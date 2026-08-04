Trump se enfurece por precios de la gasolina y arremete contra Exxon y Chevron

Aunque el precio del petróleo ha comenzado a bajar, eso no significa que la gasolina vaya a costar menos de inmediato.

Muchos conductores siguen pagando más de 4 dólares por galón porque el precio final depende de otros factores además del valor del crudo.

En medio de esa situación, Donald Trump acusó a ExxonMobil y Chevron de obtener ganancias millonarias mientras los consumidores continúan pagando precios elevados.

Las petroleras responden que no controlan directamente el precio que cobra cada estación de servicio y que existen costos que siguen presionando el mercado.

Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos más frecuentes para millones de familias en Estados Unidos. Entender por qué tarda en bajar ayuda a saber qué puede ocurrir con el presupuesto familiar durante las próximas semanas.

¿Por qué la gasolina no baja al mismo tiempo que el petróleo?

Una de las dudas más comunes entre los conductores es por qué el combustible sigue caro si el petróleo comenzó a retroceder.

La explicación es que el petróleo representa solo una parte del precio del galón.

También influyen los costos de refinación, transporte, distribución, almacenamiento e impuestos, además del combustible que las estaciones compraron cuando el petróleo todavía cotizaba más caro.

Por esa razón, una caída del crudo suele tardar varios días o incluso semanas en reflejarse en el precio que pagan los consumidores.

Trump culpa a Exxon y Chevron por las ganancias récord