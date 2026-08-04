¿Qué pasó con el dólar hoy en México? sube en Colombia y RD
Así amaneció el dólar en México este martes. Consulta el tipo de cambio en Colombia y República Dominicana, además de las cotizaciones.
Por Daniel Navas
Publicado el04/08/2026 a las 05:38
El tipo de cambio se mantuvo estable en México, mientras Colombia y República Dominicana registraron ligeras alzas este martes.
El dólar mostró pocos cambios este martes 4 de agosto en América Latina.
Mientras México prácticamente se mantuvo estable, Colombia registró un aumento más marcado y República Dominicana reportó una leve subida frente a la jornada anterior.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben quienes cobran remesas, en el costo de viajes al extranjero y en las compras realizadas en plataformas internacionales.
Así amaneció el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 04/08
- México (Banxico): 17.3317 pesos por dólar.
- Mercado cambiario en México: compra en 16.96 y venta en 17.56 pesos; Banco Azteca compra en 16.30 y vende en 17.99 pesos.
- Colombia (Banco de la República): 3.215,876 pesos por dólar; en Bogotá se compra en 3.300 y se vende en 3.380 pesos.
- República Dominicana (Banco Central): compra en 58.317 y venta en 58.53 pesos dominicanos.