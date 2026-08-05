OpenAI es sancionada con $3.2 millones: ¿Qué cambia para quienes buscan empleo?
Publicado el05/08/2026 a las 05:51
OpenAI deberá pagar 3,2 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) por prácticas de contratación que, según informó la agencia EFE, limitaron las oportunidades de trabajadores estadounidenses para acceder a ciertos empleos tecnológicos.
- El caso obliga a la empresa a modificar parte de su proceso de selección y vuelve a poner el foco sobre las reglas que deben seguir las compañías cuando buscan contratar personal extranjero.
Por qué importa: Aunque el acuerdo involucra menos de diez puestos de trabajo, el Departamento de Justicia sostiene que las prácticas de OpenAI impidieron que algunos trabajadores estadounidenses tuvieran una oportunidad justa de competir por empleos tecnológicos bien remunerados.
El caso que llevó a la sanción contra OpenAI
De acuerdo con EFE, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que OpenAI incumplió normas relacionadas con el programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un proceso que las empresas deben seguir cuando desean patrocinar la residencia permanente de trabajadores con visas temporales.
- Según la información difundida por la agencia, la compañía no publicó en su portal de empleos algunas vacantes vinculadas con ese programa, pese a que sí anunciaba regularmente otros puestos disponibles.
- La investigación también determinó que OpenAI utilizó métodos poco habituales para difundir esas ofertas, como anuncios de radio emitidos durante la madrugada, una práctica que, según el DOJ, desalentó la participación de trabajadores estadounidenses.
Como parte del acuerdo, OpenAI pagará 1,2 millones de dólares en multas civiles y destinará otros 2 millones de dólares a un fondo para compensar los salarios atrasados de las personas afectadas por estas prácticas.
Por qué este caso puede interesar a quienes buscan empleo
El programa PERM permite a las empresas patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros cuando no encuentran candidatos cualificados en Estados Unidos para cubrir una vacante.
Por ese motivo, la legislación exige que esos empleos se ofrezcan primero a trabajadores disponibles en el país y que el proceso de contratación cumpla determinados requisitos antes de avanzar con el patrocinio migratorio.
- El Departamento de Justicia considera que las prácticas detectadas en OpenAI redujeron las posibilidades de que trabajadores estadounidenses conocieran esas oportunidades y pudieran postularse en igualdad de condiciones.
- Las autoridades destacaron que, aunque el número de vacantes investigadas fue reducido, el impacto fue relevante porque se trataba de empleos tecnológicos con salarios elevados.
OpenAI deberá modificar sus procesos de contratación dn EE.UU.
Como parte del acuerdo, la empresa aceptó realizar cambios en sus prácticas de contratación para garantizar que los trabajadores estadounidenses tengan una oportunidad justa de acceder a este tipo de puestos.
La fiscal adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet K. Dhillon, señaló que es ilegal discriminar a trabajadores estadounidenses favoreciendo a personas con visas temporales para ocupar puestos de trabajo.
🏢 Empresas | OpenAI y una de sus filiales pagarán 3.2 millones de dólares para resolver las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos de que favorecieron a extranjeros con visados de trabajo temporales y discriminaron a los solicitantes de empleo estadounidenses en los…
— El Economista (@eleconomista) August 4, 2026
El acuerdo con OpenAI es el decimotercer alcanzado por el Departamento de Justicia desde que, en 2025, reactivó un programa para combatir la discriminación basada en el estatus de ciudadanía.
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Lo que viene
Tras este acuerdo, OpenAI deberá implementar cambios en sus procesos de contratación relacionados con el programa PERM y cumplir con las condiciones establecidas por el Departamento de Justicia.
El caso también refleja un mayor control sobre el cumplimiento de las normas que regulan la contratación de trabajadores extranjeros cuando las empresas buscan cubrir empleos especializados.