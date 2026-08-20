Dólar cae por debajo de $17 en México y sigue en picada en Colombia

El dólar volvió a perder terreno este jueves: bajó de los 17 pesos en México y siguió cayendo con fuerza en Colombia. República Dominicana tuvo un panorama distinto, con precios prácticamente estables.

Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero también puede significar menos dinero local para las familias que reciben remesas y cambian sus dólares.

Cómo está el dólar en México, Colombia y RD hoy 20 de agosto

Dólar en México

El dólar cayó este jueves por debajo de los 17 pesos mexicanos. Según los datos proporcionados de Banxico, se encuentra en 16.9593 pesos mexicanos.

En el mercado cambiario, los precios de referencia son:

Compra: $16.67

Venta: $17.22

En Banco Azteca, el dólar se encuentra en: