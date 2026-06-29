Buenas noticias: sube salario mínimo este 1ero de julio en 11 localidades de California
Publicado el29/06/2026 a las 08:08
Miles de trabajadores recibirán un aumento salarial a partir del 1 de julio en 11 localidades de California.
- Los nuevos salarios mínimos buscan compensar el aumento del costo de vida y beneficiarán principalmente a empleados de sectores como restaurantes, comercio, limpieza, hoteles y servicios.
Por qué importa: Aunque el incremento representa un ingreso adicional para muchos trabajadores, el alto costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos sigue siendo un desafío en varias ciudades del estado.
- Al mismo tiempo, continúa el debate sobre un posible aumento del salario mínimo federal.
Estas son las ciudades de California que aumentarán el salario mínimo
Desde el 1 de julio entrarán en vigor nuevos salarios mínimos en varias ciudades de California.
- Los nuevos montos serán de 17.76 dólares por hora en Alameda, 19.61 dólares en Berkeley, 20.34 dólares en Emeryville y 18.05 dólares en Fremont.
- En Los Ángeles, el salario mínimo subirá a 18.42 dólares por hora, mientras que en el condado será de 18.47 dólares.
- Otras ciudades que también aplicarán incrementos son Malibú (17.91 dólares), Milpitas (18.50 dólares), Pasadena (18.57 dólares), San Francisco (19.61 dólares) y Santa Mónica (18.47 dólares).
Con estos ajustes, varias ciudades californianas seguirán entre las que ofrecen los salarios mínimos más altos de Estados Unidos.
Algunos trabajadores recibirán aumentos todavía mayores
Además del incremento general, ciertos sectores tendrán salarios mínimos superiores.
En Glendale, los trabajadores de hoteles pasarán a ganar 25 dólares por hora.
- La ciudad de Los Ángeles también elevará a 25 dólares por hora el salario para empleados de hoteles y aeropuertos. Los empleadores que no ofrezcan determinados beneficios de salud deberán pagar una compensación adicional.
- En Long Beach, los trabajadores de hoteles recibirán 26.50 dólares por hora.
- San Diego aumentará el salario a 19 dólares para empleados de hoteles y parques de atracciones, mientras que algunos trabajadores de centros de eventos recibirán 21.06 dólares por hora.
West Hollywood elevará su salario mínimo hasta 20.87 dólares por hora, mientras que Santa Mónica igualará el salario para trabajadores de hoteles al de la ciudad de Los Ángeles.
El aumento busca enfrentar el alto costo de vida en EE.UU.
Las autoridades locales explican que estos incrementos buscan proteger el poder de compra de los trabajadores frente a la inflación.
- En ciudades como Los Ángeles, el costo de la vivienda continúa siendo uno de los gastos que más afecta a las familias.
- A ello se suman los precios de los alimentos, la gasolina, los servicios básicos y la atención médica.
El ajuste salarial beneficiará especialmente a empleados de restaurantes, comercios, empresas de limpieza y otros sectores donde miles de personas reciben ingresos cercanos al salario mínimo.
Sin embargo, organizaciones laborales sostienen que incluso ganar más de 18 dólares por hora sigue siendo insuficiente para cubrir todos los gastos en algunas de las ciudades más caras del estado.
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Continúa el debate sobre el salario mínimo federal
Mientras California aplica nuevos aumentos, en Washington continúa la discusión sobre elevar el salario mínimo federal.
- Representantes demócratas impulsan la llamada Ley de Salario Digno para Todos, que propone aumentar gradualmente el salario mínimo nacional hasta llegar a 25 dólares por hora.
Según CNBC, la iniciativa contempla distintos plazos dependiendo del tamaño de las empresas.
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- Las grandes compañías tendrían como fecha límite el año 2031, mientras que las pequeñas empresas contarían con un periodo más largo para adaptarse.
La propuesta también plantea que el salario mínimo se ajuste automáticamente conforme aumente el salario promedio nacional, que actualmente ronda los 31 dólares por hora, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Lo que viene: Los nuevos salarios mínimos comenzarán a aplicarse el 1 de julio en las localidades correspondientes.