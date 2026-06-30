Dólar hoy 30 de junio: sube en México y Colombia sigue estable

El precio del dólar mostró pocos cambios este martes 30 de junio, aunque con diferencias entre países.

En México volvió a subir ligeramente, en Colombia se mantuvo prácticamente sin cambios tras el feriado bancario del lunes y en RDcontinuó estable por otro día consecutivo.

Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes un viaje próximo, estos valores pueden ayudarte a tomar una mejor decisión.

Por qué importa: Aunque los movimientos fueron pequeños, conocer el precio actualizado del dólar permite comparar opciones entre bancos y casas de cambio, ya que los valores para comprar o vender pueden variar según el lugar.

El precio del dólar registra un nuevo aumento este martes en México

De acuerdo con Banco de México, el tipo de cambio oficial se ubicó en 17.5053 pesos por dólar , un nivel ligeramente superior al registrado en la jornada anterior.

, un nivel ligeramente superior al registrado en la jornada anterior. En el mercado cambiario , el dólar se compra alrededor de 17.1166 pesos y se vende en 17.7452 pesos, aunque cada institución puede ofrecer precios distintos.

, el dólar se compra alrededor de 17.1166 pesos y se vende en 17.7452 pesos, aunque cada institución puede ofrecer precios distintos. Un ejemplo es Banco Azteca, donde este martes el dólar se encuentra en 16.30 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta, una diferencia que suele responder a la política comercial de cada banco.

Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar varias opciones antes de realizar la operación sigue siendo una de las mejores formas de obtener un precio más conveniente.

Colombia mantiene estabilidad tras el feriado bancario