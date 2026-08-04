Migrantes enviaron más dinero a México: Ni las redadas frenaron las remesas
Publicado el04/08/2026 a las 10:31
Las remesas enviadas desde Estados Unidos a México crecieron 3.1% durante el primer semestre de 2026, pese al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
- Según datos del Banco de México (Banxico), difundidos por EFE, los migrantes enviaron 30,759 millones de dólares entre enero y junio, 917 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
- El aumento se registró en medio de un escenario de mayor presión para muchos inmigrantes, marcado por redadas, temor a las deportaciones y un impuesto del 1% para algunos envíos de dinero desde Estados Unidos.
Por qué importa: Para millones de hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos, enviar dinero a sus familias es un gasto fijo cada mes.
Las nuevas cifras muestran que ese apoyo no solo se mantuvo, sino que aumentó pese a un panorama migratorio más difícil.
Remesas a México desde Estados Unidos: enviaron más dinero, pero hicieron menos transferencias
A primera vista parece una contradicción: llegaron más remesas a México, pero los migrantes no realizaron más envíos.
De acuerdo con Banxico, el número de transferencias cayó 1.8%, hasta 75.9 millones de operaciones entre enero y junio.
El monto de las #remesas enviadas a México durante junio 2026 fue de 5,472 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/JEpmuWR6Ra pic.twitter.com/8M5Mzxa26S
— Banco de México (@Banxico) August 3, 2026
La diferencia estuvo en el monto: El envío promedio pasó de 386 a 405 dólares, un aumento del 5%, lo que ayudó a impulsar el crecimiento de las remesas.
Solo en junio, los migrantes enviaron 5,472 millones de dólares, un 4.1% más que un año antes. Además, el monto promedio por transferencia subió a 422 dólares.
Las remesas crecieron pese a un panorama más complicado
El aumento de los envíos ocurrió mientras la política migratoria en Estados Unidos se volvía más estricta.
- En junio de 2025 entró en vigor un impuesto del 1% para las remesas enviadas mediante efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.
- En respuesta, el Gobierno de México creó un programa para reembolsar ese costo a los connacionales que acrediten haber pagado el gravamen.
Al mismo tiempo, las redadas y el temor a las deportaciones siguen preocupando a miles de migrantes mexicanos, que representan cerca de la mitad de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Aun con ese contexto, las remesas continuaron creciendo durante la primera mitad de 2026.
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Un apoyo que sigue siendo clave para millones de familias mexicanas
Para millones de hogares en México, el dinero que llega desde Estados Unidos ayuda a pagar alimentos, renta, medicinas, estudios y otros gastos básicos.
- Según Banxico, las remesas equivalen a alrededor del 4% de la economía mexicana, lo que convierte a México en el segundo mayor receptor de estos recursos en el mundo, solo detrás de la India.
El repunte de este año también marca una recuperación después de que en 2025 las remesas registraran su primera caída anual en más de una década.
Qué sigue: Los próximos reportes de Banxico mostrarán si los envíos de dinero mantienen este ritmo durante el resto de 2026 o si el endurecimiento de la política migratoria y el impuesto a ciertos tipos de remesas comienzan a afectar el apoyo económico que millones de migrantes envían a sus familias.