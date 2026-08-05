El dólar cae en México a su nivel más bajo en un mes: ¿a quién beneficia esta baja?

Por qué importa : El precio del dólar afecta el dinero que reciben millones de familias por remesas, el costo de viajar a Estados Unidos y el valor al que bancos y casas de cambio compran o venden la moneda estadounidense.

Descubre qué significa la caída del dólar en México y cómo puede influir en las remesas, los viajes y el cambio de dinero en Colombia y República Dominicana.

México: el dólar toca su nivel más bajo en cerca de un mes

La noticia del día estuvo en México. El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio en 17.2717 pesos por dólar, su nivel más bajo en aproximadamente un mes.

Sin embargo, ese no es el precio que encuentra la mayoría de las personas cuando acude a una ventanilla.

En el mercado cambiario , el dólar se compra en 16.90 pesos y se vende en 17.52 pesos.

, el dólar se compra en 16.90 pesos y se vende en 17.52 pesos. En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.25 pesos, mientras que la venta permanece en 17.99 pesos.

Para quienes desean comprar dólares antes de un viaje o como forma de ahorro, esta caída puede representar una oportunidad para pagar menos. En cambio, quienes reciben remesas podrían notar que sus dólares se convierten en una menor cantidad de pesos mexicanos.

Colombia: la baja del dólar continúa, pero las casas de cambio se mantienen

En Colombia, el Banco de la República reportó una tasa oficial de 3.204,606 pesos colombianos por dólar, también por debajo de la registrada el día anterior.

A pesar del descenso, las casas de cambio de Bogotá mantienen sus valores de referencia en 3.300 pesos para la compra y 3.380 pesos para la venta.

Esto significa que, para muchas personas, el impacto inmediato puede ser menor al momento de cambiar dólares, aunque la tendencia oficial sigue apuntando a una moneda estadounidense más barata.