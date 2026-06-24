¿Quiénes recibirán un aporte de $1.000 el 4 de julio en cuentas Trump?

El gobierno federal comenzará a depositar $1.000 en las nuevas Cuentas Trump para niños que cumplan los requisitos del programa.

Los primeros pagos están previstos para el 4 de julio y podrían beneficiar a millones de familias en todo el país.

Por qué importa: La iniciativa permite crear un ahorro para los menores desde el nacimiento y ya suma millones de inscripciones en Estados Unidos.

Según datos del Departamento del Tesoro, más de 6 millones de menores se han inscrito en el programa hasta mediados de junio.

Conoce quienes recibirán el aporte de $1.000 en cuentas Trump

Aunque las Cuentas Trump pueden abrirse para una gran cantidad de niños en Estados Unidos, el depósito gubernamental de $1.000 forma parte de un programa piloto con requisitos específicos.

De acuerdo con la información oficial, los beneficiarios deben haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 .

. Además, deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número de Seguro Social válido.

La fecha señalada por el gobierno para comenzar a reflejar estos aportes es el próximo 4 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia.

Así funcionan las nuevas Cuentas Trump de ahorro