3 Cheques que podrías recibir en agosto: Ayuda económica, apoyo estatal para familias y Seguro Social

Agosto podría representar un alivio para millones de familias en Estados Unidos.

Entre programas federales, ayudas estatales y los depósitos del Seguro Social, algunos hogares podrían recibir hasta tres pagos distintos durante el mismo mes, dependiendo de su situación económica y del estado donde residen.

Por qué importa: Con el aumento del costo de la vivienda, los alimentos y los servicios básicos, conocer qué beneficios siguen disponibles puede ayudar a organizar mejor el presupuesto familiar y evitar atrasos en gastos esenciales.

TANF continúa ofreciendo apoyo mensual a familias con bajos ingresos

El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) sigue siendo una de las principales ayudas económicas para hogares con recursos limitados.

A diferencia de otros programas temporales, TANF entrega pagos mensuales destinados a cubrir necesidades básicas como renta, alimentación, servicios públicos y otros gastos del hogar.

El monto depende del estado de residencia, los ingresos y el tamaño de la familia.

Algunos ejemplos incluyen: