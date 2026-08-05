El dólar cae en México a su nivel más bajo en un mes: ¿a quién beneficia esta baja?
Publicado el05/08/2026 a las 04:51
Descubre qué significa la caída del dólar en México y cómo puede influir en las remesas, los viajes y el cambio de dinero en Colombia y República Dominicana.
Ponte al día:
- El dólar cayó en México, Colombia y República Dominicana.
- México registró la baja más importante de la jornada.
Por qué importa: El precio del dólar afecta el dinero que reciben millones de familias por remesas, el costo de viajar a Estados Unidos y el valor al que bancos y casas de cambio compran o venden la moneda estadounidense.
México: el dólar toca su nivel más bajo en cerca de un mes
La noticia del día estuvo en México. El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio en 17.2717 pesos por dólar, su nivel más bajo en aproximadamente un mes.
Sin embargo, ese no es el precio que encuentra la mayoría de las personas cuando acude a una ventanilla.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.90 pesos y se vende en 17.52 pesos.
- En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.25 pesos, mientras que la venta permanece en 17.99 pesos.
Para quienes desean comprar dólares antes de un viaje o como forma de ahorro, esta caída puede representar una oportunidad para pagar menos. En cambio, quienes reciben remesas podrían notar que sus dólares se convierten en una menor cantidad de pesos mexicanos.
Colombia: la baja del dólar continúa, pero las casas de cambio se mantienen
En Colombia, el Banco de la República reportó una tasa oficial de 3.204,606 pesos colombianos por dólar, también por debajo de la registrada el día anterior.
A pesar del descenso, las casas de cambio de Bogotá mantienen sus valores de referencia en 3.300 pesos para la compra y 3.380 pesos para la venta.
Esto significa que, para muchas personas, el impacto inmediato puede ser menor al momento de cambiar dólares, aunque la tendencia oficial sigue apuntando a una moneda estadounidense más barata.
En República Dominicana el dólar también pierde terreno
La misma tendencia se observó en República Dominicana.
El Banco Central informó una tasa de 58.07 pesos dominicanos por dólar para la compra y 58.44 pesos para la venta, ambos valores por debajo de los registrados en la jornada previa.
Aunque el cambio fue moderado, la variación puede ser relevante para quienes reciben dinero desde Estados Unidos o necesitan comprar dólares para realizar pagos internacionales.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta baja del billete verde?
Una caída del dólar no tiene el mismo efecto para todos.
Quienes necesitan comprar dólares para un viaje, hacer compras en el extranjero o ahorrar en esa moneda pueden beneficiarse al pagar menos.
En cambio, quienes reciben remesas desde Estados Unidos podrían obtener una cantidad menor de pesos al cambiar el mismo monto de dólares.
Lo que viene
El comportamiento del dólar dependerá de los próximos movimientos del mercado y de los datos económicos que se publiquen durante los próximos días.
Si la tendencia continúa, quienes planean comprar dólares podrían seguir encontrando precios más bajos, mientras que los receptores de remesas deberán estar atentos al valor del tipo de cambio.