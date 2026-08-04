¿Vas a enviar dinero? Revisa dónde valen más tu dólares
Publicado el04/08/2026 a las 05:40
El precio oficial del dólar es solo una referencia. Dependiendo del país y del lugar donde cambies tu dinero, podrías recibir más o menos pesos por los mismos dólares.
Ponte al día:
- El dólar se mantuvo estable este martes en México, mientras subió en Colombia y República Dominicana.
- Consulta las cotizaciones oficiales y del mercado cambiario de hoy.
Por qué importa: El tipo de cambio no solo afecta a quienes compran o venden dólares. También puede hacer que una remesa rinda más o menos, modificar el costo de un viaje.
Por eso, conocer la diferencia entre la cotización oficial y la que ofrecen bancos o casas de cambio puede ayudarte a tomar una mejor decisión.
México: el tipo oficial sigue estable, pero las ventanillas pagan menos
El Banco de México (Banxico) fijó este martes el tipo de cambio oficial en 17.3317 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.
Sin embargo, ese valor no es el mismo que encuentran la mayoría de las personas al cambiar dinero.
En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.96 pesos y se vende en 17.56 pesos, mientras que en Banco Azteca la cotización permanece en 16.30 pesos para compra y 17.99 pesos para venta.
La diferencia entre el precio oficial y el de las ventanillas responde a los márgenes que aplican bancos y casas de cambio para cubrir costos operativos y las variaciones del mercado durante el día.
Colombia: el dólar sube y supera nuevamente los 3,200 pesos
En Colombia, el movimiento fue más evidente.
La tasa publicada por el Banco de la República, se ubicó este martes en 3.215,876 pesos colombianos por dólar, un aumento frente a la jornada previa.
En las casas de cambio de Bogotá, las cotizaciones también reflejan esa tendencia.
- Compra: 3.300 pesos colombianos.
- Venta: 3.380 pesos colombianos.
Es importante recordar que la TRM funciona como una referencia oficial para distintas operaciones financieras, pero el valor que recibe una persona al cambiar dólares suele depender de la entidad donde realice la transacción.
República Dominicana también registra un ligero aumento
El Banco Central de la República Dominicana informó un leve incremento en la cotización del dólar para este martes.
Las tasas de referencia quedaron en:
- Compra: 58.317 pesos dominicanos.
- Venta: 58.53 pesos dominicanos.
Aunque la variación fue pequeña, el comportamiento del dólar sigue siendo relevante para miles de familias que reciben remesas desde Estados Unidos y para quienes realizan pagos o compras en moneda extranjera.
Qué significa para tu bolsillo
Si recibes remesas, una diferencia de algunos centavos por dólar puede representar más dinero al final del mes, especialmente cuando los envíos son frecuentes.
Para quienes planean viajar, comprar productos importados o pagar servicios internacionales, comparar las cotizaciones entre bancos y casas de cambio puede ayudar a reducir costos.
Antes de cambiar dinero, vale la pena revisar varias opciones, ya que el precio ofrecido puede variar incluso dentro de una misma ciudad.
Qué sigue
Banxico publicará nuevas referencias del tipo de cambio durante la semana conforme evolucione el mercado.
El Banco de la República y el Banco Central de República Dominicana actualizarán nuevamente sus cotizaciones en la próxima jornada.
Las variaciones del mercado internacional seguirán influyendo en el precio del dólar y en las tasas que ofrecen bancos y casas de cambio.