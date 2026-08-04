¿Vas a enviar dinero? Revisa dónde valen más tu dólares

El precio oficial del dólar es solo una referencia. Dependiendo del país y del lugar donde cambies tu dinero, podrías recibir más o menos pesos por los mismos dólares.

Ponte al día:

El dólar se mantuvo estable este martes en México, mientras subió en Colombia y República Dominicana.

Consulta las cotizaciones oficiales y del mercado cambiario de hoy.

Por qué importa: El tipo de cambio no solo afecta a quienes compran o venden dólares. También puede hacer que una remesa rinda más o menos, modificar el costo de un viaje.

Por eso, conocer la diferencia entre la cotización oficial y la que ofrecen bancos o casas de cambio puede ayudarte a tomar una mejor decisión.

México: el tipo oficial sigue estable, pero las ventanillas pagan menos

El Banco de México (Banxico) fijó este martes el tipo de cambio oficial en 17.3317 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.

Sin embargo, ese valor no es el mismo que encuentran la mayoría de las personas al cambiar dinero.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.96 pesos y se vende en 17.56 pesos, mientras que en Banco Azteca la cotización permanece en 16.30 pesos para compra y 17.99 pesos para venta.

La diferencia entre el precio oficial y el de las ventanillas responde a los márgenes que aplican bancos y casas de cambio para cubrir costos operativos y las variaciones del mercado durante el día.