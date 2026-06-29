El dólar retrocede levemente hoy en México, pero sigue cerca del máximo

El dólar comenzó la semana con movimientos en tres de los mercados más consultados.

En México retrocedió ligeramente, aunque sigue cerca de su nivel más alto del mes. Mientras tanto, Colombia registró un nuevo aumento y en RD el precio de venta volvió a superar la barrera de los 60 pesos.

Por qué importa: Aunque los cambios de un día para otro suelen ser pequeños, millones de personas siguen el precio del dólar porque puede influir en el dinero que reciben quienes dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.

México: el dólar baja un poco, pero sigue cerca de su nivel más alto de junio

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se ubicó este lunes en 17.47 pesos por dólar , una cifra menor a la del viernes, aunque todavía permanece cerca del máximo registrado durante junio.

, una cifra menor a la del viernes, aunque todavía permanece cerca del máximo registrado durante junio. En el mercado cambiario , el dólar se compra en 17.1181 pesos y se vende en 17.7428 pesos,

, el dólar se compra en 17.1181 pesos y se vende en 17.7428 pesos, Mientras que en Banco Azteca la compra se mantiene en 16.35 pesos y la venta alcanza 18.19 pesos, por lo que comparar precios antes de cambiar dinero puede marcar una diferencia.

Colombia: el dólar vuelve a subir y mantiene la tendencia de los últimos días

En Colombia, el precio del dólar registró otro aumento este lunes 29/06.