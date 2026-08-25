Camioneros hispanos pagan hasta $300 más por una carga de diésel

Los camioneros hispanos enfrentan nuevamente un fuerte golpe al bolsillo en Estados Unidos, donde el precio del diésel sigue subiendo.

En Carolina del Norte, llenar 150 galones puede costar alrededor de $306 más que hace un año, un aumento especialmente sensible para propietarios-operadores y pequeños transportistas que pagan directamente el combustible.

Por qué importa: Los camioneros hispanos tienen una presencia importante en el transporte por carretera.

Cuando el diésel sube, quienes trabajan con sus propias unidades pueden terminar destinando cientos de dólares adicionales a mantenerlas rodando.

El diésel vuelve a acercarse a precios récord en EE.UU.

El precio promedio del diésel en Carolina del Norte alcanzó $5.50 por galón, según datos de AAA citados por The Center Square.

Representa un incremento de 18 centavos en apenas una semana, desde los $5.32 registrados anteriormente. Hace un mes estaba en $5.19.

La comparación anual resulta todavía más contundente: en esta misma época del año pasado costaba $3.46 por galón.

Eso significa que el combustible se encareció $2.04 por galón, casi 59%.

Para visualizar el impacto, una compra hipotética de 150 galones pasa de unos $519 a $825, una diferencia de aproximadamente $306.

El costo real para cada camionero depende del tamaño de sus tanques, consumo, rutas y condiciones laborales. Además, algunos transportistas pueden recuperar parte del incremento mediante recargos por combustible.