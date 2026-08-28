Economía de EE.UU. bajo presión: inflación, deuda y Canadá sacuden la semana

Economía de EE.UU.

Fed mantiene alerta inflacionaria

Consumidores enfrentan mayores costos

La economía de Estados Unidos cerró la semana del 24 al 28 de agosto de 2026 con varias señales de presión que pueden terminar repercutiendo directamente en los bolsillos de millones de familias.

Inflación persistente, incertidumbre sobre las tasas de interés, tensiones comerciales con Canadá y una elevada deuda federal dominaron una semana marcada por interrogantes sobre los próximos meses.

El foco terminó este viernes en Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, advirtió que el banco central todavía tiene “trabajo por hacer” frente a la inflación subyacente.

Además, el mensaje resulta especialmente relevante para quienes esperan alivio en hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos, porque deja abierta la posibilidad de que la política monetaria continúe siendo restrictiva.

¿Qué ocurrió con la economía de Estados Unidos esta semana?

La advertencia desde Jackson Hole colocó nuevamente a la inflación en primer plano y recordó a los mercados que la batalla contra los precios elevados todavía condiciona las decisiones de la Reserva Federal.

Al mismo tiempo, la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá escaló con nuevos aranceles, aumentando el riesgo de mayores costos para empresas que dependen del intercambio entre ambos países.

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La tensión bilateral alcanzó además el terreno político después de que la Casa Blanca ordenara rebautizar el Lago Ontario como “Lake America”, en medio del deterioro de las relaciones comerciales.

A esas preocupaciones se sumaron una confianza del consumidor en mínimos de siete meses, gasolina por encima de $4 y una deuda nacional que durante agosto superó los $40 billones.