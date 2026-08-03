Jubilados con casa pagada y jóvenes compartiendo renta: las dos economías de Estados Unidos
Publicado el03/08/2026 a las 05:52
Comprar una casa antes de los 30 era una meta alcanzable para muchas familias estadounidenses hace varias décadas. Hoy, millones de jóvenes siguen pagando renta mientras intentan ahorrar para el enganche de su primera vivienda.
- Ese contraste resume las dos realidades económicas que viven hoy los estadounidenses.
- Aunque el poder adquisitivo aumentó un 73% en los últimos 50 años, comprar una casa, pagar la universidad o afrontar los gastos de salud resulta mucho más difícil para las nuevas generaciones.
Por qué importa: La discusión ya no es solo cuánto han crecido los salarios, sino cuánto cuesta hoy alcanzar metas como comprar una casa, pagar la universidad o ahorrar para el retiro. Esa diferencia ayuda a entender por qué el llamado sueño americano no se vive igual para todas las generaciones.
El poder adquisitivo en Estados Unidos subió, pero muchos sienten que viven peor
A primera vista, los datos parecen contradecir la percepción de millones de estadounidenses.
- El estudio elaborado por ConsumerAffairs, concluye que el poder adquisitivo del ingreso medio aumentó 73% entre 1974 y 2024, después de ajustar por inflación.
¿Qué significa esto? En términos generales, el salario promedio permite comprar más bienes y servicios que hace cinco décadas.
Sin embargo, esa mejora no se siente igual en todos los hogares.
La explicación está en que los gastos esenciales crecieron mucho más rápido que otros productos de consumo:
- Mientras algunos bienes se volvieron relativamente más accesibles, la vivienda, la universidad y la atención médica absorbieron una mayor parte del presupuesto familiar.
- El propio estudio muestra que el poder adquisitivo cayó 43% frente al costo de la universidad y 17% frente a los gastos médicos, precisamente dos de los gastos más difíciles de evitar.
El economista Mariano Torras, profesor de la Universidad Adelphi, explica que cuando los gastos inevitables aumentan más rápido que los ingresos, es normal que las familias sientan una mayor presión económica, aunque las cifras generales reflejen un avance.
Dos generaciones viven una economía completamente diferente
La principal diferencia no está en cuánto gana cada persona, sino en el momento de la vida en que enfrenta esos gastos.
- Muchos jubilados compraron su vivienda hace décadas, cuando los precios eran mucho más accesibles en relación con los ingresos. También tuvieron tiempo para pagar su hipoteca y acumular patrimonio.
Para ese grupo, la economía puede sentirse más estable porque gran parte de los gastos que hoy presionan a las nuevas generaciones ya quedaron atrás.
La realidad de millones de adultos jóvenes es distinta:
- Además del alquiler, muchos deben ahorrar para el pago inicial de una vivienda, pagar préstamos estudiantiles y asumir costos médicos más altos que generaciones anteriores.
Ese cambio también se refleja en el mercado inmobiliario. Según el estudio, la edad promedio del comprador de una primera vivienda pasó de 29 años en 1981 a 40 años en la actualidad, una señal de que acceder a una casa propia toma mucho más tiempo que antes.
El sueño americano cuesta hoy mucho más construirlo
La diferencia entre generaciones también aparece en otros gastos que marcan la vida adulta.
- La matrícula anual promedio en universidades públicas pasó de 3,270 dólares a 9,872 dólares, incluso después de ajustar las cifras por inflación.
- Al mismo tiempo, el gasto médico directo por persona aumentó de 972 a 1,632 dólares durante las últimas cinco décadas.
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Esto significa que, aunque el salario permita comprar más bienes de consumo que hace 50 años, alcanzar metas como comprar una vivienda, graduarse sin una deuda elevada o ahorrar para el retiro resulta más difícil para quienes apenas comienzan su vida laboral.
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La economía cambió, pero no de la misma forma para todos
El estudio no concluye que los estadounidenses estén equivocados al sentir que viven peor, ni que las cifras oficiales sean incorrectas.
- Lo que muestran los datos es que la economía estadounidense beneficia de manera diferente a cada generación.
Quienes compraron una vivienda y construyeron patrimonio hace décadas parten hoy de una posición mucho más sólida que quienes apenas intentan hacerlo enfrentando alquileres elevados, educación más costosa y mayores gastos de salud.
- Por eso, un jubilado con la hipoteca pagada y un joven que comparte departamento pueden mirar exactamente la misma economía y llegar a conclusiones opuestas.
Y, según los datos del estudio, ambos tienen razones para pensar así.