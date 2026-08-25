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Camioneros hispanos pagan hasta $300 más por una carga de diésel
Camioneros latinos enfrentan un fuerte aumento del combustible y llenar el tanque puede costar hasta $300 más por una carga.
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Camioneros hispanos pagan hasta $300 más por una carga de diésel

Publicado el25/08/2026 a las 06:38

Los camioneros hispanos enfrentan nuevamente un fuerte golpe al bolsillo en Estados Unidos, donde el precio del diésel sigue subiendo.

  • En Carolina del Norte, llenar 150 galones puede costar alrededor de $306 más que hace un año, un aumento especialmente sensible para propietarios-operadores y pequeños transportistas que pagan directamente el combustible.

Por qué importa: Los camioneros hispanos tienen una presencia importante en el transporte por carretera.

  • Cuando el diésel sube, quienes trabajan con sus propias unidades pueden terminar destinando cientos de dólares adicionales a mantenerlas rodando.

El diésel vuelve a acercarse a precios récord en EE.UU.

El precio promedio del diésel en Carolina del Norte alcanzó $5.50 por galón, según datos de AAA citados por The Center Square.

Representa un incremento de 18 centavos en apenas una semana, desde los $5.32 registrados anteriormente. Hace un mes estaba en $5.19.

  • La comparación anual resulta todavía más contundente: en esta misma época del año pasado costaba $3.46 por galón.
  • Eso significa que el combustible se encareció $2.04 por galón, casi 59%.

Para visualizar el impacto, una compra hipotética de 150 galones pasa de unos $519 a $825, una diferencia de aproximadamente $306.

El costo real para cada camionero depende del tamaño de sus tanques, consumo, rutas y condiciones laborales. Además, algunos transportistas pueden recuperar parte del incremento mediante recargos por combustible.

Ver este video en su propia página →

El golpe al diésel se extiende por todo el país

El problema no se limita a Carolina del Norte.

Según la AAA, que el promedio nacional del diésel llegó a $5.61 por galón, 17 centavos más que una semana antes.

La situación es aún más costosa en algunos estados: California registraba $7.15 por galón, mientras Hawái y Washington también superaban los $6.

camioneros hispanos pagan más por diésel
Infografía – MundoNow – Fuente: gasprices.aaa.com

El incremento llega además cuando transportar mercancías ya resulta costoso. El American Transportation Research Institute informó que operar un camión costó en promedio $2.336 por milla en 2025, el nivel más alto registrado en su análisis.

Para los propietarios-operadores, cada nuevo aumento del combustible puede estrechar aún más la diferencia entre lo que cobran por transportar una carga y sus gastos.

Las tensiones con Irán presionan el combustible

The Center Square señala que los precios han mostrado fuerte volatilidad desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.

Un elemento clave es el estrecho de Ormuz, frente a las costas iraníes, por donde antes del conflicto transitaba aproximadamente 20% del petróleo mundial.

En Carolina del Norte, el diésel comenzó 2026 en $3.39 por galón y alcanzó un récord estatal de $5.81 el 7 de abril. El precio actual está apenas 31 centavos por debajo de ese máximo.

El impacto podría terminar extendiéndose más allá de las carreteras.

  • Si transportar alimentos y otros productos permanece caro durante un período prolongado, las empresas pueden enfrentar mayor presión para trasladar parte de esos costos al consumidor.
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