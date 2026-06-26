Mamdani congela la renta de casi un millón de viviendas en Nueva York
Publicado el26/06/2026 a las 07:04
Nueva York congelará la renta de casi un millón de apartamentos con alquiler regulado tras la aprobación del Consejo de Regulación de Alquileres.
- La medida cumple una de las principales promesas del alcalde Zohran Mamdani y beneficia a millones de residentes, aunque no todos califican para el programa oficial de congelación de alquileres.
Por qué importa: Miles de inquilinos podrían evitar futuros aumentos en el precio de su vivienda, pero el beneficio permanente solo está disponible para quienes cumplen requisitos específicos.
¿Quién puede congelar el precio de su alquiler en Nueva York?
La reciente decisión del Consejo de Regulación de Alquileres evita nuevos incrementos para los contratos de uno y dos años en viviendas con renta estabilizada.
Sin embargo, el Programa de Congelación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York tiene criterios adicionales para determinados residentes.
Según el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, el programa incluye SCRIE, dirigido a personas mayores, y DRIE, destinado a personas con discapacidades.
Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con estos requisitos:
- Vivir en un apartamento con alquiler regulado.
- Tener 62 años o más o contar con una discapacidad.
- Registrar ingresos familiares de $50,000 o menos al año.
- Destinar más de un tercio de sus ingresos al pago del alquiler.
- Vivir en la vivienda y figurar como titular del contrato.
La ciudad también señala que algunas viviendas de Battery Park City y antiguas propiedades del programa Mitchell-Lama pueden ser elegibles.
La medida alcanza a casi un millón de apartamentos en NY
Según informó la agencia EFE, el Consejo de Regulación de Alquileres aprobó congelar los aumentos para los contratos de uno y dos años de los apartamentos con renta regulada.
- La decisión afecta aproximadamente al 40 % de los apartamentos de los cinco distritos de Nueva York.
- Se estima que alrededor de 2,4 millones de personas viven actualmente en viviendas con alquiler estabilizado, por lo que la medida tendrá un impacto sobre una parte importante de la población de la ciudad.
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La votación se produjo después de varios meses de audiencias públicas y consultas con organizaciones de propietarios e inquilinos sobre el futuro de las rentas reguladas.
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Mamdani defiende la congelación de alquileres en Nueva York y promete más viviendas
Tras conocerse el resultado de la votación, el alcalde Zohran Mamdani calificó la decisión como una «victoria histórica para los inquilinos», según declaraciones recogidas por diversos medios.
- El alcalde aseguró que continuará impulsando políticas para reducir el costo de la vivienda mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, además de disminuir algunos gastos operativos de los edificios y fortalecer la información sobre los derechos de los inquilinos.
Como parte de esa estrategia, la administración municipal destinó un presupuesto de 22.000 millones de dólares para proyectos de vivienda, la mayor inversión realizada por la ciudad en los últimos años.
Además, en mayo presentó un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década.
Lo que viene: Quienes crean cumplir con los requisitos del Programa de Congelación de Alquileres pueden consultar su elegibilidad y presentar la solicitud a través del portal oficial de la Ciudad de Nueva York.