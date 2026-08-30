Seguro Social pagará 2 cheques la primera semana de septiembre: ¿Quiénes cobran?
Publicado el30/08/2026 a las 03:00
La primera semana de septiembre comenzará con dos fechas importantes para los beneficiarios del Seguro Social: habrá pagos programados para el martes 1 y el jueves 3.
- Sin embargo, esto no significa que todos recibirán dos cheques. El calendario oficial de la SSA muestra que los depósitos corresponden a diferentes grupos de beneficiarios, aunque algunas personas sí pueden recibir ambos.
Por qué importa: Quienes reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo pueden tener dos depósitos en apenas tres días: uno el 1 de septiembre y otro el 3.
¿Quiénes cobran el Seguro Social el próximo 1 de septiembre?
El primer pago del mes llegará el martes 1 de septiembre y corresponde a beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Este programa proporciona pagos mensuales a personas que cumplen determinados requisitos de ingresos y recursos.
El calendario de la SSA identifica específicamente el 1 de septiembre como la fecha correspondiente al SSI.
Jubilados que cobran SSI reciben el segundo pago el 3 de septiembre
El jueves 3 de septiembre será el turno de quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.
También es una fecha clave para quienes reciben simultáneamente SSI y Seguro Social. En estos casos, la SSA establece que el SSI se paga el día 1 y el Seguro Social el día 3.
Esto significa que algunos hogares podrían registrar dos depósitos durante la primera semana, pero el dinero corresponde a dos beneficios distintos y no a un cheque adicional aprobado para septiembre.
No es un bono ni un pago adicional
Los dos cheques no representan un estímulo, aumento extraordinario ni dinero adicional aprobado por el Gobierno.
- Se trata de pagos regulares establecidos en el calendario de la SSA, una diferencia fundamental para evitar que los beneficiarios interpreten las dos fechas como un beneficio extra.
Para quienes reciben ambos programas, además, las cantidades pueden ser diferentes porque SSI y Seguro Social utilizan reglas distintas para determinar los beneficios.
¿Cuánto pueden recibir los jubilados en septiembre?
El SSI puede alcanzar hasta $994 mensuales por persona y $1,491 para una pareja elegible en 2026.
En el Seguro Social, el monto depende del historial laboral y la edad de jubilación. El beneficio máximo a la plena edad de jubilación es de $4,152 mensuales, aunque la mayoría de los beneficiarios recibe una cantidad menor.
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¿Cuándo cobran los demás beneficiarios del Seguro Social?
Para gran parte de los jubilados y otros beneficiarios, el pago seguirá dependiendo de su fecha de nacimiento.
- Los nacidos del 1 al 10 cobrarán el miércoles 9 de septiembre.
- Quienes nacieron del 11 al 20 recibirán su depósito el 16 de septiembre.
- mientras que los nacidos del 21 al 31 cobrarán el 23 de septiembre.
Por tanto, recibir dos depósitos al comenzar septiembre no aplica a todos los beneficiarios del Seguro Social. La situación afecta particularmente a quienes cobran SSI junto con beneficios del Seguro Social.
Si el dinero no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de correo antes de contactar a la agencia.