OpenAI es sancionada con $3.2 millones: ¿Qué cambia para quienes buscan empleo?

OpenAI deberá pagar 3,2 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) por prácticas de contratación que, según informó la agencia EFE, limitaron las oportunidades de trabajadores estadounidenses para acceder a ciertos empleos tecnológicos.

El caso obliga a la empresa a modificar parte de su proceso de selección y vuelve a poner el foco sobre las reglas que deben seguir las compañías cuando buscan contratar personal extranjero.

Por qué importa: Aunque el acuerdo involucra menos de diez puestos de trabajo, el Departamento de Justicia sostiene que las prácticas de OpenAI impidieron que algunos trabajadores estadounidenses tuvieran una oportunidad justa de competir por empleos tecnológicos bien remunerados.

El caso que llevó a la sanción contra OpenAI

De acuerdo con EFE, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que OpenAI incumplió normas relacionadas con el programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un proceso que las empresas deben seguir cuando desean patrocinar la residencia permanente de trabajadores con visas temporales.

Según la información difundida por la agencia, la compañía no publicó en su portal de empleos algunas vacantes vinculadas con ese programa, pese a que sí anunciaba regularmente otros puestos disponibles.

La investigación también determinó que OpenAI utilizó métodos poco habituales para difundir esas ofertas, como anuncios de radio emitidos durante la madrugada, una práctica que, según el DOJ, desalentó la participación de trabajadores estadounidenses.

Como parte del acuerdo, OpenAI pagará 1,2 millones de dólares en multas civiles y destinará otros 2 millones de dólares a un fondo para compensar los salarios atrasados de las personas afectadas por estas prácticas.