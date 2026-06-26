Mamdani congela la renta de casi un millón de viviendas en Nueva York

Nueva York congelará la renta de casi un millón de apartamentos con alquiler regulado tras la aprobación del Consejo de Regulación de Alquileres.

La medida cumple una de las principales promesas del alcalde Zohran Mamdani y beneficia a millones de residentes, aunque no todos califican para el programa oficial de congelación de alquileres.

Por qué importa: Miles de inquilinos podrían evitar futuros aumentos en el precio de su vivienda, pero el beneficio permanente solo está disponible para quienes cumplen requisitos específicos.

¿Quién puede congelar el precio de su alquiler en Nueva York?

La reciente decisión del Consejo de Regulación de Alquileres evita nuevos incrementos para los contratos de uno y dos años en viviendas con renta estabilizada.

Sin embargo, el Programa de Congelación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York tiene criterios adicionales para determinados residentes.

Según el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, el programa incluye SCRIE, dirigido a personas mayores, y DRIE, destinado a personas con discapacidades.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con estos requisitos: