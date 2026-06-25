¡Imparable! Sigue subiendo el dólar en México, Colombia y RD

La subida del dólar ganó fuerza este jueves 25/06 y México fue el país donde más llamó la atención.

En México alcanzó un precio que no se observaba desde hace dos meses y, al mismo tiempo, Colombia y República Dominicana registraron nuevos aumentos.

Por qué importa: Un dólar más caro puede aumentar el costo de cambiar dinero para viajes, compras internacionales y algunos pagos en moneda extranjera. Por eso, muchas personas siguen de cerca estos movimientos antes de realizar una operación.

México: El dólar alcanza su nivel más alto en dos meses

El mayor movimiento de la jornada se registró en México.

De acuerdo con el Banco de México, el dólar se ubicó este jueves en 17.6213 pesos , una cifra superior a la observada en días recientes.

, una cifra superior a la observada en días recientes. En el mercado cambiario , las operaciones también reflejan ese aumento. Actualmente, el dólar se compra en 17.2311 pesos y se vende en 17.8553 pesos, mostrando una diferencia habitual entre los precios de compra y venta.

, las operaciones también reflejan ese aumento. Actualmente, el dólar se compra en 17.2311 pesos y se vende en 17.8553 pesos, mostrando una diferencia habitual entre los precios de compra y venta. Mientras tanto, Banco Azteca mantiene una brecha aún mayor. La institución compra dólares en 16.45 pesos, mientras que la venta ya supera la barrera de los 18 pesos, al ofrecer la divisa en 18.29 pesos.

Para quienes planean cambiar dinero, esta diferencia entre instituciones significa que conviene comparar precios antes de realizar cualquier operación.

En Colombia también se registra un nuevo aumento del dólar