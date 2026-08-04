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¿Qué pasó con el dólar hoy en México? sube en Colombia y RD
Así amaneció el dólar en México este martes. Consulta el tipo de cambio en Colombia y República Dominicana, además de las cotizaciones.
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¿Qué pasó con el dólar hoy en México? sube en Colombia y RD

Publicado el04/08/2026 a las 05:38

El tipo de cambio se mantuvo estable en México, mientras Colombia y República Dominicana registraron ligeras alzas este martes.

El dólar mostró pocos cambios este martes 4 de agosto en América Latina.

Mientras México prácticamente se mantuvo estable, Colombia registró un aumento más marcado y República Dominicana reportó una leve subida frente a la jornada anterior.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben quienes cobran remesas, en el costo de viajes al extranjero y en las compras realizadas en plataformas internacionales.

Así amaneció el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 04/08

  • México (Banxico): 17.3317 pesos por dólar.
  • Mercado cambiario en México: compra en 16.96 y venta en 17.56 pesos; Banco Azteca compra en 16.30 y vende en 17.99 pesos.
  • Colombia (Banco de la República): 3.215,876 pesos por dólar; en Bogotá se compra en 3.300 y se vende en 3.380 pesos.
  • República Dominicana (Banco Central): compra en 58.317 y venta en 58.53 pesos dominicanos.
Así amaneció el dólar en México
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: Qué está impulsando el movimiento del dólar esta semana y dónde conviene cambiar tus dólares en México, Colombia y República Dominicana. →

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