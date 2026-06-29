Calendario de pagos del Seguro Social y SSI en julio 2026: fechas y montos de este mes

La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario oficial de pagos para julio de 2026.

Durante el mes, millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social y del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán sus depósitos en distintas fechas, según el tipo de beneficio o su fecha de nacimiento.

Por qué importa: Para muchas familias en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana, estos pagos representan el ingreso principal para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios.

Estas son las fechas oficiales de los pagos del Seguro Social y SSI en julio

De acuerdo con la información oficial de la SSA, el primer depósito del mes será el miércoles 1 de julio , correspondiente al programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

, correspondiente al programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Posteriormente, el jueves 2 de julio recibirán su dinero las personas que comenzaron a cobrar beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, además de quienes reciben al mismo tiempo pagos del Seguro Social y del SSI.

Los demás beneficiarios cobrarán según su fecha de nacimiento:

Miércoles 8 de julio : nacidos entre el 1 y el 10

: nacidos entre el 1 y el 10 Miércoles 15 de julio : nacidos entre el 11 y el 20

: nacidos entre el 11 y el 20 Miércoles 22 de julio: nacidos entre el 21 y el 31

Además, la SSA informó que el pago correspondiente al SSI de agosto será adelantado al viernes 31 de julio, debido a que el 1 de agosto cae en sábado. Esta práctica es habitual cuando la fecha oficial coincide con un fin de semana o un día festivo.

¿Cómo consultar el monto exacto del depósito?