El dólar retrocede levemente hoy en México, pero sigue cerca del máximo
Publicado el29/06/2026 a las 03:36
El dólar comenzó la semana con movimientos en tres de los mercados más consultados.
- En México retrocedió ligeramente, aunque sigue cerca de su nivel más alto del mes. Mientras tanto, Colombia registró un nuevo aumento y en RD el precio de venta volvió a superar la barrera de los 60 pesos.
Por qué importa: Aunque los cambios de un día para otro suelen ser pequeños, millones de personas siguen el precio del dólar porque puede influir en el dinero que reciben quienes dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.
México: el dólar baja un poco, pero sigue cerca de su nivel más alto de junio
- De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se ubicó este lunes en 17.47 pesos por dólar, una cifra menor a la del viernes, aunque todavía permanece cerca del máximo registrado durante junio.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17.1181 pesos y se vende en 17.7428 pesos,
- Mientras que en Banco Azteca la compra se mantiene en 16.35 pesos y la venta alcanza 18.19 pesos, por lo que comparar precios antes de cambiar dinero puede marcar una diferencia.
Colombia: el dólar vuelve a subir y mantiene la tendencia de los últimos días
En Colombia, el precio del dólar registró otro aumento este lunes 29/06.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial quedó en 3.443,736 pesos colombianos, ligeramente por encima de la jornada anterior.
Aunque el incremento fue moderado, confirma una tendencia de pequeños aumentos que se ha mantenido durante los últimos días.
- En Bogotá, las casas de cambio también ajustaron sus valores. Actualmente compran dólares alrededor de 3.550 pesos y los venden cerca de 3.680 pesos, cifras que pueden variar dependiendo del establecimiento donde se realice la operación.
República Dominicana: el dólar rompe nuevamente la barrera de los 60 pesos
En República Dominicana, el dólar también comenzó la semana con un aumento.
- El Banco Central informó que la moneda estadounidense se compra en 59.6059 pesos dominicanos.
- El dato que más llama la atención es el precio de venta, que volvió a colocarse por encima de los 60 pesos, al ubicarse en 60.2879 pesos por dólar.
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¿Qué puede pasar en los próximos días con el dólar?
Por ahora, México mostró una ligera baja sin alejarse de sus niveles más altos del mes, mientras Colombia y República Dominicana iniciaron la semana con nuevos incrementos.
- Si necesitas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar las tasas del día y comparar precios entre bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier operación.