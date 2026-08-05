Se cae el dólar en México, Colombia y RD hoy 05/08
El billete verde tocó su nivel más bajo en cerca de un mes en México. Revisa también los precios reportados en Colombia y RD.
Por Daniel Navas
Publicado el05/08/2026 a las 04:48
El peso mexicano llevó al dólar a su precio más bajo en cerca de un mes este miércoles 5 de agosto. En Colombia y República Dominicana también se registraron caídas de la moneda estadounidense.
Por qué importa: Un dólar más barato puede cambiar el valor de las remesas, influir en el dinero que reciben millones de familias y afectar el costo de algunos viajes y compras en el extranjero.
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 05/08
- México (Banxico): 17.2717 pesos por dólar, su nivel más bajo en aproximadamente un mes.
- Mercado cambiario en México: compra en 16.90 y venta en 17.52 pesos. En Banco Azteca se compra en 16.25 y se vende en 17.99 pesos.
- Colombia (Banco de la República): 3.204,606 pesos por dólar. En las casas de cambio de Bogotá se compra en 3.300 y se vende en 3.380 pesos.
- República Dominicana (Banco Central): compra en 58.07 y venta en 58.44 pesos dominicanos.