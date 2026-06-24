¿Quiénes recibirán un aporte de $1.000 el 4 de julio en cuentas Trump?
Publicado el24/06/2026 a las 05:27
El gobierno federal comenzará a depositar $1.000 en las nuevas Cuentas Trump para niños que cumplan los requisitos del programa.
- Los primeros pagos están previstos para el 4 de julio y podrían beneficiar a millones de familias en todo el país.
Por qué importa: La iniciativa permite crear un ahorro para los menores desde el nacimiento y ya suma millones de inscripciones en Estados Unidos.
- Según datos del Departamento del Tesoro, más de 6 millones de menores se han inscrito en el programa hasta mediados de junio.
Conoce quienes recibirán el aporte de $1.000 en cuentas Trump
Aunque las Cuentas Trump pueden abrirse para una gran cantidad de niños en Estados Unidos, el depósito gubernamental de $1.000 forma parte de un programa piloto con requisitos específicos.
- De acuerdo con la información oficial, los beneficiarios deben haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
- Además, deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número de Seguro Social válido.
La fecha señalada por el gobierno para comenzar a reflejar estos aportes es el próximo 4 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia.
Así funcionan las nuevas Cuentas Trump de ahorro
Las Cuentas Trump fueron diseñadas como una herramienta de ahorro con beneficios fiscales para menores de edad.
Los padres, tutores u otras personas autorizadas pueden abrirlas a nombre de un niño siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
- Entre ellos, que no haya cumplido 18 años antes del cierre del año calendario correspondiente y que posea un número de Seguro Social válido.
- Según la Casa Blanca, cada cuenta que califique para el programa piloto recibirá una aportación única de $1.000 por parte del gobierno federal.
- Además, las familias podrán realizar contribuciones privadas adicionales de hasta $5.000 al año.
Las cuentas están vinculadas al comportamiento de un índice bursátil, una característica que busca favorecer el crecimiento del dinero a largo plazo.
La aplicación móvil ya está disponible
Como parte de la implementación nacional del programa, el Departamento del Tesoro anunció el lanzamiento gradual de la aplicación “Trump Accounts” en Apple App Store y Google Play.
- La plataforma permitirá revisar saldos, completar procesos de activación y administrar las cuentas desde dispositivos móviles.
Las autoridades informaron que las familias que ya realizaron la inscripción mediante el formulario 4547 del IRS comenzarán a recibir correos electrónicos con instrucciones para finalizar la configuración de sus cuentas.
Estos mensajes se enviarán progresivamente hasta el 4 de julio.
- El Tesoro también advirtió que las comunicaciones oficiales únicamente provendrán de la dirección electrónica no-reply@TrumpAccounts.Treasury.gov.
Hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. sí pueden calificar
Especialistas en inmigración han señalado que el requisito central es que el menor haya nacido en Estados Unidos dentro del período establecido por el programa y que cuente con un número de Seguro Social válido.
Por lo tanto, el estatus migratorio de los padres no impediría que un niño elegible reciba el beneficio.
Las proyecciones publicadas en el portal oficial muestra un crecimiento potencial a largo plazo:
- Según esas estimaciones ilustrativas, una cuenta abierta al nacer con el depósito inicial de $1.000 podría alcanzar aproximadamente $6.000 a los 18 años sin aportes adicionales.
- En escenarios donde se realicen contribuciones anuales de hasta $5.000, el saldo podría crecer a un estimado de $271.000.
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Lo que viene
Las autoridades federales continuarán enviando instrucciones de activación durante los próximos días.
🇺🇸‼️ | El programa de “Trump Accounts” le dará una fortuna a los niños estadounidenses cuando cumplan la mayoría de edad. El presidente Donald Trump dijo que las cuentas podrían alcanzar unos $50.000 a los 18 años y criticó que presidentes anteriores solo dejaron deudas, mientras… pic.twitter.com/Fk8Tk6RSdF
— RAV Español (@RAVEspanol) January 28, 2026
- Las familias interesadas deben verificar que sus hijos cumplan los requisitos, completar los pasos de registro para asegurar que la cuenta quede correctamente configurada antes del 4 de julio.