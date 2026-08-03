Jubilados con casa pagada y jóvenes compartiendo renta: las dos economías de Estados Unidos

Comprar una casa antes de los 30 era una meta alcanzable para muchas familias estadounidenses hace varias décadas. Hoy, millones de jóvenes siguen pagando renta mientras intentan ahorrar para el enganche de su primera vivienda.

Ese contraste resume las dos realidades económicas que viven hoy los estadounidenses.

Aunque el poder adquisitivo aumentó un 73% en los últimos 50 años, comprar una casa, pagar la universidad o afrontar los gastos de salud resulta mucho más difícil para las nuevas generaciones.

Por qué importa: La discusión ya no es solo cuánto han crecido los salarios, sino cuánto cuesta hoy alcanzar metas como comprar una casa, pagar la universidad o ahorrar para el retiro. Esa diferencia ayuda a entender por qué el llamado sueño americano no se vive igual para todas las generaciones.

El poder adquisitivo en Estados Unidos subió, pero muchos sienten que viven peor

A primera vista, los datos parecen contradecir la percepción de millones de estadounidenses.

El estudio elaborado por ConsumerAffairs, concluye que el poder adquisitivo del ingreso medio aumentó 73% entre 1974 y 2024, después de ajustar por inflación.

¿Qué significa esto? En términos generales, el salario promedio permite comprar más bienes y servicios que hace cinco décadas.

Sin embargo, esa mejora no se siente igual en todos los hogares.

La explicación está en que los gastos esenciales crecieron mucho más rápido que otros productos de consumo:

Mientras algunos bienes se volvieron relativamente más accesibles, la vivienda, la universidad y la atención médica absorbieron una mayor parte del presupuesto familiar.

El propio estudio muestra que el poder adquisitivo cayó 43% frente al costo de la universidad y 17% frente a los gastos médicos, precisamente dos de los gastos más difíciles de evitar.

El economista Mariano Torras, profesor de la Universidad Adelphi, explica que cuando los gastos inevitables aumentan más rápido que los ingresos, es normal que las familias sientan una mayor presión económica, aunque las cifras generales reflejen un avance.