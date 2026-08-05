Cae la población de inmigrantes mexicanos en EE.UU.: ¿cómo impactan las políticas de Trump a la economía?

Menos trabajadores de origen mexicano podrían aumentar la presión sobre empresas, servicios y actividades esenciales en EE.UU.

La cantidad de inmigrantes nacidos en México que viven en Estados Unidos ha disminuido respecto a su punto más alto y las políticas migratorias del presidente Donald Trump podrían reforzar esa tendencia. Más allá del debate político, el cambio también tiene implicaciones para la economía, ya que millones de estos trabajadores participan en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios. Por qué importa: Una menor disponibilidad de trabajadores puede afectar a empresas, consumidores y al ritmo de crecimiento económico, especialmente en industrias que dependen de la mano de obra inmigrante. La población nacida en México lleva años disminuyendo Aunque el endurecimiento de la política migratoria ha vuelto a ocupar titulares, la reducción de la población nacida en México no comenzó con el actual mandato de Trump. Datos del Migration Policy Institute (MPI) muestran que la población de inmigrantes nacidos en México alcanzó su punto más alto en 2007, con más de 11.7 millones de personas. En 2024, la cifra se ubicó en aproximadamente 11.1 millones.

El cambio responde a varios factores acumulados durante los últimos años, entre ellos una menor llegada de nuevos migrantes, el envejecimiento de esta población y cambios demográficos en México. Sin embargo, las restricciones migratorias y el aumento de los controles fronterizos pueden contribuir a que la tendencia continúe.

Sectores clave de producción estadounidense podrían enfrentar más presión Los inmigrantes mexicanos representan una parte importante de la fuerza laboral en Estados Unidos. Según el MPI, la mayoría se concentra en actividades como: Construcción

Agricultura

Restaurantes y hoteles

Servicios de mantenimiento

Manufactura Si las empresas tienen más dificultades para contratar trabajadores, algunas podrían retrasar proyectos, reducir operaciones o asumir mayores costos para cubrir las vacantes. Esto no significa que todos esos empleos desaparezcan, sino que ciertos sectores podrían enfrentar una menor oferta de trabajadores, especialmente en regiones donde históricamente han dependido de la mano de obra inmigrante. El impacto también puede sentirse en la economía El efecto va más allá del mercado laboral. Los inmigrantes también consumen bienes y servicios, pagan alquileres y participan en la economía local. Un análisis de Brookings Institution señala que una menor inmigración puede traducirse en un menor crecimiento del consumo y reducir el dinamismo económico en algunas comunidades.

en algunas comunidades. Además, si determinadas industrias enfrentan mayores costos por falta de trabajadores, parte de ese incremento podría trasladarse a los consumidores. Por su parte, Pew Research Center ha señalado que la reciente reducción de la población inmigrante responde a varios factores y no puede atribuirse únicamente a las deportaciones o a una sola política pública. Ver este video en su propia página → Política migratoria de Trump puede acelerar la tendencia Las medidas impulsadas por la administración Trump, como el fortalecimiento de los controles fronterizos y el aumento de las acciones de control migratorio, podrían reducir aún más la llegada de nuevos inmigrantes y favorecer la salida de algunos trabajadores. No obstante, los especialistas coinciden en que la disminución de la población nacida en México comenzó mucho antes y responde a cambios demográficos y económicos que llevan más de una década. TE PUEDE INTERESAR: Arizona pierde casi la mitad de beneficiarios de SNAP: ¿Siguen otros estados?