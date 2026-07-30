Tasas hipotecarias se disparan a máximos de hace un año: ¿todavía conviene comprar casa?
Publicado el30/07/2026 a las 07:23
Comprar una vivienda en Estados Unidos se volvió más costoso esta semana, pero eso no significa que esperar sea necesariamente la mejor decisión.
- Con las tasas hipotecarias en su nivel más alto en aproximadamente un año y pocas señales de una reducción en el corto plazo, quienes tienen estabilidad financiera podrían enfrentar préstamos aún más caros si postergan la compra.
Por qué importa: La tasa de una hipoteca determina cuánto terminará pagando un comprador durante décadas.
- Aunque el Congreso aprobó una ley para aumentar la construcción de viviendas, el alivio en precios y disponibilidad tardará en llegar, mientras que el costo del financiamiento sigue aumentando.
¿Conviene comprar casa ahora o esperar?
La respuesta depende de la situación financiera de cada comprador, pero el panorama actual no ofrece muchas señales de que financiar una vivienda vaya a ser más barato en los próximos meses.
- Según Freddie Mac, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió al 6,58%, frente al 6,55% de la semana anterior, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente un año.
- La hipoteca fija a 15 años también aumentó hasta 5,96%, desde el 5,93% registrado una semana antes.
Aunque la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés, varios especialistas consideran que todavía podrían producirse nuevos incrementos durante los próximos dos meses. Si ese escenario se confirma, las hipotecas también podrían seguir encareciéndose.
Para quienes ya cuentan con el ahorro para el enganche, ingresos estables y una vivienda que se ajusta a su presupuesto, esperar no garantiza obtener mejores condiciones de financiamiento.
Tres factores siguen complicando la compra de vivienda en EE.UU.
Más allá del aumento en las tasas hipotecarias, el mercado inmobiliario continúa enfrentando problemas que afectan especialmente a quienes buscan comprar por primera vez.
Entre los principales obstáculos se encuentran:
- Tasas hipotecarias elevadas.
- Precios de las viviendas que siguen altos.
- Escasez de propiedades disponibles en muchas ciudades.
Freddie Mac recomienda comparar ofertas entre distintos prestamistas antes de firmar un crédito, ya que pequeñas diferencias en la tasa de interés pueden representar un ahorro de miles de dólares durante la vida del préstamo.
El reciente aumento en las tasas también estuvo influido por el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el alza en los precios del petróleo.
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El Congreso apuesta por aumentar la oferta de viviendas para que bajen los precios
Mientras el financiamiento se encarece, el Congreso aprobó recientemente la Ley de Vivienda del Siglo XXI, una legislación diseñada para incrementar la construcción de nuevas viviendas.
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- La norma incluye subvenciones, programas piloto y nuevas herramientas de financiamiento para desarrolladores.
- Además, flexibiliza algunos requisitos regulatorios para que estados y gobiernos locales puedan acelerar la aprobación de nuevos proyectos habitacionales.
El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y aliviar la presión sobre los precios, aunque sus efectos no serán inmediatos. Por ahora, quienes buscan comprar casa deberán decidir entre asumir las tasas actuales o correr el riesgo de que el financiamiento resulte todavía más costoso en los próximos meses.