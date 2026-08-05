Se cae el dólar en México, Colombia y RD hoy 05/08

El peso mexicano llevó al dólar a su precio más bajo en cerca de un mes este miércoles 5 de agosto. En Colombia y República Dominicana también se registraron caídas de la moneda estadounidense.

Por qué importa: Un dólar más barato puede cambiar el valor de las remesas, influir en el dinero que reciben millones de familias y afectar el costo de algunos viajes y compras en el extranjero.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy miércoles 05/08