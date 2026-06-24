El dólar se dispara y enciende alarmas en México, Colombia y RD
Publicado el24/06/2026 a las 04:17
El dólar sorprendió este miércoles 24/06 con una subida simultánea en México, Colombia y República Dominicana.
- El movimiento fue especialmente visible en México, donde la moneda estadounidense alcanzó niveles que no se veían desde hace casi dos meses.
Se dispara el dólar en México al nivel más alto de las últimas semanas
- De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el dólar alcanzó los 17.5505 pesos mexicanos, una cifra que no se observaba desde hace casi dos meses.
- En el mercado cambiario, las casas de cambio compran dólares alrededor de 17.1768 pesos y los venden cerca de 17.7855 pesos.
- Mientras tanto, Banco Azteca muestra una diferencia aún más amplia para quienes necesitan comprar dólares directamente en ventanilla. La institución paga 16.45 pesos por dólar a quienes venden la moneda estadounidense y la ofrece al público en 18.24 pesos.
Para muchos consumidores mexicanos, este repunte significa que comprar dólares resulta más caro que hace apenas unos días, especialmente en bancos y establecimientos comerciales.
El precio del dólar avanza nuevamente en Colombia hoy miércoles
- Según el Banco de la República, la tasa oficial se ubicó en 3.426,156 pesos colombianos por dólar, mostrando un aumento frente a registros recientes.
- En Bogotá, las casas de cambio mantienen valores superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares cerca de 3.570 pesos y los venden alrededor de 3.690 pesos.
Para quienes planean comprar dólares para viajes o pagos internacionales, los precios en las casas de cambio siguen siendo considerablemente más altos que la tasa de referencia publicada por las autoridades monetarias.
República Dominicana también reporta un dólar más caro
La tendencia alcista se extendió igualmente a República Dominicana.
- De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central, el dólar se ubica este miércoles en 58.7424 pesos dominicanos para la compra y 59.1602 pesos para la venta.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, un dólar más fuerte suele traducirse en una mayor cantidad de pesos dominicanos al momento del cambio. Sin embargo, para quienes necesitan adquirir dólares, el efecto es el contrario.
TE PODRÍA INTERESAR: La nueva ayuda laboral para ahorrar ante emergencias familiares ¿Cómo funciona?
Mercados monetarios siguen atentos a los próximos movimientos
La subida simultánea observada en México, Colombia y República Dominicana convierte a este miércoles en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar en la región.
Aunque cada país tiene dinámicas económicas propias, los movimientos de la moneda estadounidense continúan siendo un indicador seguido de cerca por familias, viajeros, empresas y personas que realizan operaciones internacionales.
Lo que viene: Los próximos días serán clave para determinar si este repunte es temporal o si el dólar mantiene la tendencia observada durante la jornada del 24 de junio.