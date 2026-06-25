Calendario de pago cupones de alimento SNAP julio 2026: fechas por estado

Consulta el calendario de pagos SNAP julio 2026 y descubre cuándo llegará el depósito a tu tarjeta EBT según el estado donde vives.

Si recibes cupones de alimentos SNAP, ya puedes revisar el calendario de pagos de julio de 2026. Los depósitos comenzarán durante los primeros días del mes, pero la fecha exacta dependerá del estado donde vivas y de los criterios que utiliza cada administración local. Por qué importa: Conocer el día en que llegará el depósito permite planificar las compras de alimentos y organizar mejor el presupuesto familiar antes de que comience el mes. Cada estado tiene un calendario diferente para el pago de cupones SNAP de julio El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) mantiene el mismo sistema de distribución para julio de 2026. Los beneficios se depositarán automáticamente en las tarjetas EBT, sin que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites. Aunque SNAP es un programa federal administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada estado define su propio calendario de pagos. Las fechas pueden variar según el número de caso, el apellido del beneficiario u otros criterios establecidos por las agencias estatales. Por esa razón, dos familias que reciben SNAP pueden cobrar en días distintos dependiendo del lugar donde residen. Estas son las fechas de pago en los estados con más beneficiarios

Los estados con mayor cantidad de beneficiarios ya publicaron las fechas de distribución para julio. California realizará los depósitos entre el 1 y el 10 de julio.

realizará los depósitos entre el 1 y el 10 de julio. Nueva York distribuirá los beneficios entre el 1 y el 9 de julio, mientras que Nueva Jersey concentrará los pagos entre el 1 y el 5 de julio.

distribuirá los beneficios entre el 1 y el 9 de julio, mientras que concentrará los pagos entre el 1 y el 5 de julio. En Texas y Florida , donde participan millones de hogares en el programa, la distribución se extenderá entre el 1 y el 28 de julio.

, donde participan millones de hogares en el programa, la distribución se extenderá entre el 1 y el 28 de julio. Georgia efectuará los depósitos entre el 5 y el 23 de julio.

efectuará los depósitos entre el 5 y el 23 de julio. Illinois, Nuevo México y Washington mantendrán un calendario comprendido entre el 1 y el 20 de julio.

mantendrán un calendario comprendido entre el 1 y el 20 de julio. En Puerto Rico, los pagos estarán disponibles entre el 4 y el 22 de julio, de acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades locales. Los beneficiarios que vivan en otros estados pueden consultar la fecha exacta a través de la agencia estatal que administra SNAP en su lugar de residencia. El monto cambia según el tamaño y los ingresos del hogar El valor del beneficio no es igual para todos los participantes. SNAP calcula el pago mensual teniendo en cuenta el número de integrantes del hogar y los ingresos disponibles de la familia. Para julio de 2026, un hogar de una persona puede recibir hasta 298 dólares al mes .

. Las familias de dos integrantes pueden obtener hasta 546 dólares , mientras que un hogar de cuatro personas puede alcanzar un máximo de 994 dólares .

, mientras que un hogar de cuatro personas puede alcanzar . Las familias de cinco integrantes pueden recibir hasta 1.183 dólares y los hogares de ocho personas tienen un beneficio máximo de 1.789 dólares. Cuando la familia supera los ocho integrantes, el programa añade 218 dólares por cada persona adicional. El monto definitivo dependerá de la evaluación que realice la agencia estatal correspondiente sobre la situación económica de cada solicitante.