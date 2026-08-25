Camioneros hispanos pagan hasta $300 más por una carga de diésel
Publicado el25/08/2026 a las 06:38
Los camioneros hispanos enfrentan nuevamente un fuerte golpe al bolsillo en Estados Unidos, donde el precio del diésel sigue subiendo.
- En Carolina del Norte, llenar 150 galones puede costar alrededor de $306 más que hace un año, un aumento especialmente sensible para propietarios-operadores y pequeños transportistas que pagan directamente el combustible.
Por qué importa: Los camioneros hispanos tienen una presencia importante en el transporte por carretera.
- Cuando el diésel sube, quienes trabajan con sus propias unidades pueden terminar destinando cientos de dólares adicionales a mantenerlas rodando.
El diésel vuelve a acercarse a precios récord en EE.UU.
El precio promedio del diésel en Carolina del Norte alcanzó $5.50 por galón, según datos de AAA citados por The Center Square.
Representa un incremento de 18 centavos en apenas una semana, desde los $5.32 registrados anteriormente. Hace un mes estaba en $5.19.
- La comparación anual resulta todavía más contundente: en esta misma época del año pasado costaba $3.46 por galón.
- Eso significa que el combustible se encareció $2.04 por galón, casi 59%.
Para visualizar el impacto, una compra hipotética de 150 galones pasa de unos $519 a $825, una diferencia de aproximadamente $306.
El costo real para cada camionero depende del tamaño de sus tanques, consumo, rutas y condiciones laborales. Además, algunos transportistas pueden recuperar parte del incremento mediante recargos por combustible.
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El golpe al diésel se extiende por todo el país
El problema no se limita a Carolina del Norte.
Según la AAA, que el promedio nacional del diésel llegó a $5.61 por galón, 17 centavos más que una semana antes.
La situación es aún más costosa en algunos estados: California registraba $7.15 por galón, mientras Hawái y Washington también superaban los $6.
El incremento llega además cuando transportar mercancías ya resulta costoso. El American Transportation Research Institute informó que operar un camión costó en promedio $2.336 por milla en 2025, el nivel más alto registrado en su análisis.
Para los propietarios-operadores, cada nuevo aumento del combustible puede estrechar aún más la diferencia entre lo que cobran por transportar una carga y sus gastos.
Las tensiones con Irán presionan el combustible
The Center Square señala que los precios han mostrado fuerte volatilidad desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.
Un elemento clave es el estrecho de Ormuz, frente a las costas iraníes, por donde antes del conflicto transitaba aproximadamente 20% del petróleo mundial.
En Carolina del Norte, el diésel comenzó 2026 en $3.39 por galón y alcanzó un récord estatal de $5.81 el 7 de abril. El precio actual está apenas 31 centavos por debajo de ese máximo.
El impacto podría terminar extendiéndose más allá de las carreteras.
- Si transportar alimentos y otros productos permanece caro durante un período prolongado, las empresas pueden enfrentar mayor presión para trasladar parte de esos costos al consumidor.