La nueva ayuda laboral para ahorrar ante emergencias familiares ¿Cómo funciona?

¿Qué harías si mañana aparece un gasto inesperado de $400? Para millones de estadounidenses, la respuesta sería endeudarse.

Por eso, cada vez más empresas están incorporando cuentas de ahorro para emergencias como parte de sus beneficios laborales, una herramienta diseñada para ayudar a los trabajadores a crear un respaldo financiero antes de que surja una crisis.

Por qué importa: Estas cuentas buscan ayudar a los trabajadores a construir un colchón financiero y reducir la dependencia del crédito cuando surge una emergencia.

Un gasto de $400 expone la «fragilidad» del bolsillo

La Reserva Federal advierte que la fragilidad financiera sigue afectando a una parte importante de los hogares estadounidenses. Aunque muchas personas tienen empleo y logran cubrir sus gastos habituales, la situación cambia cuando aparece un gasto inesperado.

El informe señala que una proporción importante de adultos tendría dificultades para afrontar una emergencia de apenas $400 .

. Mientras algunos podrían utilizar efectivo o ahorros, otros tendrían que recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o incluso vender pertenencias para cubrir el gasto.

La investigación también encontró que muchas familias viven con presupuestos ajustados. Incluso sin una emergencia, algunos hogares ya enfrentan dificultades para pagar todas sus facturas mensuales.

Muchas familias hispanas viven sin un «colchón de ahorro»

Uno de los principales problemas es la falta de ahorros destinados específicamente a emergencias.