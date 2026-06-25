Precio de gasolina no baja de $3.91 y Trump exige investigar a petroleras

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos continúa cerca de los 3.91 dólares por galón, incluso después de que el petróleo registrara una caída durante los últimos días.

Esa diferencia llevó al presidente Donald Trump a exigir una investigación sobre las principales compañías petroleras, al considerar que los consumidores no están viendo reflejada la baja del crudo en las estaciones de servicio.

Por qué importa: El precio del combustible afecta directamente el presupuesto de millones de familias. La petición de Trump abre un nuevo frente de debate sobre cómo se fijan los precios de la gasolina y por qué no cambian al mismo ritmo que el petróleo.

Trump acusa a las petroleras de perjudicar a los consumidores

A través de una publicación en Truth Social, el presidente afirmó que las grandes compañías petroleras no han reducido el precio de la gasolina en la misma proporción en que ha bajado el petróleo.

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Trump aseguró que el valor del crudo «está cayendo en picado» y sostuvo que los consumidores están siendo perjudicados porque esa reducción no se refleja con suficiente rapidez en el precio que pagan al cargar combustible.

En el mismo mensaje anunció que ordenó al Departamento de Justicia investigar la situación de inmediato y pidió que los precios comiencen a bajar «mucho más rápido» de lo que ocurre actualmente.

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La industria dice que el precio no depende solo del petróleo