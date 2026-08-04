Trump se enfurece por precios de la gasolina y arremete contra Exxon y Chevron
Publicado el04/08/2026 a las 09:58
Aunque el precio del petróleo ha comenzado a bajar, eso no significa que la gasolina vaya a costar menos de inmediato.
Muchos conductores siguen pagando más de 4 dólares por galón porque el precio final depende de otros factores además del valor del crudo.
- En medio de esa situación, Donald Trump acusó a ExxonMobil y Chevron de obtener ganancias millonarias mientras los consumidores continúan pagando precios elevados.
- Las petroleras responden que no controlan directamente el precio que cobra cada estación de servicio y que existen costos que siguen presionando el mercado.
Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos más frecuentes para millones de familias en Estados Unidos. Entender por qué tarda en bajar ayuda a saber qué puede ocurrir con el presupuesto familiar durante las próximas semanas.
¿Por qué la gasolina no baja al mismo tiempo que el petróleo?
Una de las dudas más comunes entre los conductores es por qué el combustible sigue caro si el petróleo comenzó a retroceder.
- La explicación es que el petróleo representa solo una parte del precio del galón.
- También influyen los costos de refinación, transporte, distribución, almacenamiento e impuestos, además del combustible que las estaciones compraron cuando el petróleo todavía cotizaba más caro.
Por esa razón, una caída del crudo suele tardar varios días o incluso semanas en reflejarse en el precio que pagan los consumidores.
Trump culpa a Exxon y Chevron por las ganancias récord
Donald Trump criticó públicamente a ExxonMobil y Chevron después de que ambas compañías reportaran fuertes ganancias durante el segundo trimestre.
El presidente aseguró que las petroleras están ganando «demasiado dinero» mientras millones de estadounidenses continúan pagando precios elevados por la gasolina.
Además, pidió que esas empresas trasladen parte de esos beneficios a los consumidores y reduzcan el precio del combustible «YA», según escribió en Truth Social.
¿Quién decide realmente cuánto cuesta un galón?
Las petroleras producen y refinan combustible, pero no siempre son quienes fijan el precio que aparece en cada estación.
Chevron explicó que muchas gasolineras que operan bajo su marca pertenecen a propietarios independientes, quienes establecen sus propios precios según los costos de operación y la competencia local.
A eso se suman factores como el transporte, los inventarios disponibles y la situación internacional del mercado energético.
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¿Podría bajar la gasolina en las próximas semanas?
Los analistas coinciden en que una reducción del precio del petróleo ayuda a aliviar la presión sobre los combustibles, pero no garantiza una rebaja inmediata.
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Si el mercado energético se estabiliza y continúan disminuyendo los costos del crudo, los consumidores podrían empezar a notar un descenso gradual en las estaciones de servicio.
Mientras tanto, el debate entre Trump y las grandes petroleras vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue sin una respuesta sencilla: ¿la gasolina sigue cara porque las empresas están ganando más o porque el mercado todavía no refleja la caída del petróleo?