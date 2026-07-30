Tasas hipotecarias se disparan a máximos de hace un año: ¿todavía conviene comprar casa?

Comprar una vivienda en Estados Unidos se volvió más costoso esta semana, pero eso no significa que esperar sea necesariamente la mejor decisión.

Con las tasas hipotecarias en su nivel más alto en aproximadamente un año y pocas señales de una reducción en el corto plazo, quienes tienen estabilidad financiera podrían enfrentar préstamos aún más caros si postergan la compra.

Por qué importa: La tasa de una hipoteca determina cuánto terminará pagando un comprador durante décadas.

Aunque el Congreso aprobó una ley para aumentar la construcción de viviendas, el alivio en precios y disponibilidad tardará en llegar, mientras que el costo del financiamiento sigue aumentando.

¿Conviene comprar casa ahora o esperar?

La respuesta depende de la situación financiera de cada comprador, pero el panorama actual no ofrece muchas señales de que financiar una vivienda vaya a ser más barato en los próximos meses.

Según Freddie Mac, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió al 6,58% , frente al 6,55% de la semana anterior, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente un año.

, frente al 6,55% de la semana anterior, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente un año. La hipoteca fija a 15 años también aumentó hasta 5,96%, desde el 5,93% registrado una semana antes.

Aunque la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés, varios especialistas consideran que todavía podrían producirse nuevos incrementos durante los próximos dos meses. Si ese escenario se confirma, las hipotecas también podrían seguir encareciéndose.

Para quienes ya cuentan con el ahorro para el enganche, ingresos estables y una vivienda que se ajusta a su presupuesto, esperar no garantiza obtener mejores condiciones de financiamiento.