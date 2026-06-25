Precio de gasolina no baja de $3.91 y Trump exige investigar a petroleras
Publicado el25/06/2026 a las 10:35
El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos continúa cerca de los 3.91 dólares por galón, incluso después de que el petróleo registrara una caída durante los últimos días.
- Esa diferencia llevó al presidente Donald Trump a exigir una investigación sobre las principales compañías petroleras, al considerar que los consumidores no están viendo reflejada la baja del crudo en las estaciones de servicio.
Por qué importa: El precio del combustible afecta directamente el presupuesto de millones de familias. La petición de Trump abre un nuevo frente de debate sobre cómo se fijan los precios de la gasolina y por qué no cambian al mismo ritmo que el petróleo.
Trump acusa a las petroleras de perjudicar a los consumidores
A través de una publicación en Truth Social, el presidente afirmó que las grandes compañías petroleras no han reducido el precio de la gasolina en la misma proporción en que ha bajado el petróleo.
- Trump aseguró que el valor del crudo «está cayendo en picado» y sostuvo que los consumidores están siendo perjudicados porque esa reducción no se refleja con suficiente rapidez en el precio que pagan al cargar combustible.
En el mismo mensaje anunció que ordenó al Departamento de Justicia investigar la situación de inmediato y pidió que los precios comiencen a bajar «mucho más rápido» de lo que ocurre actualmente.
Ver este video en su propia página →
La industria dice que el precio no depende solo del petróleo
Las empresas del sector rechazaron la idea de que exista una relación automática entre el precio del petróleo y el de la gasolina.
- El Instituto Americano del Petróleo (API), que representa a las principales compañías de petróleo y gas del país, señaló que comparte el objetivo de reducir la presión sobre el costo de la gasolina y recuperar la estabilidad de los mercados energéticos.
Sin embargo, su portavoz, Bethany Williams, explicó a NBC News que los precios de la gasolina no evolucionan al mismo ritmo que los del petróleo, especialmente cuando el mercado enfrenta una interrupción importante que todavía afecta el suministro, el refinado y los inventarios.
Gasolina regular mantiene un promedio nacional de $3.91
De acuerdo con AAA, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica actualmente en 3.9180 dólares por galón.
Al mismo tiempo, el petróleo Brent cayó hasta poco más de 73 dólares por barril, una diferencia que ha generado preguntas sobre por qué los conductores aún no observan un descenso similar al llenar el tanque.
Según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, ambos precios no mantienen una relación directa:
- En declaraciones citadas por The New York Post, indicó que probablemente será necesario esperar hasta finales del otoño o principios del invierno para que la gasolina regrese a niveles previos al conflicto que alteró el mercado energético.
TE PODRÍA INTERESAR: Calendario de pago cupones de alimento SNAP julio 2026: fechas por estado
El precio del combustible suele tardar en reflejar los cambios
Especialistas explican que existe un desfase natural entre el precio del petróleo y el de la gasolina que llega a los consumidores.
- Las estaciones de servicio suelen vender combustible adquirido o refinado semanas antes, cuando el petróleo tenía un precio más alto. Como resultado, los cambios en el mercado del crudo no se trasladan inmediatamente a los surtidores.
Lo que viene: La investigación solicitada por Trump podría aumentar el escrutinio sobre las compañías petroleras, mientras los consumidores siguen atentos a si el precio promedio de la gasolina comienza a bajar en las próximas semanas.