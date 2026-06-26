El dólar frena su subida en México, pero sigue avanzando en Colombia y RD

Después de varios días de aumentos, el precio del dólar amaneció estable este viernes 26 de junio en México.

En cambio, en Colombia y República Dominicana la moneda estadounidense volvió a registrar un ligero incremento, manteniendo la atención de quienes envían remesas, viajan o realizan pagos en dólares.

México mantiene el mismo precio oficial tras varios días de subidas

El Banco de México informó que el dólar se ubica este viernes en 17.526 pesos mexicanos , prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior. El dato representa una pausa luego de varios días consecutivos de aumentos.

, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior. El dato representa una pausa luego de varios días consecutivos de aumentos. En las operaciones del mercado cambiario también se observa estabilidad. El dólar se compra alrededor de 17.1549 pesos y se vende cerca de 17.7818 pesos, con diferencias normales entre instituciones financieras y casas de cambio.

también se observa estabilidad. El dólar se compra alrededor de 17.1549 pesos y se vende cerca de 17.7818 pesos, con diferencias normales entre instituciones financieras y casas de cambio. En Banco Azteca, el dólar se compra en 16.35 pesos y se vende en 18.29 pesos, superando nuevamente la barrera de los 18 pesos.

El dólar sube otro poco en Colombia hoy viernes

El Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.434,066 pesos colombianos , un nivel superior al reportado el jueves.

, un nivel superior al reportado el jueves. En Bogotá, las casas de cambio también reflejan ese movimiento. Actualmente compran dólares alrededor de 3.580 pesos y los venden cerca de 3.710 pesos.

¿Qué significa este aumento para los colombianos?

Aunque el incremento es pequeño, estos cambios suelen ser importantes para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, tienen pagos en dólares o están organizando viajes internacionales.