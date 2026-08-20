Dólar cae por debajo de $17 en México y sigue en picada en Colombia
Publicado el20/08/2026 a las 04:52
El dólar volvió a perder terreno este jueves: bajó de los 17 pesos en México y siguió cayendo con fuerza en Colombia. República Dominicana tuvo un panorama distinto, con precios prácticamente estables.
Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero también puede significar menos dinero local para las familias que reciben remesas y cambian sus dólares.
Cómo está el dólar en México, Colombia y RD hoy 20 de agosto
Dólar en México
El dólar cayó este jueves por debajo de los 17 pesos mexicanos. Según los datos proporcionados de Banxico, se encuentra en 16.9593 pesos mexicanos.
En el mercado cambiario, los precios de referencia son:
- Compra: $16.67
- Venta: $17.22
En Banco Azteca, el dólar se encuentra en:
- Compra: $16.55
- Venta: $17.69
La baja puede representar una diferencia para quienes necesitan comprar dólares para viajar, hacer pagos o cubrir otros gastos en moneda estadounidense. Sin embargo, el precio final depende del banco o establecimiento elegido.
Tipo de cambio sigue cayendo en Colombia
Colombia vuelve a registrar el cambio más fuerte entre los tres países. El dólar sigue cayendo en picada y este jueves se encuentra en 3.049,036 pesos colombianos, según los datos proporcionados del Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, los valores son:
- Compra: $3.130
- Venta: $3.250
Para quienes reciben dólares y necesitan convertirlos a pesos colombianos, la caída tiene un efecto muy concreto: cada dólar puede entregar menos pesos al momento del cambio.
Por el contrario, quienes necesitan comprar moneda estadounidense podrían encontrar precios más favorables que cuando el dólar estaba más alto, aunque nuevamente dependerá del lugar donde realicen la operación.
Cotización del dólar en República Dominicana
República Dominicana presenta un escenario mucho más tranquilo este jueves. Según los datos proporcionados del Banco Central, el dólar se mantiene sin grandes cambios.
Los precios son:
- Compra: RD$58.81
- Venta: RD$59.05
La diferencia frente a México y Colombia es clara: mientras en esos dos países el dólar continúa bajando, en República Dominicana el precio permanece alrededor de los niveles recientes.
La caída del dólar cambia quién gana y quién recibe menos
El comportamiento de este jueves deja a México y Colombia con un dólar más barato, aunque la caída colombiana vuelve a ser la más marcada.
Para las familias, el efecto depende de qué lado de la operación estén:
- Quien necesita comprar dólares puede beneficiarse de un precio menor.
- Quien recibe una remesa en dólares y necesita convertirla a moneda local puede terminar recibiendo menos pesos por la misma cantidad enviada desde Estados Unidos.
También importa dónde se haga el cambio: Las cifras de bancos y establecimientos pueden ser diferentes, por lo que comparar precios antes de comprar o vender dólares puede ayudar a evitar una diferencia innecesaria.