Buenas noticias: sube salario mínimo este 1ero de julio en 11 localidades de California

Miles de trabajadores recibirán un aumento salarial a partir del 1 de julio en 11 localidades de California.

Los nuevos salarios mínimos buscan compensar el aumento del costo de vida y beneficiarán principalmente a empleados de sectores como restaurantes, comercio, limpieza, hoteles y servicios.

Por qué importa: Aunque el incremento representa un ingreso adicional para muchos trabajadores, el alto costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos sigue siendo un desafío en varias ciudades del estado.

Al mismo tiempo, continúa el debate sobre un posible aumento del salario mínimo federal.

Estas son las ciudades de California que aumentarán el salario mínimo

Desde el 1 de julio entrarán en vigor nuevos salarios mínimos en varias ciudades de California.

Los nuevos montos serán de 17.76 dólares por hora en Alameda, 19.61 dólares en Berkeley, 20.34 dólares en Emeryville y 18.05 dólares en Fremont.

En Los Ángeles , el salario mínimo subirá a 18.42 dólares por hora , mientras que en el condado será de 18.47 dólares.

, el salario mínimo subirá a , mientras que en el condado será de 18.47 dólares. Otras ciudades que también aplicarán incrementos son Malibú (17.91 dólares), Milpitas (18.50 dólares), Pasadena (18.57 dólares), San Francisco (19.61 dólares) y Santa Mónica (18.47 dólares).

Con estos ajustes, varias ciudades californianas seguirán entre las que ofrecen los salarios mínimos más altos de Estados Unidos.

Algunos trabajadores recibirán aumentos todavía mayores