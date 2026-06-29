Estado de Nueva York enviará cheques Star desde $350 este verano y otoño

El estado de NY comenzó a enviar cheques de entre 350 y 600 dólares, mientras que algunos adultos mayores podrán recibir hasta 1.500 dólares, según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

Por qué importa: En medio del alto costo de la vivienda, los alimentos y otros gastos diarios, estos pagos pueden representar un apoyo para miles de familias. Los cheques se entregarán durante el verano y el otoño a quienes cumplan con los requisitos del programa.

¿Quiénes recibirán los cheques STAR este año?

De acuerdo con el gobierno de Nueva York, cerca de 3 millones de residentes recibirán más de 2.000 millones de dólares en beneficios fiscales mediante el programa STAR.

La mayoría de los propietarios elegibles obtendrá cheques de entre 350 y 600 dólares .

. En el caso del programa Enhanced STAR, dirigido principalmente a adultos mayores, los pagos irán de 700 a 1.500 dólares, dependiendo de los ingresos y de cada situación particular.

Para acceder al beneficio, la vivienda debe ser la residencia principal del propietario y cumplir con los límites de ingresos establecidos por el estado.

En la mayoría de los casos, los propietarios deben tener ingresos inferiores a 500.000 dólares al año, mientras que para muchos beneficiarios del programa para adultos mayores el límite es de 110.750 dólares.

Los pagos ya comenzaron y continuarán durante varios meses en NY

La administración de la gobernadora Kathy Hochul informó que los primeros cheques ya comenzaron a enviarse.