¿Qué pasó con el dólar hoy en México? sube en Colombia y RD

El tipo de cambio se mantuvo estable en México, mientras Colombia y República Dominicana registraron ligeras alzas este martes.

El dólar mostró pocos cambios este martes 4 de agosto en América Latina.

Mientras México prácticamente se mantuvo estable, Colombia registró un aumento más marcado y República Dominicana reportó una leve subida frente a la jornada anterior.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben quienes cobran remesas, en el costo de viajes al extranjero y en las compras realizadas en plataformas internacionales.

Así amaneció el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 04/08