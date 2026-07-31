3 Cheques que podrías recibir en agosto: Ayuda económica, apoyo estatal para familias y Seguro Social
Publicado el31/07/2026 a las 06:18
Agosto podría representar un alivio para millones de familias en Estados Unidos.
- Entre programas federales, ayudas estatales y los depósitos del Seguro Social, algunos hogares podrían recibir hasta tres pagos distintos durante el mismo mes, dependiendo de su situación económica y del estado donde residen.
Por qué importa: Con el aumento del costo de la vivienda, los alimentos y los servicios básicos, conocer qué beneficios siguen disponibles puede ayudar a organizar mejor el presupuesto familiar y evitar atrasos en gastos esenciales.
TANF continúa ofreciendo apoyo mensual a familias con bajos ingresos
El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) sigue siendo una de las principales ayudas económicas para hogares con recursos limitados.
A diferencia de otros programas temporales, TANF entrega pagos mensuales destinados a cubrir necesidades básicas como renta, alimentación, servicios públicos y otros gastos del hogar.
El monto depende del estado de residencia, los ingresos y el tamaño de la familia.
Algunos ejemplos incluyen:
- Texas: entre aproximadamente 154 y 528 dólares al mes.
- Georgia: alrededor de 256 dólares mensuales.
Además, algunos estados contemplan apoyos extraordinarios para familias que enfrentan emergencias económicas, lo que permite acceder a ayuda adicional cuando existe una situación de crisis.
Varios estados mantienen programas con pagos directos
Además de los programas federales, diferentes estados continúan entregando beneficios mediante créditos fiscales, reembolsos y ayudas económicas para residentes elegibles.
Entre los principales programas destacan:
- California: el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo de California (CalEITC) puede otorgar hasta 3.756 dólares, dependiendo de los ingresos y de otros créditos aplicables.
- Pensilvania: el programa de reembolso para propietarios e inquilinos ofrece pagos de entre 380 y 1.000 dólares.
- Virginia: contempla cheques de estímulo de hasta 400 dólares para determinados contribuyentes.
- Nueva Jersey: el programa ANCHOR entrega entre 1.250 y 1.750 dólares a propietarios elegibles y alrededor de 450 dólares a inquilinos, con posibles beneficios adicionales para algunos adultos mayores.
A estas ayudas se suman los beneficios de SNAP, que continúan depositándose automáticamente en las tarjetas EBT.
El monto mensual de SNAP depende del tamaño del hogar y de los ingresos familiares.
- Para agosto de 2026, los beneficios máximos van desde 298 dólares para una persona hasta 1,789 dólares para hogares de ocho integrantes, con un incremento por cada miembro adicional.
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El Seguro Social ya tiene definido su calendario de agosto
Millones de jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios también recibirán sus depósitos del Seguro Social durante agosto.
La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.
Las fechas de pago son:
- Lunes 3 de agosto: personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes reciben simultáneamente Seguro Social y SSI.
- Miércoles 12 de agosto: nacidos del 1 al 10.
- Miércoles 19 de agosto: nacidos del 11 al 20.
- Miércoles 26 de agosto: nacidos del 21 al 31.
En el caso del SSI, el pago correspondiente a agosto fue adelantado al viernes 31 de julio, debido a que el 1 de agosto cae en sábado, un ajuste que la SSA realiza de forma habitual cuando la fecha oficial coincide con un fin de semana o un día festivo.
Para quienes reúnen los requisitos de varios programas, agosto puede convertirse en un mes con más de una fuente de ingresos. Revisar la elegibilidad y las fechas oficiales de cada beneficio permitirá saber qué pagos podrían llegar durante las próximas semanas.