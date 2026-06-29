Calendario de pagos del Seguro Social y SSI en julio 2026: fechas y montos de este mes
La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario oficial de pagos para julio de 2026. Durante el mes, millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social y del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán sus depósitos en distintas fechas, según el tipo de beneficio o su fecha de nacimiento. Por qué […]
Publicado el29/06/2026 a las 04:31
La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario oficial de pagos para julio de 2026.
- Durante el mes, millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social y del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán sus depósitos en distintas fechas, según el tipo de beneficio o su fecha de nacimiento.
Por qué importa: Para muchas familias en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana, estos pagos representan el ingreso principal para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios.
Estas son las fechas oficiales de los pagos del Seguro Social y SSI en julio
- De acuerdo con la información oficial de la SSA, el primer depósito del mes será el miércoles 1 de julio, correspondiente al programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).
- Posteriormente, el jueves 2 de julio recibirán su dinero las personas que comenzaron a cobrar beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, además de quienes reciben al mismo tiempo pagos del Seguro Social y del SSI.
Los demás beneficiarios cobrarán según su fecha de nacimiento:
- Miércoles 8 de julio: nacidos entre el 1 y el 10
- Miércoles 15 de julio: nacidos entre el 11 y el 20
- Miércoles 22 de julio: nacidos entre el 21 y el 31
Además, la SSA informó que el pago correspondiente al SSI de agosto será adelantado al viernes 31 de julio, debido a que el 1 de agosto cae en sábado. Esta práctica es habitual cuando la fecha oficial coincide con un fin de semana o un día festivo.
¿Cómo consultar el monto exacto del depósito?
La Administración del Seguro Social recomienda a los beneficiarios utilizar la plataforma My Social Security para consultar información personalizada sobre sus pagos.
- A través de esta cuenta en línea es posible revisar el historial de beneficios, verificar los depósitos programados y actualizar información relacionada con los métodos de pago.
- La herramienta también permite acceder a diversos servicios sin necesidad de acudir a una oficina física de la agencia, facilitando la gestión de trámites y consultas para millones de beneficiarios.
Cómo hacer rendir más el cheque del Seguro Social
Ante el incremento del costo de vida, muchos jubilados han optado por organizar con mayor cuidado sus gastos mensuales.
- Especialistas en finanzas personales suelen recomendar destinar primero el dinero a necesidades básicas como vivienda, alimentación, medicamentos, transporte y servicios antes de considerar compras no esenciales.
- Otra medida útil consiste en elaborar un presupuesto sencillo que permita identificar cuánto dinero entra cada mes y cuáles son los gastos más importantes. Este seguimiento facilita detectar gastos prescindibles y mejorar la administración del ingreso.
- También puede resultar conveniente comparar precios entre supermercados, aprovechar descuentos para adultos mayores y revisar suscripciones o servicios que ya no sean necesarios. Pequeños ajustes pueden representar un ahorro importante al finalizar el mes.
TE PODRÍA INTERESAR: El dólar retrocede levemente hoy en México, pero sigue cerca del máximo
¿Qué hacer si el depósito del SSA no llega en la fecha prevista?
La Administración del Seguro Social señala que, si un beneficiario no recibe su pago el día esperado, debe esperar al menos tres días hábiles antes de reportar el problema.
En algunos casos, el retraso puede deberse a los tiempos de procesamiento de la institución financiera y no necesariamente a un inconveniente con la SSA.
- Si después de ese plazo el dinero sigue sin aparecer, la agencia recomienda comunicarse primero con el banco para confirmar el estado del depósito.
- Si no existe registro del pago, entonces se debe contactar directamente con la Administración del Seguro Social para iniciar la revisión del caso.