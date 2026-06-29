Estado de Nueva York enviará cheques Star desde $350 este verano y otoño
Publicado el29/06/2026 a las 05:59
El estado de NY comenzó a enviar cheques de entre 350 y 600 dólares, mientras que algunos adultos mayores podrán recibir hasta 1.500 dólares, según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.
Por qué importa: En medio del alto costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos diarios, estos pagos pueden representar un apoyo para miles de familias. Los cheques se entregarán durante el verano y el otoño a quienes cumplan con los requisitos del programa.
¿Quiénes recibirán los cheques STAR este año?
De acuerdo con el gobierno de Nueva York, cerca de 3 millones de residentes recibirán más de 2.000 millones de dólares en beneficios fiscales mediante el programa STAR.
- La mayoría de los propietarios elegibles obtendrá cheques de entre 350 y 600 dólares.
- En el caso del programa Enhanced STAR, dirigido principalmente a adultos mayores, los pagos irán de 700 a 1.500 dólares, dependiendo de los ingresos y de cada situación particular.
Para acceder al beneficio, la vivienda debe ser la residencia principal del propietario y cumplir con los límites de ingresos establecidos por el estado.
- En la mayoría de los casos, los propietarios deben tener ingresos inferiores a 500.000 dólares al año, mientras que para muchos beneficiarios del programa para adultos mayores el límite es de 110.750 dólares.
Los pagos ya comenzaron y continuarán durante varios meses en NY
La administración de la gobernadora Kathy Hochul informó que los primeros cheques ya comenzaron a enviarse.
- Las entregas continuarán durante el verano y el otoño, ya que las fechas varían según el calendario de impuestos escolares de cada localidad.
- En ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse, algunos propietarios podrían recibir el dinero antes debido a que los vencimientos de los impuestos escolares ocurren con mayor anticipación.
Quienes ya están inscritos en el sistema de crédito STAR no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el pago correspondiente.
Los beneficios pueden llegar mediante cheque enviado por correo o a través de depósito directo, dependiendo de la modalidad elegida por cada contribuyente.
Así puedes consultar el estado de tu cheque STAR
Los beneficiarios pueden revisar el estado de su cheque desde el portal oficial ny.gov/STAR.
- En ese mismo sitio también es posible registrarse para recibir futuros pagos mediante depósito directo, una opción que puede agilizar la entrega del dinero.
- Las autoridades recomiendan completar ese registro con al menos 15 días hábiles de anticipación al vencimiento de los impuestos escolares de cada localidad.
La comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, Amanda Hiller, invitó a los propietarios a verificar si cumplen con los requisitos para aprovechar este beneficio.
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El programa también permite que algunos propietarios reciban el apoyo como una reducción directa en sus impuestos sobre la propiedad, según el tipo de inscripción que tengan.
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El programa busca aliviar el costo de vida en Nueva York
La gobernadora Kathy Hochul señaló que el programa STAR forma parte de una estrategia para devolver dinero a los contribuyentes y ayudar a enfrentar el aumento del costo de vida.
- La administración estatal recordó que recientemente también impulsó otros apoyos, como créditos fiscales para familias con hijos y reducciones de impuestos para algunos hogares de ingresos medios.
Estas medidas buscan ofrecer un alivio adicional en un momento en que muchas familias siguen enfrentando altos costos de vivienda, alimentos, gasolina y servicios básicos.
Lo que viene: Los cheques STAR seguirán enviándose durante el verano y el otoño. Los propietarios que aún no se han registrado pueden verificar si cumplen con los requisitos e inscribirse para recibir los próximos pagos mediante cheque o depósito directo.