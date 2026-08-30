Seguro Social pagará 2 cheques la primera semana de septiembre: ¿Quiénes cobran?

La primera semana de septiembre comenzará con dos fechas importantes para los beneficiarios del Seguro Social: habrá pagos programados para el martes 1 y el jueves 3.

Sin embargo, esto no significa que todos recibirán dos cheques. El calendario oficial de la SSA muestra que los depósitos corresponden a diferentes grupos de beneficiarios, aunque algunas personas sí pueden recibir ambos.

Por qué importa: Quienes reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo pueden tener dos depósitos en apenas tres días: uno el 1 de septiembre y otro el 3.

¿Quiénes cobran el Seguro Social el próximo 1 de septiembre?

El primer pago del mes llegará el martes 1 de septiembre y corresponde a beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Este programa proporciona pagos mensuales a personas que cumplen determinados requisitos de ingresos y recursos.

El calendario de la SSA identifica específicamente el 1 de septiembre como la fecha correspondiente al SSI.

Jubilados que cobran SSI reciben el segundo pago el 3 de septiembre

El jueves 3 de septiembre será el turno de quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.