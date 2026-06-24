El dólar se dispara y enciende alarmas en México, Colombia y RD

El dólar sorprendió este miércoles 24/06 con una subida simultánea en México, Colombia y República Dominicana.

El movimiento fue especialmente visible en México, donde la moneda estadounidense alcanzó niveles que no se veían desde hace casi dos meses.

Se dispara el dólar en México al nivel más alto de las últimas semanas

De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el dólar alcanzó los 17.5505 pesos mexicanos , una cifra que no se observaba desde hace casi dos meses.

, una cifra que no se observaba desde hace casi dos meses. En el mercado cambiario , las casas de cambio compran dólares alrededor de 17.1768 pesos y los venden cerca de 17.7855 pesos.

, las casas de cambio compran dólares alrededor de pesos y los venden cerca de pesos. Mientras tanto, Banco Azteca muestra una diferencia aún más amplia para quienes necesitan comprar dólares directamente en ventanilla. La institución paga 16.45 pesos por dólar a quienes venden la moneda estadounidense y la ofrece al público en 18.24 pesos.

Para muchos consumidores mexicanos, este repunte significa que comprar dólares resulta más caro que hace apenas unos días, especialmente en bancos y establecimientos comerciales.

El precio del dólar avanza nuevamente en Colombia hoy miércoles

Según el Banco de la República, la tasa oficial se ubicó en 3.426,156 pesos colombianos por dólar , mostrando un aumento frente a registros recientes.

, mostrando un aumento frente a registros recientes. En Bogotá, las casas de cambio mantienen valores superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares cerca de 3.570 pesos y los venden alrededor de 3.690 pesos.

Para quienes planean comprar dólares para viajes o pagos internacionales, los precios en las casas de cambio siguen siendo considerablemente más altos que la tasa de referencia publicada por las autoridades monetarias.