Senado, pasar por la Cámara de Representantes y recibir la firma del presidente antes de convertirse en ley.
A tener en cuenta: Si completa ese proceso, otorgaría a Trump una nueva herramienta para imponer aranceles a países que continúen financiando a Rusia mediante la compra de petróleo y gas.
Los promotores de la medida sostienen que busca reducir los ingresos energéticos del Kremlin y fortalecer la capacidad de negociación de Estados Unidos frente a Moscú.
¿Por qué podría afectar el bolsillo de los consumidores?
Aunque los aranceles se aplican sobre productos importados, el costo inicial lo asumen las empresas estadounidenses que los compran en el exterior.
Después, esas compañías pueden absorber el gasto, negociar con sus proveedores o trasladar parte del incremento al precio final que pagan los consumidores.
Investigaciones de la Reserva Federal y de la Reserva Federal de Nueva York concluyen que una parte importante de los aranceles aplicados en los últimos años terminó repercutiendo en los precios dentro de Estados Unidos.
Eso no significa que todos los productos subirán de precio, pero sí existe el riesgo de que algunos sectores enfrenten mayores costos si finalmente se aplican nuevos gravámenes.
Entre los productos que podrían verse afectados se encuentran:
- Electrónicos.
- Electrodomésticos.
- Ropa y calzado.
- Muebles.
- Componentes industriales.
- Bienes fabricados con insumos importados.
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El debate divide al Congreso y a los economistas en EE.UU.
- Quienes respaldan la propuesta consideran que los aranceles son una herramienta necesaria para presionar a Rusia y reducir los recursos que obtiene por sus exportaciones de energía.
También sostienen que dar mayor flexibilidad al presidente permitiría responder con mayor rapidez a países que ayuden económicamente al Kremlin.
- Sus críticos, en cambio, advierten que ampliar la autoridad comercial del presidente podría terminar afectando nuevamente el costo de vida de los estadounidenses.
Legisladores como el senador Ron Wyden han expresado que el Congreso debe mantener un mayor control sobre la política arancelaria y evitar que una sola decisión del Ejecutivo tenga un impacto directo sobre consumidores y empresas.
Por ahora, el proyecto sigue su trámite legislativo y no implica la aplicación automática de nuevos aranceles.
La discusión, sin embargo, ya abrió un nuevo debate económico: si Trump recibe esta autoridad, ¿será una herramienta eficaz para aumentar la presión sobre Rusia o terminarán pagando nuevamente las familias estadounidenses?