Dólar hoy 30 de junio: sube en México y Colombia sigue estable
Publicado el30/06/2026 a las 04:02
El precio del dólar mostró pocos cambios este martes 30 de junio, aunque con diferencias entre países.
- En México volvió a subir ligeramente, en Colombia se mantuvo prácticamente sin cambios tras el feriado bancario del lunes y en RDcontinuó estable por otro día consecutivo.
- Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes un viaje próximo, estos valores pueden ayudarte a tomar una mejor decisión.
Por qué importa: Aunque los movimientos fueron pequeños, conocer el precio actualizado del dólar permite comparar opciones entre bancos y casas de cambio, ya que los valores para comprar o vender pueden variar según el lugar.
El precio del dólar registra un nuevo aumento este martes en México
- De acuerdo con Banco de México, el tipo de cambio oficial se ubicó en 17.5053 pesos por dólar, un nivel ligeramente superior al registrado en la jornada anterior.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra alrededor de 17.1166 pesos y se vende en 17.7452 pesos, aunque cada institución puede ofrecer precios distintos.
- Un ejemplo es Banco Azteca, donde este martes el dólar se encuentra en 16.30 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta, una diferencia que suele responder a la política comercial de cada banco.
Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar varias opciones antes de realizar la operación sigue siendo una de las mejores formas de obtener un precio más conveniente.
Colombia mantiene estabilidad tras el feriado bancario
- Según el Banco de la República, la tasa oficial permanece en 3.443,736 pesos colombianos, prácticamente en el mismo nivel que antes del descanso bancario.
- Mientras tanto, en las casas de cambio de Bogotá sí se observó un ajuste moderado. Actualmente compran dólares cerca de 3.550 pesos y los venden alrededor de 3.680 pesos.
Estas diferencias entre la tasa oficial y los valores de las casas de cambio son habituales, ya que estos establecimientos fijan sus propios precios según la oferta y la demanda de cada jornada.
En República Dominicana continúa con un dólar estable
- El Banco Central de la República Dominicana informó que la tasa oficial de referencia se mantiene en 59.1917 pesos dominicanos para la compra y 60.2018 pesos para la venta.
Esto significa que el precio de venta continúa por encima de los 60 pesos dominicanos, una referencia que muchos ciudadanos siguen de cerca al momento de recibir remesas.
Como ocurre en otros países, las entidades financieras y casas de cambio pueden manejar valores ligeramente distintos dependiendo de la ubicación y del momento en que se realice la operación.
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¿Qué conviene tener en cuenta con el dólar durante esta semana?
Por ahora, el dólar mantiene un comportamiento tranquilo en los tres países analizados. México registra una subida gradual, mientras que Colombia y República Dominicana continúan con pocos cambios en sus precios oficiales.
- Si tienes pensado comprar o vender dólares durante los próximos días, lo más recomendable es revisar las cotizaciones del banco o la casa de cambio donde realizarás la operación, ya que los valores pueden modificarse a lo largo de la jornada.