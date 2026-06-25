¡Imparable! Sigue subiendo el dólar en México, Colombia y RD
Publicado el25/06/2026 a las 03:42
La subida del dólar ganó fuerza este jueves 25/06 y México fue el país donde más llamó la atención.
- En México alcanzó un precio que no se observaba desde hace dos meses y, al mismo tiempo, Colombia y República Dominicana registraron nuevos aumentos.
Por qué importa: Un dólar más caro puede aumentar el costo de cambiar dinero para viajes, compras internacionales y algunos pagos en moneda extranjera. Por eso, muchas personas siguen de cerca estos movimientos antes de realizar una operación.
México: El dólar alcanza su nivel más alto en dos meses
El mayor movimiento de la jornada se registró en México.
- De acuerdo con el Banco de México, el dólar se ubicó este jueves en 17.6213 pesos, una cifra superior a la observada en días recientes.
- En el mercado cambiario, las operaciones también reflejan ese aumento. Actualmente, el dólar se compra en 17.2311 pesos y se vende en 17.8553 pesos, mostrando una diferencia habitual entre los precios de compra y venta.
- Mientras tanto, Banco Azteca mantiene una brecha aún mayor. La institución compra dólares en 16.45 pesos, mientras que la venta ya supera la barrera de los 18 pesos, al ofrecer la divisa en 18.29 pesos.
Para quienes planean cambiar dinero, esta diferencia entre instituciones significa que conviene comparar precios antes de realizar cualquier operación.
En Colombia también se registra un nuevo aumento del dólar
- Según el Banco de la República, la tasa oficial para este jueves llegó a 3.428,435 pesos colombianos por dólar, una cifra ligeramente superior a la reportada en la jornada anterior.
- En Bogotá, las casas de cambio también reflejan ese incremento, aunque con variaciones propias del mercado minorista. Actualmente compran dólares alrededor de 3.580 pesos y los venden cerca de 3.700 pesos.
Como ocurre habitualmente, los valores de las casas de cambio son diferentes de la tasa oficial debido a los costos de operación y al margen comercial que manejan estos establecimientos.
El dólar sigue subiendo en República Dominicana
La República Dominicana tampoco quedó al margen del comportamiento regional.
Según el Banco Central de la República Dominicana, el dólar registró un nuevo aumento este jueves.
- La tasa oficial de compra quedó en 59.3562 pesos dominicanos, mientras que la venta alcanzó los 59.6812 pesos dominicanos.
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¿Qué significan estos movimientos para quienes usan dólares?
Las subidas observadas este jueves no implican necesariamente un cambio permanente de tendencia, pero sí muestran que el dólar ganó terreno simultáneamente en los tres países analizados.
- Para viajeros, personas que reciben remesas, realizan compras en plataformas internacionales o necesitan cambiar divisas, estos movimientos pueden traducirse en diferencias en el costo de cada operación.