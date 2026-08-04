¿Mamdani pedirá identificación para comprar comida? La polémica que estalló por sus supermercados públicos

Los futuros supermercados administrados por la ciudad de Nueva York quedaron envueltos en una fuerte polémica después de que una funcionaria hablara de un sistema similar a una tarjeta de biblioteca para controlar las compras y evitar abusos del programa.

Sin embargo, la administración del alcalde Zohran Mamdani salió poco después a aclarar que no será necesario mostrar una identificación, comprobar la residencia ni demostrar ingresos para comprar alimentos en estos establecimientos.

para comprar alimentos en estos establecimientos. La confusión surgió porque las primeras declaraciones hicieron pensar que existiría algún tipo de control sobre los compradores, algo que finalmente fue desmentido por el propio alcalde y su equipo.

Por qué importa: La propuesta promete vender alimentos con descuentos de hasta un 30%, por lo que miles de residentes comenzaron a preguntarse si tendrían que presentar documentos para acceder al beneficio. La respuesta oficial, por ahora, es que no.

¿Por qué surgió la polémica sobre una posible identificación?

La controversia comenzó cuando un periodista preguntó cómo impediría la ciudad que personas compraran grandes cantidades de productos subsidiados para revenderlos después a precio de mercado, según Fox News.

Mamdani respondió que el programa fue diseñado para ayudar a los neoyorquinos a llevar comida a sus hogares y no para generar ganancias mediante la reventa.

Tras esa respuesta, la directora de la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (EDC), Jeanny Pak, explicó que el gobierno estudiaba distintas opciones para evitar ese problema.

Entre ellas mencionó un sistema «similar al de las tarjetas de biblioteca», con el objetivo de dirigir el programa a los neoyorquinos y controlar quién realiza las compras.

Sus declaraciones desataron una ola de críticas y comparaciones en redes sociales, donde algunos opositores llegaron a equiparar la propuesta con sistemas de racionamiento utilizados en otros países.

Aclaran que no pedirán ningúna identificación para comprar en supermercados de Mamdani

Ante la creciente polémica, la oficina del alcalde emitió una aclaración pública.

El secretario de prensa de Mamdani, Joe Calvello, aseguró que los supermercados municipales estarán abiertos para todo el mundo.

Insane this even needs to be said, but to be absolutely clear: NYC Grocery stores will be open to everyone. There will be no system to verify identity, residency or income, and no one will be asked to show ID to shop. This is the dumbest and fakest online news cycle i have seen. https://t.co/YIW8Kl4TJ0 — Joe Calvello (@the_vello) August 3, 2026

Además, afirmó que no existirá ningún sistema para verificar la identidad, la residencia o los ingresos, y que nadie tendrá que mostrar una identificación para realizar sus compras.

Horas después, el propio Mamdani reforzó ese mensaje durante una entrevista:

«Estamos hablando de un supermercado municipal, en el que, por cierto, no necesitas un documento de identidad para comprar, independientemente de lo que hayas oído en las noticias de hoy», afirmó.

Si no habrá identificación, ¿cómo evitarán que revendan los productos?

Aunque la alcaldía descartó exigir documentos a los compradores, todavía queda una incógnita sobre el funcionamiento del programa.

La pregunta que originó toda la controversia sigue vigente: ¿cómo evitará la ciudad que alguien compre alimentos con descuento para revenderlos y obtener ganancias?

Hasta ahora, la administración no ha explicado cuál será el mecanismo definitivo para impedir ese tipo de abuso sin recurrir a controles de identidad, residencia o ingresos.

Esa definición será clave para entender cómo funcionarán estos supermercados cuando el proyecto comience a implementarse.

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