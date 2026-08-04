Migrantes enviaron más dinero a México: Ni las redadas frenaron las remesas

Las remesas enviadas desde Estados Unidos a México crecieron 3.1% durante el primer semestre de 2026, pese al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.

Según datos del Banco de México (Banxico), difundidos por EFE, los migrantes enviaron 30,759 millones de dólares entre enero y junio, 917 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

El aumento se registró en medio de un escenario de mayor presión para muchos inmigrantes, marcado por redadas, temor a las deportaciones y un impuesto del 1% para algunos envíos de dinero desde Estados Unidos.

Por qué importa: Para millones de hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos, enviar dinero a sus familias es un gasto fijo cada mes.

Las nuevas cifras muestran que ese apoyo no solo se mantuvo, sino que aumentó pese a un panorama migratorio más difícil.

Remesas a México desde Estados Unidos: enviaron más dinero, pero hicieron menos transferencias

A primera vista parece una contradicción: llegaron más remesas a México, pero los migrantes no realizaron más envíos.

De acuerdo con Banxico, el número de transferencias cayó 1.8%, hasta 75.9 millones de operaciones entre enero y junio.

El monto de las #remesas enviadas a México durante junio 2026 fue de 5,472 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/JEpmuWR6Ra pic.twitter.com/8M5Mzxa26S — Banco de México (@Banxico) August 3, 2026

La diferencia estuvo en el monto: El envío promedio pasó de 386 a 405 dólares, un aumento del 5%, lo que ayudó a impulsar el crecimiento de las remesas.